Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ins­ge­samt vier Män­ner wur­den am Diens­tag beim Laden­dieb­stahl in Bam­berg vom auf­merk­sa­men Per­so­nal erwischt. Zwei davon hat­ten Lebens­mit­tel für knapp 186 Euro gestoh­len und flüch­te­ten anschlie­ßend. Die bei­den Lang­fin­ger konn­ten kur­ze Zeit spä­ter von der Poli­zei fest­ge­nom­men wer­den. Die bei­den ande­ren Täter hat­ten es auf Geträn­ke und Gebrauchs­ge­gen­stän­de für knapp 15 Euro abgesehen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Diens­tag­mit­tag kurz vor 15.00 Uhr lief ein 12-jäh­ri­ger Jun­ge in der Haupt­wach­stra­ße rück­wärts auf die Stra­ße und stieß hier­bei gegen einen Pkw, wes­halb er stürz­te. Der 12-Jäh­ri­ge ver­letz­te sich hier­bei leicht am Bein, wes­halb er ins Kran­ken­haus zur Behand­lung ein­ge­lie­fert wer­den musste.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Bereits am ver­gan­ge­nen Frei­tag zwi­schen 16.30 Uhr und 17.10 Uhr wur­de auf dem Kun­den­park­platz eines Super­mark­tes in der Forch­hei­mer Stra­ße der hin­te­re lin­ke Kot­flü­gel eines dort gepark­ten schwar­zen Audi A4 ange­fah­ren. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf etwa 1000 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

46-Jäh­ri­ger hat­te Hero­in einstecken

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh gegen 07.30 Uhr wur­de die Poli­zei über eine hilf­lo­se Per­son in der Feld­kir­chen­stra­ße ver­stän­digt. Beim Ein­tref­fen der Strei­fe konn­te die­se einen 46-jäh­ri­gen Mann antref­fen, der mas­siv alko­ho­li­siert wirk­te und her­um­tor­kel­te. Wäh­rend der Durch­su­chung kam eine Hero­in-Plom­be zum Vor­schein, die sicher­ge­stellt wur­de. Der Mann muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.

E‑Bike-Fah­rer hat­te Fahr­rad manipuliert

BAM­BEG. Am Diens­tag gegen 17.45 Uhr fiel auf dem Rad­weg in der Obe­ren König­stra­ße ein 34-jäh­ri­ger Mann auf, der dort mit einem mani­pu­lier­ten E‑Bike unter­wegs war. Vor der Kon­trol­le riss er ein Kabel vom Gas­pe­dal weg und warf die­ses in eine nahe­lie­gen­de Bau­stel­le. Das Kabel konn­te aber von der Poli­zei auf­ge­fun­den wer­den. Weil das E‑Bike kei­ne Haft­pflicht­ver­si­che­rung hat­te und der 34-Jäh­ri­ge wegen gleich­ge­la­ger­ter Fäl­le schon auf­fäl­lig war, beschlag­nahm­te die Poli­zei das Fahr­rad. Er muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz und wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis straf­recht­lich verantworten.

44-Jäh­ri­ger lässt Joint fal­len und hat Rausch­gift einstecken

BAM­BERG. Am Diens­tag kurz vor 19.00 Uhr fiel in der Schild­stra­ße ein amts­be­kann­ter Mann auf, der beim Erblicken der Poli­zei­strei­fe eine Ziga­ret­te weg­warf. Wäh­rend der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass es sich dabei um einen Joint han­del­te. Zudem konn­te noch ein Druck­ver­schluss­tüt­chen mit drei Gramm Mari­hua­na auf­ge­fun­den wer­den, wel­ches eben­falls beschlag­nahmt wur­de. Der 44-Jäh­ri­ge wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

ZAP­FEN­DORF. Am Diens­tag­nach­mit­tag befuhr eine Nis­san-Fah­re­rin die Orts­stra­ße „Rosen­gar­ten“ in öst­li­che Rich­tung und bog an der Ein­mün­dung zur Bam­ber­ger Stra­ße nach links in Rich­tung Orts­mit­te Zap­fen­dorf ab. Hier­bei miss­ach­te­te die 74-Jäh­ri­ge die Vor­fahrt einer Seat-Fah­re­rin, wes­halb es im Ein­mün­dungs­be­reich zum Zusam­men­stoß kam. Die Seat-Fah­re­rin wur­de dabei leicht ver­letzt. Die Sach­scha­dens­hö­he beläuft sich auf ins­ge­samt etwa 10.000 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Beim Über­ho­len nicht nach hin­ten geschaut und hohen Scha­den verursacht

