Bad Steben/​Berg/​Geroldsgrün. Stän­dig umfang­rei­che­re und anspruchs­vol­le­re Anfor­de­run­gen an die Betreu­ung der EDV-Syste­me ver­an­las­sen die Gemein­den Berg und Gerolds­grün sowie den Markt Bad Steben neue Wege zu gehen und in die­sem Bereich künf­tig eng zusam­men­zu­ar­bei­ten. Vor allem in klei­ne­ren Kom­mu­nen war es bis­her üblich, dass ein tech­nisch inter­es­sier­ter Mit­ar­bei­ter auch die Betreu­ung der EDV-Anla­ge mit über­nimmt. Im Zuge der rasch vor­an­schrei­ten­den tech­ni­schen Ent­wick­lung und der sich dar­aus erge­ben­den Viel­zahl von Mög­lich­kei­ten sowie der stän­dig stei­gen­den Anfor­de­run­gen an den Daten­schutz ist die­se „Neben­bei-Betreu­ung“ nicht mehr zeit­ge­mäß. So haben sich bereits Ende ver­gan­ge­nen Jah­res die Gre­mi­en in Bad Steben Berg und Gerolds­grün dazu ent­schlos­sen auf die­sem Gebiet eine inter­kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit zu eta­blie­ren und gemein­sam eine Fach­kraft für die anste­hen­den Auf­ga­ben der System­be­treu­ung zu suchen.

Am 1. April 2023 war es nun soweit, Luca Fischer trat sei­ne neue Arbeits­stel­le beim Markt Bad Steben an. Der jun­ge Mit­ar­bei­ter wird jeweils einen Tag in der Woche den Part­ner­kom­mu­nen Berg und Gerolds­grün zur Ver­fü­gung ste­hen und dort auch als System­ad­mi­ni­stra­tor vor Ort sein. Fischer wohnt in Bad Steben und hat vor drei Jah­ren eine Leh­re als Infor­ma­tik­kauf­mann erfolg­reich abge­schlos­sen. Im Rah­men sei­ner neu­en Tätig­keit wird er u.a. für die Ein­rich­tung und Betreu­ung von IT-Arbeits­plät­zen sowie Arbei­ten im Ser­ver­um­feld zustän­dig sein.