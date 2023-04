Nach einer schwie­ri­gen Pha­se in den letz­ten drei Jah­ren mit Ein­schrän­kun­gen bezüg­lich der Durch­füh­rung von grö­ße­ren Ver­an­stal­tun­gen auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie, zeig­te sich der Orts­vor­sit­zen­de der CSU Höch­stadt, Alex­an­der Schulz, sicht­lich erfreut, eine Haupt­ver­samm­lung wie­der ein­mal unter Nor­mal­be­din­gun­gen durch­füh­ren zu können.

Im bis auf den letz­ten Platz besetz­ten Gast­raum konn­te er hier­zu eine gro­ße Schar an Mit­glie­dern des Orts­ver­ban­des, dar­un­ter zahl­rei­che zu Ehren­de, begrü­ßen. Beson­ders freu­te er sich über den Besuch des CSU-Kreis­vor­sit­zen­den MdB Ste­fan Mül­ler, der Orts­vor­sit­zen­den der Frau­en Uni­on, Dr. Ute Salz­ner, und der Orts­vor­sit­zen­den der Jun­gen Uni­on, Regi­na Enz, die jeweils ein kur­zes Gruß­wort an die Ver­samm­lung richteten.

In sei­nem Jah­res­be­richt erin­ner­te der Orts­vor­sit­zen­de an eine gan­ze Rei­he von Ver­an­stal­tun­gen im ver­gan­ge­nen Jahr. Im Detail ging er dabei auf den Kin­der­fa­sching in der Aisch­tal­hal­le am Faschings­diens­tag ein. Trotz des Ärgers im Vor­feld mit der Gegen­ver­an­stal­tung am Markt­platz über­wog zuletzt die Freu­de über eine wie­der sehr erfolg­rei­che Faschings­par­ty für die Kin­der. Erfolg­reich weni­ger im Hin­blick auf die Besu­cher, denn hier konn­ten mit rund 250 Gästen nur etwa ein Drit­tel der Vor­jah­re erreicht wer­den. Aber die Stim­mung war den­noch sehr gut und Schulz resü­mier­te: „Wenn am Ende der Ver­an­stal­tung die Kin­der scha­ren­wei­se kom­men und sich per­sön­lich für die tol­le Ver­an­stal­tung bedan­ken, lässt dies allen Anfangs­är­ger vergessen.“

Beim Bericht aus dem Stadt­rat wüss­te er gar nicht, wo er anfan­gen sol­le, führ­te Alex­an­der Schulz als Frak­ti­ons­spre­cher wei­ter aus. Dies läge aber nicht dar­an, dass so viel pas­siert sei, son­dern dass die Liste der uner­le­dig­ten Din­ge immer län­ger wer­de. Dabei sei­ne die maro­den Stra­ßen und der Sanie­rungs­stau bei städ­ti­schen Ein­rich­tun­gen nur die Spit­ze des Eis­bergs. Gera­de das zähe Rin­gen um die Ent­wick­lung des Flä­chen­nut­zungs­pla­nes mit z. T. for­ma­len Feh­lern und dadurch ver­bun­de­nen Ver­zö­ge­run­gen, aber auch der Umgang mit dem anste­hen­den Bür­ger­ent­scheid wür­de zei­gen, dass im Bür­ger­mei­ster­amt der­zeit der Umset­zungs­wil­le feh­le. Auf die Fra­ge, ob der Bür­ger­mei­ster nicht lang­sam amts­mü­de wer­de erwi­der­te der Vor­sit­zen­de: „Ich habe nicht den Ein­druck von Müdig­keit, son­dern eher von Schla­fen.“ Die CSU-Frak­ti­on wer­de jeden­falls nicht müde, mit Anträ­gen und Anfra­gen Ent­schei­dun­gen her­bei­zu­füh­ren und die Ent­wick­lung der Stadt Höch­stadt kon­struk­tiv zu begleiten.

