Am Oster­wo­chen­en­de fin­det sowohl am Oster­sonn­tag, 09.04.2023 als auch am Oster­mon­tag, 10.04.2023, die fas­zi­nie­ren­de Greif­vo­gel­show statt. Treff­punkt ist jeweils um 14 Uhr auf der Greifvogelwiese.

Der Wild­park Hunds­haup­ten ist zudem bereits in die Som­mer­sai­son 2023 gestar­tet und ist täg­lich von 09.00 bis 18.00 Uhr geöff­net. Bit­te beach­ten, dass der letz­te Ein­lass um 17 Uhr ist.

Am 09. Juni 2023 fin­det von 11.00 bis 15.00 Uhr der Aben­teu­er-Tag mit span­nen­den Aben­teu­ern im Wild­park statt. Zum Abschluss kann sich jeder Aben­teu­rer ein klei­nes Andenken basteln.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.wild​park​-hunds​haup​ten​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​r​e​a​d​e​r​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​-​i​m​-​w​i​l​d​p​a​r​k​-​2​0​2​3​.​h​tml

Anmel­dun­gen bis 02. Juni 2023 bit­te unter veranstaltungen@wildpark- hunds​haup​ten​.de