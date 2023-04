Wei­ter­bil­dung – für Arbeits­su­chen­de und Berufstätige

Am Mitt­woch, den 19. April, fin­det von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr in die­sem Jahr ein­ma­lig die Mes­se WEI­TER­durch­BIL­DUNG in der Agen­tur für Arbeit Bam­berg, Mann­le­hen­weg 27 statt. Jeder ist herz­lich will­kom­men, von Berufs­rück­keh­rern, über arbeits­los- bzw. arbeits­su­chend gemel­de­ten Kun­den, bis zu Beschäf­tig­ten, die zur lang­fri­sti­gen Siche­rung des Beschäf­ti­gungs­ver­hält­nis­ses oder bes­se­ren Ver­dienst­mög­lich­kei­ten über eine Qua­li­fi­zie­rung bzw. einen Berufs­ab­schluss nachdenken.

An die­sem Tag haben die Besu­cher die ein­ma­li­ge Gele­gen­heit, mit über 20 Bil­dungs­trä­gern und den Kam­mern der Regio­nen Bam­berg – Forch­heim – Lich­ten­fels per­sön­lich ins Gespräch zu kom­men und sich aus erster Hand über die viel­fäl­ti­gen Aus- und Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bo­te zu infor­mie­ren. Qua­li­fi­zie­rungs- und Ver­mitt­lungs­exper­ten der Agen­tu­ren für Arbeit Bam­berg ste­hen ihnen bei Fra­gen rund um das The­ma Wei­ter­bil­dung eben­falls zur Verfügung.

Zusätz­lich gibt es ab 14.00 Uhr stünd­lich fol­gen­den Vor­trag: „Ein Gut­schein für Sie? Wir bezah­len Ihre Wei­ter­bil­dung, Berufsabschluss!?“

Aus­BIL­DUNG wird was

„Zwei Jah­re Coro­na Kri­se, die das öffent­li­che Leben sehr stark bestimm­te und beein­träch­tig­te, lagen noch nicht ganz hin­ter uns und der Arbeits­markt in der Regi­on hat­te die Situa­ti­on im Gro­ßen und Gan­zen erstaun­lich gut über­stan­den. Da über­fiel Russ­land vor einem Jahr die Ukrai­ne und löste eine Flücht­lings­wel­le aus, die noch grö­ßer war als die von 2015. Es folg­ten eine Ener­gie­kri­se, Mate­ri­al­eng­päs­se sowie eine Hyper­in­fla­ti­on, die wie ein Tsu­na­mi über uns schwapp­ten. Und den­noch zeig­te unser Arbeits­markt trotz all der Wid­rig­kei­ten der Kri­se schein­bar die kal­te Schul­ter. Die Beschäf­ti­gung steht auf einem histo­ri­schen Rekord­wert. Es gab noch nie so vie­le Stel­len­an­ge­bo­te wie im letz­ten Jahr. Sobald jedoch eine Fir­ma schlie­ßen muss, klin­geln bei unse­rem Arbeit­ge­ber­ser­vice die Tele­fo­ne. Die Kon­kur­renz wit­tert ihre Chan­ce, jetzt an heiß begehr­te Fach­kräf­te zu kom­men, die auf dem Markt immer knap­per werden.

Eine Aus­bil­dung ver­bes­sert die Chan­ce auf eine dau­er­haf­te beruf­li­che Zukunfts­per­spek­ti­ve immens. Des Wei­te­ren fällt auf, dass sich ver­mehrt fest ange­stell­te Arbeit­neh­mer ohne Berufs­ab­schluss zur Bera­tung arbeit­su­chend mel­den, um einen Berufs­ab­schluss anzu­stre­ben. Sie sehen dar­in ihre Chan­ce, ihren Arbeits­platz zu sichern sowie sich beruf­lich und finan­zi­ell zu ver­bes­sern“, erklärt Ste­fan Tre­bes, der Vor­sit­zen­de der Geschäfts­füh­rung der Agen­tur für Arbeit Bamberg-Coburg.

Um Fach­kräf­te zu gewin­nen, unter­stützt die Arbeits­agen­tur finan­zi­ell die Aus- und Wei­ter­bil­dung von Quer­ein­stei­gern. Zudem bie­tet das neue Qua­li­fi­zie­rungs­chan­cen­ge­setz Beschäf­tig­ten eine Fül­le an Mög­lich­kei­ten, sich wäh­rend ihres Beschäf­ti­gungs­ver­hält­nis­ses zu qua­li­fi­zie­ren oder zur Fach­kraft aus­bil­den zu lassen.

Fast jede Bran­che ver­zeich­net durch die demo­gra­fi­sche Ent­wick­lung einen wach­sen­den Per­so­nal­be­darf. Dabei sind Fach­kräf­te auf dem Arbeits­markt sehr gefragt. Außer­dem sind in wirt­schaft­lich schwie­ri­ge­ren Zei­ten deren Arbeits­plät­ze krisensicherer.

Nut­zen Sie Ihre Ent­wick­lungs­chan­ce. Wei­ter­bil­dung bringt Sie weiter!

Es ist kei­ne Vor­anmel­dung erfor­der­lich. Der Ein­tritt ist frei.

Wei­te­re Infos unter: Bamberg.​122-​Vermittlung@​arbeitsagentur.​de