Strul­len­dorf. Am Diens­tag­abend fuhr der 18-jäh­ri­ge Fah­rer eines Klein­trans­por­ters auf der A73 in Rich­tung Suhl. Als er zum Über­ho­len eines Lkw vom rech­ten Fahr­strei­fen nach links aus­scher­te ach­te­te er nicht auf den nach­fol­gen­den Ver­kehr und es kam zu einem kräf­ti­gen Zusam­men­stoß mit der 19-jäh­ri­gen Fah­re­rin eines Seat. Die jun­ge Frau war bereits auf der Über­hol­spur, woll­te den Klein­trans­por­ter genau in die­sem Moment über­ho­len und konn­te den Unfall nicht mehr ver­hin­dern. Der Auf­prall war so kräf­tig, dass der Klein­trans­por­ter wie­der­rum auf den Lkw mit 34-jäh­ri­gen Fah­rer auf dem rech­ten Fahr­strei­fen gescho­ben wur­de, wel­chen er eigent­lich hat­te über­ho­len wol­len. Glück­li­cher­wei­se blie­ben alle Betei­lig­ten unver­letzt, aber der Seat muss­te abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird mit ca. 35.000 Euro hoch ein­ge­schätzt. Da der Unfall­ver­ur­sa­cher kei­nen festen Wohn­sitz in Deutsch­land hat, muss­te er eine Sicher­heits­lei­stung für das zu erwar­ten­de Buß­geld im Vor­aus leisten.

Sat­tel­zug ver­kehrs­un­si­cher – Fah­rer nicht angemeldet

Forch­heim. Die Schwer­last­grup­pe der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­te am Diens­tag­mor­gen einen Sat­tel­zug, der auf der A73 in Rich­tung Suhl unter­wegs war. Sowohl beim 59-jäh­ri­gen Fah­rer, als auch beim Sat­tel­zug muss­ten dabei zahl­rei­che Män­gel fest­ge­stellt wer­den. Zwei der Rei­fen, davon einer auf der Lenk­ach­se, wie­sen meh­re­re tie­fe Schä­den bis tief in die Kar­kas­se auf und eine Brems­schei­be war schon mehr­fach geris­sen. Der Sat­tel­zug war somit nicht mehr ver­kehrs­si­cher und die Wei­ter­fahrt war somit bis zur Behe­bung die­ser Män­gel zu unter­bin­den. Der Fah­rer hat­te unvor­schrifts­mä­ßi­ge Beför­de­rungs­pa­pie­re dabei und es fehl­te die Lizenz und Nach­wei­se für das Güter­kraft­ver­kehrs­ge­setz. Zudem fehl­ten die Fah­rer-Nach­wei­se für 27 Tage, der Fah­rer selbst war gar nicht im Kon­troll­ge­rät DCTO ange­mel­det und arbei­te­te offen­sicht­lich schwarz für das Unter­neh­men. Das Kon­troll­ge­rät war eben­falls nicht im vor­schrifts­mä­ßi­gen Zustand. Somit lau­fen Buß­geld­ver­fah­ren gegen den Fah­rer und das Unter­neh­men wegen Ver­stö­ßen gegen die StV­ZO, dem Fahrpersonal‑, Güter­kraft­ver­kehrs- und Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Lang­fin­ger schnell ermittelt

BAY­REUTH. Ein 35-jäh­ri­ger Dieb hat­te nur kur­ze Freu­de an sei­ner Beu­te, die er in der Bay­reu­ther Stadt­kir­che gemacht hat­te. Noch am glei­chen Tag such­ten ihn die Bay­reu­ther Ermitt­ler auf und mach­ten ihn dingfest.

Am Diens­tag­vor­mit­tag teil­te der Pfar­rer bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt mit, dass aus der Stadt­kir­che ein Ver­stär­ker und diver­se Kabel im Wert von meh­re­ren Tau­send Euro gestoh­len wor­den waren. Die Ermitt­ler kamen dem hier­für ver­ant­wort­li­chen Lang­fin­ger rasch auf die Spur. Bis zur Mit­tags­stun­de lag eine rich­ter­li­che Durch­su­chungs­an­ord­nung für die Woh­nung des 35-Jäh­ri­gen vor, die die Beam­ten umge­hend voll­zo­gen. Hier­bei fie­len ihnen neben dem Die­bes­gut aus der Stadt­kir­che noch wei­te­re Gegen­stän­de, die aller Wahr­schein­lich­keit nach aus Straf­ta­ten stam­men, in die Hän­de. Der mut­maß­li­che Tat­ver­däch­ti­ge war zu die­sem Zeit­punkt zwar „aus­ge­flo­gen“, die Ord­nungs­hü­ter konn­ten ihn jedoch kur­ze Zeit spä­ter im Stadt­ge­biet Bay­reuth aus­fin­dig machen, wo dass sie ihn per­sön­lich zur Rechen­schaft zie­hen konn­ten. Er muss sich jetzt straf­recht­lich ver­ant­wor­ten, die gestoh­le­nen Elek­tro­ar­ti­kel befin­den sich unter­des­sen recht­zei­tig vor den Oster­fei­er­ta­gen wie­der an ihrem recht­mä­ßi­gen Platz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Unfall­flucht in Fichtelberg

