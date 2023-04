Nach 20 Jah­ren ist Schluss mit den Ein­satz­dien­sten: Gold für Jochen Hege­mann zum Abschied

Der Dienst am Men­schen ist für Jochen Hege­mann eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit. Des­halb sind die Mal­te­ser in Bam­berg seit lan­gem sei­ne Hei­mat gewor­den. Hier lebt er sei­ne Lei­den­schaft – immer tief im katho­li­schen Glau­ben ver­wur­zelt. Jetzt haben Diö­ze­san­lei­tung und Orts­ver­band (Glie­de­rung) Hege­mann nach 20 Jah­ren als Lei­ter der Ein­satz­dien­ste wür­dig ver­ab­schie­det. Als Dan­ke­schön für sei­ne „tat­kräf­ti­ge Ein­satz­be­reit­schaft und die kraft­vol­le Erfül­lung des Mal­te­ser-Auf­trags“ über­reich­te Diö­ze­san­lei­ter Chri­stoph von Gra­fen­stein dem 53-Jäh­ri­gen die Gol­de­nen Ver­dienst­pla­ket­te des Sou­ve­rä­nen Mal­te­ser Ritterordens.

Hege­mann ist seit 1998 Mit­glied des Mal­te­ser Hilfs­dien­stes e.V. und war bereit, schon früh Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men. Als ihm 2003 die Lei­tung der Ein­satz­dien­ste ange­bo­ten wur­de, sag­te er sofort ja. „Für den Dienst an den Men­schen, den die Mal­te­ser im Raum Bam­berg Stadt und Land­kreis lei­sten, ist Jochen Hege­mann maß­geb­lich mit­ver­ant­wort­lich. Als lang­jäh­ri­ger Lei­ter der Ein­satz­dien­ste führ­te er nicht nur das umfang­rei­che Tages­ge­schäft, son­dern enga­gier­te sich sehr erfolg­reich in der Zusam­men­ar­beit mit allen ande­ren Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen in Bam­berg. Herrn Hege­mann war es aus sei­ner per­sön­li­chen Glau­bens­hal­tung her­aus immer wich­tig, eine enge Ver­bin­dung zur katho­li­schen Kir­che in Bam­berg zu hal­ten, dafür per­sön­li­cher Ansprech­part­ner zu sein und dafür zu sor­gen, dass der Mal­te­ser Hilfs­dienst als katho­li­sche Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on kirch­li­che Ver­an­stal­tun­gen da, wo nötig und mög­lich, umfas­send unter­stützt“, sag­te Chri­stoph von Gra­fen­stein in sei­ner Laudatio.

Auf Wunsch von Jochen Hege­mann und der Orts­lei­tung Bam­berg fand die Aus­zeich­nung wäh­rend des soge­nann­ten „Kata­stro­phen­stamm­tischs“, einem Hel­fer­stamm­tisch der befreun­de­ten Kata­stro­phen­schutz­or­ga­ni­sa­tio­nen von Stadt- und Land­kreis Bam­berg, in der Diö­ze­san­ge­schäfts­stel­le der Mal­te­ser in der Moos­stra­ße statt.

In der Glie­de­rung Bam­berg war Jochen Hege­mann für die Aus- und Fort­bil­dung von Hel­fe­rin­nen und Hel­fer zustän­dig, die mit Dienst­fahr­zeu­gen unter­wegs waren. Als Mit­glied des Orts­füh­rungs­kreis nahm er eine wich­ti­ge Rol­le bei der Koor­di­nie­rung wei­te­rer Dien­ste inner­halb der Glie­de­rung Bam­berg ein. „In die­sem Kon­text war Jochen Hege­mann maß­geb­lich dar­an betei­ligt, für die Glie­de­rung Bam­berg nach der Kün­di­gung durch den Ver­mie­ter eine neue räum­li­che Hei­mat zu fin­den. Und ohne sei­nen rast­lo­sen Ein­satz und den beacht­li­chen dabei gelei­ste­ten Zeit­auf­wand wäre der Umzug in die neue Dienst­stel­le der Glie­de­rung und ihr umfang­rei­cher Umbau nur schwer­lich zu rea­li­sie­ren gewe­sen“, so von Gra­fen­stein weiter.

Hege­mann bleibt den Mal­te­sern auf jeden Fall treu: Er gehört als Hel­fer­ver­tre­ter zum Diö­ze­san­vor­stand und bringt dort sei­ne lang­jäh­ri­ge Erfah­rung und sei­nen Wis­sens­schatz gewinn­brin­gend mit ein. In Zukunft wird er der Diö­ze­san­lei­tung als ehren­amt­li­cher Bera­ter in Fra­gen der Mal­te­ser Pasto­ral zur Ver­fü­gung stehen.