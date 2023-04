Am Oster­sonn­tag zwi­schen 14.00 und 17.00 Uhr fin­det die Sai­son­er­öff­nung der Bie­nen-Info­Wa­be im Erba-Park statt. Die Ver­an­stal­ter, die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de, und der Trä­ger der Bie­nen-Info­Wa­be, der För­der­kreis Bie­nen­le­ben Bam­berg e. V., freu­en sich über mit­ge­brach­te Oster­ei­er für den Oster­brun­nen. Im Gegen­zug für ein wet­ter­fe­stes, mit einer Bie­ne oder Blü­te bemal­tes Ei gibt es eine klei­ne Gegen­ga­be. Wei­te­re Besuchs­ge­le­gen­hei­ten bestehen an jedem drit­ten Sonn­tag im Monat zur genann­ten Uhrzeit.

Im „grü­nen Klas­sen­zim­mer“ am Bie­nen­weg wer­den Rat­su­chen­de und Inter­es­sier­te von Rein­hold Bur­ger und Ilo­na Muni­que in die Welt der Wild- wie Honig­bie­nen, ihres Lebens­raums und in das süße Hob­by der Imke­rei beglei­tet. Dabei kann auf zahl­rei­che Anschau­ungs­ob­jek­te und Bücher sowie das Info­fries am Gebäu­de zurück­ge­grif­fen wer­den, wel­ches inklu­si­ve des Lehr­bi­e­nen­stands auch die sepa­rat ver­ein­bar­ten Schul­bie­nen-Unter­rich­te und Füh­run­gen bereichert.

Flan­kie­rend dazu lässt sich eine Spu­ren­su­che nach den klei­nen, flie­gen­den Blü­ten­be­su­chern im angren­zen­den Bie­nen­gar­ten unter­neh­men. Rund 300 bota­ni­sche Pflanz­schil­der geben Aus­kunft zu den aus­schließ­lich insek­ten­freund­li­chen Pflan­zen. QR-Codes an wei­te­ren Info­ta­feln füh­ren zu down­load­ba­ren Pflanz­li­sten der Schau­bee­te, eben­so sind Print­ko­pien zum Mit­neh­men erhält­lich. Zu den genann­ten Betriebs­zei­ten kann der nach dem Regio­nal­sie­gel „Genuss­la“ geim­ker­te „Bam­ber­ger Lagen­ho­nig“ aus sie­ben Bam­ber­ger Stand­or­ten mit­ge­nom­men werden.

Jah­res­ak­ti­vi­tä­ten

Inner­halb des Jah­res­pro­gramms stellt Gar­ten­spe­zia­list Josef „Jupp“ Schrö­der, am 21. Mai erneut sein Pra­xis­wis­sen zur Mahd mit der Sen­se zur Ver­fü­gung. Fort­ge­setzt wird außer­dem die Tra­di­ti­on der Laven­del- und Honig­mes­se am 18. Juni und eine öffent­li­che Honig­ern­te am 16. Juli. Den letz­ten Ter­min bil­det am 17. Sep­tem­ber der von einem musi­ka­li­schen Fest­pro­gramm umrahm­te Sai­son-Abschluss mit Ver­lei­hung des jähr­li­chen Bie­nen­stadt-Bam­berg-Umwelt­prei­ses. Die Bewer­bungs­frist für alle, die sich um die Bie­nen, regio­na­len Honig, einen geeig­ne­ten Lebens­raum für Wild- und Honig­bie­nen oder um die Imke­rei ver­dient machen, läuft bis 1. August. Ange­rei­chert wird das Jah­res­pro­gramm von fami­li­en­freund­li­chen Exkur­sio­nen, Kur­sen zur Imke­rei und einem Stamm­tisch mit Kurz­vor­trä­gen an jedem zwei­ten Mitt­woch im Monat ab 19.00 Uhr. Ter­mi­ne und Ver­an­stal­tungs­or­te sind zu fin­den unter http://​bie​nen​-leben​-in​-bam​berg​.de/​a​k​t​i​v​i​t​a​e​t​e​n​-​u​n​d​-​t​e​r​m​ine oder aus dem monat­li­chen Info­brief auf Anfra­ge unter hallo@​bienen-​leben-​in-​bamberg.​de.