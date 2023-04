„Rek­ken­ze wer?“ frag­ten sich am Mon­tag­mor­gen so eini­ge Schü­ler der fünf­ten und sech­sten Klas­sen des Gym­na­si­ums Frän­ki­sche Schweiz. Man hat­te ihnen ein Kon­zert ange­kün­digt, bei dem das Blech­blä­ser­en­sem­ble REK­KEN­ZE BRASS aus Hof auf­tre­ten soll­te. Genaue­re Infor­ma­tio­nen gab es aber nicht. Und so war­te­ten alle ganz gespannt – bis end­lich die fünf Blech­blä­ser der Hofer Sym­pho­ni­ker mit fet­zi­ger Musik auf die Büh­ne mar­schier­ten. Neben fet­zi­ger Musik hat­ten die­se aber noch vie­le wei­te­re tol­le Din­ge im Gepäck: bun­te Tücher, mit denen man herr­lich ver­schie­de­ne Rhyth­men in die Luft schla­gen konn­te, ein Lie­der-Rate­spiel und eine gras­grü­ne Frosch-Posau­ne, die qua­kend ihrem Namen alle Ehre mach­te. Zu guter Letzt durf­ten acht Schü­ler gemein­sam mit den Pro­fis auf die Büh­ne und mit Vuvuz­elas James Browns Ever­green „I feel good“ performen.

Ganz spie­le­risch und neben­bei lern­ten die Kin­der so die ein­zel­nen Blech­blas­in­stru­men­te zu unter­schei­den und erfuh­ren durch klei­ne Geschich­ten, wie die­se ent­stan­den sind.

„Wel­ches ist nun das schön­ste Instru­ment? Wald­horn, Tuba. Posau­ne, Trom­pe­te oder Eupho­ni­um?“ Die­se Fra­ge konn­te am Schluss nicht ein­heit­lich beant­wor­tet wer­den, da alle Instru­men­te spit­ze waren und für eine schö­ne, gute Blech­blä­ser­mu­sik auch alle fünf gebraucht werden.

Ein­fach toll, dass sol­che Mit­mach­kon­zer­te durch die Ober­fran­ken­stif­tung und den Bezirk Ober­fran­ken finan­zi­ell getra­gen wer­den! Die­ses Kon­zert wird noch lan­ge in den Erin­ne­run­gen der Schü­le­rin­nen und Schü­ler nachklingen.