CLAS­SIC BRASS – eines der besten Blech­blä­ser­en­sem­bles Euro­pas – gastiert mit »Music For Your Soul« in Igensdorf

Der Igens­dor­fer Kul­tur­som­mer star­tet wie­der. Das Blech­blä­ser Quin­tett „Clas­sic Brass“ zählt zu den besten Blä­ser-Ensem­bles Euro­pas. Um so mehr freu­en sich die Ver­an­stal­ter die­se hoch­ka­rä­ti­ge For­ma­ti­on beim Igens­dor­fer Kul­tur­som­mer am Frei­tag, 21. April 2023, begrü­ßen zu dür­fen. Das Kon­zert wird in der St. Georg Kir­che Igens­dorf statt­fin­den. Beginn ist 19:30 Uhr, Ein­lass um 18:30 Uhr. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den wer­den jedoch erbeten.

Am Frei­tag, 21. April 2023 um 19:30 Uhr wird CLAS­SIC BRASS zum ersten Mal in der St. Georgs­kir­che in Igens­dorf im Rah­men des Kul­tur­som­mers Igens­dorf gastie­ren. Mitt­ler­wei­le hat es sich her­um­ge­spro­chen: Wenn das weit­ge­rei­ste Ensem­ble tra­di­tio­nell und stan­des­ge­mäß das Publi­kum mit dem Fan­fa­ren-Ron­deau aus der ersten »Suite de Sym­pho­nies« des Ver­sailler Hof­kom­po­ni­sten Jean-Joseph Mour­et begrüßt, erwar­tet die Zuhö­rer ein ganz beson­ders glanz­vol­ler und zu Her­zen gehen­der Abend. Und so strö­men von Jahr zu Jahr mehr Musik­lieb­ha­ber in die Kon­zer­te des zu den besten sei­ner Art in Euro­pa zäh­len­den Blech­blä­ser­quin­tetts. Vom Dresd­ner Trom­pe­ter Jür­gen Gröb­leh­ner im Herbst 2009 gegrün­det, hat das Ensem­ble seit­dem bereits über 1.000 Gast­spie­le erfolg­reich bestrit­ten und neun viel­be­ach­te­te CD- sowie 3 DVD-Pro­duk­tio­nen vorzuweisen.

Die fünf sym­pa­thi­schen Pro­fi­mu­si­ker aus Deutsch­land und Ungarn prä­sen­tie­ren in ihrer mitt­ler­wei­le 14. Kon­zert­sai­son das Pro­gramm »Music For Your Soul«. Musik kann so viel bewir­ken – sie kann beflü­geln, glück­lich stim­men, beru­hi­gen, ent­span­nen, Erin­ne­run­gen wach­ru­fen u.v.m. – sie ist also Bal­sam für die See­le! Manch neu­gie­ri­ger Leser könn­te sich die Fra­ge stel­len: Was ist denn nun das Beson­de­re an CLAS­SIC BRASS? Zum einen beherr­schen die fünf adret­ten Her­ren ein aus­ge­spro­chen breit­ge­fä­cher­tes Reper­toire, ange­fan­gen mit Wer­ken aus der Renais­sance bis hin zur Moder­ne. Dabei über­schrei­ten sie gekonnt und unge­zwun­gen sowohl natio­na­le als auch sti­li­sti­sche Musik­gren­zen. Zum ande­ren ver­blüfft die Leich­tig­keit und Prä­zi­si­on des Zusam­men­spiels und zieht Kin­der und Erwach­se­ne glei­cher­ma­ßen in sei­nen Bann.

Beson­ders her­vor­zu­he­ben sind die vie­len eige­nen Arran­ge­ments des Ensem­ble­mit­glieds Chri­sti­an Fath. In sei­nen Bear­bei­tun­gen passt er das Reper­toire genau den klang­li­chen Vor­zü­gen und Bega­bun­gen sei­ner Kol­le­gen an. Die­sem Rezept ver­dankt die Grup­pe gran­dio­se Erfol­ge im In- und Aus­land. Wenn man CLAS­SIC BRASS ein­mal erlebt hat, wird man sich unwei­ger­lich ein­rei­hen in die Schar der gro­ßen Fan­ge­mein­de. Umrahmt wird der Abend von einer humor­vol­len Mode­ra­ti­on vol­ler Witz und Charme. In der Kon­zert­pau­se wer­den zudem CDs und DVDs angeboten.

CLAS­SIC BRASS in der St. Georgs­kir­che in Igensdorf

Frei­tag, 21. April 2023, um 19:30 Uhr

St. Georgs­kir­che, Am Kirch­platz 8, 91338 Igensdorf

Der Ein­tritt zum Kon­zert ist frei. Um einen ange­mes­se­nen Bei­trag zur Deckung der Kosten wird gebeten.

Ver­an­stal­ter: Evan­ge­lisch-Luthe­ri­sche Kir­chen­ge­mein­de und Kul­tur­som­mer Igensdorf