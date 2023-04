Lothar Bürin­ger wur­de mit dem Ehren­amts­preis des Hand­ball­be­zirks Ober­fran­ken 2023 aus­ge­zeigt. Der Bezirk ver­leiht die­sen Preis jähr­lich an Per­so­nen, die sich in außer­ge­wöhn­li­cher Wei­se für den Hand­ball­sport enga­gie­ren. In einer Fei­er­stun­de auf dem Bezirks­tag in Weit­rams­dorf konn­te Bürin­ger (Mit­te) die Aus­zeich­nung aus den Hän­den des Bezirks­vor­sit­zen­den Klaus-Die­ter Sahr­mann (links) und dem Prä­si­den­ten des Baye­ri­schen Hand­ball­ver­ban­des Geor­ge Clar­ke ent­ge­gen­neh­men. „Lothar Bürin­ger lei­stet in Spei­chers­dorf eine her­vor­ra­gen­de Kin­der- und Jugend­ar­beit“, so Clar­ke in sei­ner Laudatio.

Auf sei­ne Initia­ti­ve hin wur­de im Früh­jahr 2009 eine eige­ne Hand­ball­ab­tei­lung beim TSV Kir­chen­lai­bach ins Leben geru­fen. Im Rah­men des Feri­en­pro­gramms 2008 hat­te Bürin­ger, der damals bereits mit Chri­sti­an Rum­sau­er die Tisch­ten­nis-Abtei­lung des TSV betreu­te, zusam­men mit Mathi­as Feen, akti­ver Hand­ball­spie­ler und Hand­ball­schieds­rich­ter bei HaS­po Bay­reuth, in der Drei­fach­turn­hal­le drei Tage lang Mög­lich­kei­ten zum Schnup­per­trai­ning ange­bo­ten. Die Reso­nanz war beacht­lich. Durch­schnitt­lich 12 bis 15 Mäd­chen und Jungs zwi­schen acht und 15 Jah­ren waren gekom­men und hat­ten an dem drei­stün­di­gen Ange­bot teil­ge­nom­men. Dabei stan­den natür­lich nicht nur Wurf- und Kör­per­tech­nik sowie die Grund­la­gen des Hand­ball­sports im Mit­tel­punkt. Mit viel Spaß wur­de viel gespielt. Das Schnup­per­trai­ning ist seit­her fester Bestand­teil des Feri­en­pro­gramms und Gele­gen­heit Nach­wuchs zu rekru­tie­ren. Dies gelingt Bürin­ger mit sei­nen heu­ti­gen Team­kol­le­gen Tan­ja Deinzer, Nico Bär und Chri­sti­an Ohl­raum zudem über die Akti­on BHV Hand­ball im Schul­sport und die Zusam­men­ar­beit mit der Grund- und Mit­tel­schu­le, für die im Sport­un­ter­richt Hand­ball ange­bo­ten wird. In den Fol­ge­jah­ren wur­de ein regel­mä­ßi­ger Trai­nings­be­trieb für nahe­zu alle männ­li­chen und gemisch­ten Alters­grup­pen, ange­fan­gen von den Minis und Mini-Fort­ge­schrit­te­nen, sowie ein eige­ner Spiel­be­trieb mit F‑, E‑, C- und D‑Jugendmannschaften auf ober­frän­ki­scher Bezirks­ebe­ne aufgenommen.

Gro­ße Erfol­ge konn­ten die Hand­bal­ler über all die Jah­re immer wie­der auch bei Tur­nie­ren fei­ern. Bereits im Grün­dungs­jahr sorg­ten die Schütz­lin­ge von Lothar Bürin­ger und Tan­ja Deinzer für Auf­se­hen. Die Acht- bis Elf-Jäh­ri­gen erklom­men nach nur vier­mo­na­ti­ger Trai­nings­zeit mit einem Tur­nier­sieg beim Bezirks­spiel­fest des Ober­frän­ki­schen Hand­ball­ver­ban­des unge­schla­gen das Sie­ger­po­dest. Mit die­sem Erfolg im Rücken ging es im Juli 2009 zur HG Hut/​Ahorn (Coburg) zum näch­sten Tur­nier­wett­be­werb, wo renom­mier­te Geg­ner wie Coburg, Kunst­adt und Schwab­mün­chen war­te­ten. Die Hand­ball­ab­tei­lung war und ist aber auch selbst Gast­ge­ber und Aus­rich­ter ober­frän­ki­scher Kin­der- und Jugend-Hand­ball­tur­nie­re mit bis zu 15 Teams. Nicht nur ein­mal ver­lies man als Sie­ger das Spiel­feld. Unver­ges­sen wird dabei 2016 das Aus­wahl­trai­ning der weib­li­chen Hand­ball­ober­fran­ken­ju­gend mit Spiel­tag des Bezirks Oberfranken

„Hand­ball, vor allem mit Kin­dern und Jugend­li­chen macht rich­tig, rich­tig Spaß“, so Bürin­ger uni­so­no mit sei­nen Team­kol­le­gen Tan­ja Deinzer, Nico Bär und Chri­sti­an Ohl­raum. Der 66-Jäh­ri­ge war neben sei­ner Tätig­keit im Ver­ein von 2014 bis 2020 auch Revi­sor des Hand­ball­be­zirks Oberfranken.