Ein 35-jäh­ri­ger Dieb hat­te nur kur­ze Freu­de an sei­ner Beu­te, die er in der Bay­reu­ther Stadt­kir­che gemacht hat­te. Noch am glei­chen Tag such­ten ihn die Bay­reu­ther Ermitt­ler auf und mach­ten ihn dingfest.

Am Diens­tag­vor­mit­tag teil­te der Pfar­rer bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt mit, dass aus der Stadt­kir­che ein Ver­stär­ker und diver­se Kabel im Wert von meh­re­ren Tau­send Euro gestoh­len wor­den waren. Die Ermitt­ler kamen dem hier­für ver­ant­wort­li­chen Lang­fin­ger rasch auf die Spur. Bis zur Mit­tags­stun­de lag eine rich­ter­li­che Durch­su­chungs­an­ord­nung für die Woh­nung des 35-Jäh­ri­gen vor, die die Beam­ten umge­hend voll­zo­gen. Hier­bei fie­len ihnen neben dem Die­bes­gut aus der Stadt­kir­che noch wei­te­re Gegen­stän­de, die aller Wahr­schein­lich­keit nach aus Straf­ta­ten stam­men, in die Hän­de. Der mut­maß­li­che Tat­ver­däch­ti­ge war zu die­sem Zeit­punkt zwar „aus­ge­flo­gen“, die Ord­nungs­hü­ter konn­ten ihn jedoch kur­ze Zeit spä­ter im Stadt­ge­biet Bay­reuth aus­fin­dig machen, wo dass sie ihn per­sön­lich zur Rechen­schaft zie­hen konn­ten. Er muss sich jetzt straf­recht­lich ver­ant­wor­ten, die gestoh­le­nen Elek­tro­ar­ti­kel befin­den sich unter­des­sen recht­zei­tig vor den Oster­fei­er­ta­gen wie­der an ihrem recht­mä­ßi­gen Platz.