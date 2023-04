Hei­li­ge Woche in Göß­wein­stein ein­ge­läu­tet – Palm­zwei­ge geseg­net – Fami­li­en­got­tes­dienst für „Groß und Klein“

von Tho­mas Weichert

„Ich wäre ger­ne dabei gewe­sen, damals in Jeru­sa­lem“, bekann­te Göß­wein­steins Pfar­rer Pater Lud­wig Mazur wäh­rend sei­ner Begrü­ßung am Beginn des Palm­sonn­tags­got­tes­dien­stes. Wegen des Regen­wet­ters fand die Ein­lei­tung des Got­tes­dien­stes mit der Seg­nung der Palm­zwei­ge aller­dings nicht wie sonst üblich an der Ölberg­grot­te, son­dern im Pfarr­saal des Pfarr- und Wall­fahrts­zen­trums statt.

Wer kei­ne Palm­zwei­ge von zuhau­se mit­ge­bracht hat­te, konn­te vom Frau­en­bund gebun­de­ne Palm­büsch­chen gegen eine Spen­de für die Klo­ster­kir­che erwer­ben. Des­sen Vor­sit­zen­de Hed­wig Sin­ger hat­te gemein­sam mit Hei­di Hoff­mann und Sabi­ne Neu­ner einen gro­ßen Korb mit den Palm­ge­bin­den mitgebracht.

„Von „him­mel­hoch jauch­zend“ bis „zu Tode betrübt“ erlebt Jesus in die­ser Woche alle Gefüh­le, die man sich als Mensch nur vor­stel­len kann“, über­trug Pater Lud­wig die dama­li­ge Stim­mungs­la­ge in die Gegen­wart. „Beglei­ten wir Jesus durch die­se „Hei­li­ge Woche“ und erin­nern wir uns immer wie­der an per­sön­li­che Erleb­nis­se aus unse­rem eige­nen Leben, von „him­mel­hoch jauch­zend“ bis „zu Tode betrübt“, gab Pater Lud­wig zum Beden­ken mit auf den Weg.

Nach der Seg­nung der Palm­zwei­ge und der Ver­kün­di­gung des Evan­ge­li­ums vom Ein­zug in Jeru­sa­lem nach Mat­thä­us mach­te sich die Pro­zes­si­on auf den Weg zur Basi­li­ka. Die­se wur­de vom Musik­ver­ein Göß­wein­stein unter Lei­tung von Tho­mas Mül­ler musi­ka­lisch gestaltet.

Der anschlie­ßen­de Got­tes­dienst wur­de als Fami­li­en­got­tes­dienst für „Groß und Klein“ gefei­ert. Die Lei­dens­ge­schich­te und die Für­bit­ten wur­den daher von Pater Lud­wig gemein­sam mit den Lek­to­rin­nen Chri­sti­ne Pol­ster und Wal­traud Howells in kind­ge­rech­ter Spra­che vor­ge­tra­gen. Musi­ka­lisch gestal­te­te Georg Schäff­ner an der Orgel sowie Jana Blank mit Gesang und eige­ner Gitar­ren­be­glei­tung den Gottesdienst.

Statt einer Pre­digt gab Pater Lud­wig die Fra­gen, die Papst Fran­zis­kus spon­tan bei einem Palm­sonn­tags­got­tes­dienst an die Mit­fei­ern­den auf dem Peters­platz gerich­tet hat­te, wei­ter. Fra­gen nach dem eige­nen Ver­hal­ten bezo­gen auf die Per­so­nen in der Lei­dens­ge­schich­te. Bin ich wie Judas, wie die Jün­ger, wie die Men­schen­men­ge, wie die Sol­da­ten, wie Simon von Zyre­ne, wie die­je­ni­gen, die am Kreuz vor­bei­kom­men und sich lustig machen, wie die muti­gen Frau­en, wie Josef, der heim­li­che Jün­ger, oder auch wei­te­re Per­so­nen? „Wo ist mein Herz? Wel­chem die­ser Men­schen glei­che ich?“ Die­se Fra­gen zur Besin­nung von Papst Fran­zis­kus kön­nen die Men­schen auch über den Palm­sonn­tag hin­aus beglei­ten, mein­te Pater Ludwig.

Am Ende des Got­tes­dien­stes lud er noch zu dem viel­fäl­ti­gen Got­tes­dienst­an­ge­bot die­ser Woche in die Basi­li­ka ein. Eben­so wies er auf die Beicht­ge­le­gen­hei­ten hin. Im Netz zu fin­den unter https://​pfarr​ge​mein​de​-goes​s​wein​stein​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​o​r​d​n​u​n​g​-​o​n​l​ine.

Zur wei­te­ren Vor­be­rei­tung auf die Fei­ern der höch­sten Fest­ta­ge der Chri­sten­heit in der „Hei­li­gen Woche“ fand am Nach­mit­tag des Palm­sonn­tags auch ein Buß­got­tes­dienst in der Basi­li­ka statt.