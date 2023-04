Die Gedenk­stät­te „Lan­ger Gang“ in Schwarzenbach/​Saale wird am SONN­TAG, 7. MAI 2023 VON 14.00 UHR BIS 16.00 UHR geöff­net sein. Inter­es­sier­te Besu­cher fin­den den Erin­ne­rungs­ort an der Schwar­zen­ba­cher Bahn­hofs­stra­ße 2, in der Nähe des Bahn­über­gangs. Schil­der wei­sen auf den Ein­gang hin. Der „Ver­ein gegen das Ver­ges­sen e. V.“ erin­nert in dem Neben­ge­bäu­de des Evan­ge­li­schen Gemein­de­hau­ses an den Todes­marsch der inhaf­tier­ten Frau­en des KZ-Außen­la­gers Helm­b­rechts nach Vola­ry in Tsche­chi­en. Es ist an die­sem Nach­mit­tag mög­lich, die Doku­men­ta­ti­on über das KZ Helm­b­rechts und den Todes­marsch nach Vola­ry zu erwer­ben. Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich eingeladen.

Klas­sen und Grup­pen kön­nen einen Besuch in der Gedenk­stät­te ger­ne auch nach eige­nen zeit­li­chen Vor­stel­lun­gen ver­ein­ba­ren: 0160 5518825.

http://​www​.schwar​zen​bach​-saa​le​.de/​l​a​n​g​e​r​-​g​a​ng/