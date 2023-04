Die Klau­sur­ta­gung der FREI­EN WÄH­LER Erlan­gen-Höch­stadt fand in die­sem Jahr im Forum der Barm­her­zi­gen Brü­der in Grems­dorf statt. Nach einer Dis­kus­si­ons­run­de mit der BB Geschäfts­füh­re­rin Ute Häu­ßer und einer inter­es­san­ten Füh­rung durch die Werk­stät­ten der Ein­rich­tung wid­me­ten sich die FW Kommunalpolitiker*innen aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt den aktu­el­len poli­ti­schen Themen.

Auch in den kom­men­den Jah­ren ste­hen unser Land­kreis und unse­re Städ­te und Gemein­den vor enor­me Her­aus­for­de­run­gen. Der Krieg in der Ukrai­ne und die wirt­schaft­li­chen und finan­zi­el­len Aus­wir­kun­gen der Coro­na Kri­se wer­den wir noch lan­ge spü­ren. Die Ener­gie- und Kli­ma­kri­se ent­wickelt sich zu eine enor­me Kraft­an­stren­gung für unse­re Kom­mu­nen. Die zum Teil unver­ständ­li­chen Ideen eini­ger Bun­des­po­li­ti­ker sor­gen für eine gro­ße Ver­un­si­che­rung in der Bevölkerung.

Die Kosten gehen mitt­ler­wei­le durch die Decke. Lag die Infla­ti­ons­ra­te 2022 noch bei 7,9 %, liegt sie im Feb. 2023 bei 8,7 % (2019 bei 1,4%).

Gro­ße Pro­ble­me in allen Kom­mu­nen berei­tet der Fach­kräf­te­man­gel im Bereich der Kin­der­ta­ges­stät­ten. Wir haben schon heu­te kei­ne Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in den Betreu­ungs­ein­rich­tun­gen und wenn der Rechts­an­spruch auf einen Ganz­tags­platz an Grund­schu­len nicht aus­ge­setzt oder gar auf­ge­ho­ben wird – fah­ren wir den Kar­ren an die Wand.

Ein wei­te­res The­ma ist die Unter­brin­gung von Flücht­lin­gen. Wir kön­nen nicht mehr! Wir haben kei­ne Mög­lich­kei­ten mehr, den geflüch­te­ten Men­schen Wohn­raum zur Ver­fü­gung zu stellen.

Wir sind am Ende angekommen!