Fichtelberg/​Am ver­gan­ge­nen Diens­tag wur­de in der Zeit von 06.30 Uhr bis 12.20 Uhr auf dem dor­ti­gen Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes ein PKW ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den von ca. 2000 Euro zu küm­mern. Wer Hin­wei­se zum unfall­flüch­ti­gen Fahr­zeug machen kann, möge sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land, Tel. 0921/506‑2230, in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Im Zeit­raum von Sams­tag, 01.04.2023 bis Diens­tag, 04.04.2023 wur­de die 14 Meter lan­ge Gar­ten­mau­er eines Anwe­sens in der Stra­ße Kalk­werk beschä­digt. Die 16 blau­en Punk­te wur­den offen­sicht­lich auf­ge­sprüht. Es ent­stand ein Scha­den von 500 Euro. Wer Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Diens­tag gegen 02:30 Uhr stell­te ein Pkw-Fah­rer sei­nen BMW/​3er in Weiß, in der Gebsat­tel­stra­ße 1 ab. Als er gegen 11:50 Uhr zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te er einen fri­schen Unfall­scha­den an der lin­ken Fahr­zeug­front fest­stel­len. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Der Scha­den wird auf ca. 750,- Euro geschätzt. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Diens­tag­mor­gen gegen 09:00 Uhr mel­de­te das Amts­ge­richt Forch­heim einen 42-jäh­ri­gen Mann, bei dem im Rah­men der Zugangs­kon­trol­le Haschisch auf­ge­fun­den wor­den ist. Das Betäu­bungs­mit­tel wur­de durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim sicher­ge­stellt. Der 42-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen uner­laub­ten Besit­zes von Betäu­bungs­mit­teln verantworten.

Forch­heim. In der Zeit von Mon­tag, 03.04.2023, 19:30 Uhr, bis Diens­tag, 04.04.2023, 07:00 Uhr, wur­de durch bis­her unbe­kann­te Täter die Abdeckung der Außen­be­leuch­tung der Post­bank­fi­lia­le in der Bam­ber­ger Stra­ße beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Zeu­gen, die im rele­van­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Forch­heim. Am Diens­tag­nach­mit­tag gegen 16:43 Uhr wur­de ein 52-Jäh­ri­ger auf­grund leich­ter Aus­fall­erschei­nun­gen beim Fahr­rad­fah­ren in der Bam­ber­ger Stra­ße einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei der Kon­trol­le konn­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch wahr­neh­men, ein anschlie­ßen­der frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,98 Pro­mil­le. Dem 52-Jäh­ri­gen wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Dem Mann erwar­tet neben einem Buß­geld, ein Fahr­ver­bot von einem Monat.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Grau­en Renault am Ärz­te­haus angefahren

BURG­KUNST­ADT / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Ein 62-jäh­ri­ger Mann kam zu hie­si­ger Poli­zei­dienst­stel­le und erstat­te­te Anzei­ge wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht. Er hat­te sei­nen Pkw Renault Kan­goo am Diens­tag von 09:00 bis 10:00 Uhr auf dem Park­platz des Ärz­te­hau­ses in der Bahn­hof­stra­ße geparkt. In die­sem Zeit­raum fuhr ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer gegen den Pkw der Geschä­dig­ten und beschä­dig­te die­sen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.

Grü­nen Golf im Feu­er­weg zerkratzt

BURG­KUNST­ADT / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Im Zeit­raum von Sonn­tag, 02.04.2023, 20:00 Uhr, bis Mon­tag, 03.04.2023, 13:00 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen auf einem öffent­li­chem Park­platz abge­stell­ten Pkw. Bei dem grü­nen VW Golf wur­den die Motor­hau­be, sowie die kom­plet­te rech­te Fahr­zeug­sei­te, mit einem spit­zen Gegen­stand zer­kratzt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se tei­len Sie bit­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 mit!