Erfreu­li­cher fiel der Bericht aus dem Kreis­tag aus. Hier zei­gen die aktu­el­len Zah­len, dass unser Land­kreis ERH sehr erfolg­reich dasteht. Zum ersten Mal stieg die Ein­woh­ner­zahl auf über 140.000 und der Haus­halt des Jah­res 2023 riss erst­mals die 200 Mio. Gren­ze. Hier­von pro­fi­tiert auch die Stadt Höch­stadt. Mit dem Neu­bau der Außen­stel­le des Land­rats­am­tes im Bereich Gro­ße Bau­ern­gas­se und dem Erwei­te­rungs­bau des Gym­na­si­ums, der in die­sem Jahr noch begon­nen wird, ste­hen zwei wich­ti­ge Pro­jek­te an.

Der Schatz­mei­ster Johan­nes Schleup­ner konn­te einen soli­den Jah­res­ab­schluss prä­sen­tie­ren, wor­auf­hin die Ver­samm­lung den Vor­stand ein­stim­mig entlastete.

In den anste­hen­den Neu­wah­len wur­den sowohl der Orts­vor­sit­zen­de Alex­an­der Schulz, als auch sei­ne stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den Mat­thi­as Ban­gert, Tho­mas Frey­mann und Son­ja Schleup­ner, der Schatz­mei­ster Johan­nes Schleup­ner und Schrift­füh­rer Wolf­gang Gier­ing jeweils ein­stim­mig in ihren Ämtern bestä­tigt. Zum neu­en Digi­tal­be­auf­trag­ten wur­de Lucas Sper­ling gewählt. Als Bei­sit­zer kom­plet­tie­ren in Zukunft Bap­tist Enkert, Johan­nes Lorz, Franz Rabl, Georg Reck, Dr. Ute Salz­ner, Chri­sti­na Schil­ler, Leon Schockel und Ulrich Wust­mann den Orts­vor­stand der CSU. Als Kas­sen­prü­fer fun­gie­ren wie­der Tor­sten Dürr­beck und Nor­bert Kern.

Zum Abschluss der Ver­an­stal­tung stan­den die Ehrun­gen für lang­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft an. Zusam­men mit dem CSU-Kreis­vor­sit­zen­den, dem Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Ste­fan Mül­ler, konn­te Schulz zahl­rei­che Mit­glie­der für ihre Treue zur CSU Höch­stadt ehren. Für 60-jäh­ri­ge Treue sprach der Orts­ver­band Sieg­fried Albert sei­nen Dank aus. Wei­te­re Geehr­te: 55 Jah­re: Her­mann Schön­born, Karl Dre­sel, Dr. Wolf­gang Blank; 50 Jah­re: Her­mann Lutz, Wer­ner Acker­mann, Edu­ard Schwä­gerl, Bert­hold Streit, Paul Uhl, Wal­ter Huber, Her­mann Schät­zel, Her­mann Groß, Seba­sti­an Schmidt, Dr. Hans Kraut­blat­ter, Irm­hild Lom­mer; 45 Jah­re: Die­ter Cremer, Georg Mül­ler, Ste­fan Lom­mer, Gott­fried Kratz, Gün­ter Erkens, Theo­dor Barth, Heinz Spa­ni­er, Georg Schockel, Rudolf Schwand­ner, Inge­borg Krug, Dr. Hans-Jür­gen Salz­ner, Wal­ter Schät­zel, Hans-Wal­ter Förtsch, Horst Dor­mann, Kurt Ren­ner, Wal­de­mar Kurtz, Fried­mar Weich­lein, Karl-Die­ter Rank, Georg Scha­rold, Dr. Rai­ner Her­ret; 40 Jah­re: Franz Rabl, Alfons Lech­ner, Gün­ter Schiff­mann, Man­fred Herr­mann, Georg Orte­gel, Karin Kulicke, Andre­as Dorsch, Rai­ner Drosdzi­ol, Ronald Fel­ber, Hans Leyh, Alfred Leicht; 25 Jah­re: Dr. Ulrich Hil­ber, Alex­an­der Schulz, Hubert Schei­del, Ulrich Wust­mann, Johann Nägel, Moni­ka Metz­ler, Micha­el Schwä­gerl; 10 Jah­re: Han­ne­lo­re Römer, Josef Rabl, Chri­sti­na Neubert;