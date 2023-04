Die Uni­ver­si­tät Bay­reuth zeigt „Die dün­ne Haut der Erde – Unse­re Böden“ mit umfang­rei­chem Rahmenprogramm

Eine Aus­stel­lung und zahl­rei­che Akti­vi­tä­ten für die Öffent­lich­keit, auch für Fami­li­en und Schüler*innen sen­si­bi­li­sie­ren für das The­ma „Boden“

Ero­si­on und Ver­sie­ge­lung ver­nich­ten frucht­ba­ren Boden – in Grö­ßen­ord­nun­gen, die sich die Erde ange­sichts des Kli­ma­wan­dels nicht mehr lei­sten kann. Wel­che Bedeu­tung gesun­de Böden für uns Men­schen haben, ob für unse­re Ernäh­rung, als Was­ser­fil­ter oder Kli­ma­ret­ter, zeigt die inter­ak­ti­ve Aus­stel­lung „Die dün­ne Haut der Erde – Unse­re Böden“ des Sen­cken­berg Muse­ums für Natur­kun­de Gör­litz, die jetzt nach Bay­reuth kommt.

„Was ist Boden eigent­lich, wel­che Lebe­we­sen bewoh­nen ihn und wel­chen Nut­zen bringt er uns Men­schen? Die­se Fra­gen wol­len wir auf­wer­fen und beant­wor­ten“, erklärt Prof. Dr. Johan­na Pausch, Agrar­öko­lo­gin an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, die die Aus­stel­lung in Bay­reuth zusam­men mit dem Öko­lo­gisch-Bota­ni­schen Gar­ten und dem Bay­CE­ER orga­ni­siert. „Die Aus­stel­lung ist ins­be­son­de­re für Fami­li­en und Schul­klas­sen konzipiert.

Beim Betre­ten schrump­fen die Besu­cher auf die Grö­ße einer Land­as­sel und tau­chen in eine ihnen bis dahin unbe­kann­te Mikro­welt ein“, zitiert sie die Aus­stel­lungs­ma­cher. Gezeigt wer­den 3D-Model­le, mikro­sko­pi­sche Abbil­dun­gen, inter­ak­ti­ve Ele­men­te, Fil­me und Mul­ti­me­dia­ein­hei­ten in vier The­men­kam­mern. Auch das Wis­sen um ver­schie­de­ne Boden­ty­pen, neue­ste Boden­for­schung, Boden­zer­stö­rung sowie Maß­nah­men zum Boden­schutz wer­den ver­mit­telt. „Der Zustand der Böden hat maß­geb­li­chen Ein­fluss auf Nah­rungs­mit­tel­si­cher­heit, sau­be­res Trink­was­ser und unser Klima.

Boden­schutz spielt eine zen­tra­le Rol­le, wenn Nach­hal­tig­keits­zie­le ein­ge­hal­ten, Kli­ma­schutz betrie­ben und Arten­viel­falt erhal­ten wer­den sol­len“, sagt Prof. Pausch.

Finan­ziert wer­den die Akti­vi­tä­ten mit Unter­stüt­zung der Rai­ner Mark­graf Stif­tung, der Ober­fran­ken­stif­tung, des Uni­ver­si­täts­ver­eins, des inter­nen För­der­pools „Out­reach“, der Fakul­tät für Bio­lo­gie, Che­mie und Geo­wis­sen­schaf­ten und durch das Bay­reuth Cen­ter of Eco­lo­gy and Envi­ron­men­tal Rese­arch BayCEER.

Hin­ter­grund

An der Uni­ver­si­tät Bay­reuth wer­den Boden­pro­zes­se, die Funk­tio­nen der Böden und der wech­sel­sei­ti­ge Zusam­men­hang zwi­schen Böden und Kli­ma­wan­del, mit Fokus auf kli­ma­ti­schen Extrem­ereig­nis­sen wie Stark­re­gen oder Dür­ren, erforscht. Das Bay­reu­ther Zen­trum für Öko­lo­gie und Umwelt­for­schung (Bay­CE­ER) bün­delt die Kom­pe­ten­zen von rund 30 Arbeits­grup­pen in den Bio- und Geo­wis­sen­schaf­ten. Nicht nur Fach­leu­te aus Boden­öko­lo­gie, Boden­phy­sik, Mikro­bio­lo­gie, Agrar­öko­sy­stem­for­schung oder Tier- und Pflan­zen­öko­lo­gie „wüh­len“ im Boden. Von die­ser Bay­reuth-typi­schen Inter­dis­zi­pli­na­ri­tät pro­fi­tie­ren vor allem Stu­die­ren­de: Nur in Bay­reuth kön­nen sie Geo­öko­lo­gie mit einem solch star­ken Fokus auf „Böden“ studieren.

Das ist in Deutsch­land einzigartig.

Die Aus­stel­lung ist von 16. April 2023 bis 22. Okto­ber 2023 im Öko­lo­gisch-Bota­ni­schen Gar­ten der Uni­ver­si­tät Bay­reuth zu sehen.

Rah­men­pro­gramm

Flan­kiert wird die Aus­stel­lung von zahl­ei­chen Ange­bo­ten: (die­se Liste wird fort­lau­fend unter https://​www​.bay​ce​er​.uni​-bay​reuth​.de/​b​o​d​en/ aktualisiert.)

• Work­shop für Teil­neh­me­rin­nen des Girls‘ Day am 27.04.2023 (09:00–12:00), Öko­lo­gisch-Bota­ni­scher Gar­ten, Uni­ver­si­tät Bay­reuth; (Anmel­dung: https://​www​.uni​-bay​reuth​.de/​g​i​r​l​s​-​day)

• Vor­trags­rei­he – unter ande­rem im Rah­men der Stadt­ge­sprä­che – an die­sen Ter­mi­nen: (jeweils 18:00 Uhr)

• Mi. 03.05.2023 Prof. Johan­na Pausch: Der Boden als Lebensraum

• Mi. 24.05.2023 Prof. Michae­la Dip­pold, Geo­sphä­ren-Bio­sphä­ren-Wech­sel­wir­kun­gen, Uni­ver­si­tät Tübin­gen: Der Boden als Spei­cher für Nährstoffe

• Mi. 28.06.2023 Prof. Dr. Wulf Ame­lung, All­ge­mei­ne Boden­kun­de und Boden­öko­lo­gie, Uni­ver­si­tät Bonn: Böden als Koh­len­stoff­spei­cher für die Klimakontrolle

• Mi. 19.07.2023 Prof. Eva Lehn­dorff, Boden­öko­lo­gie, Bay­CE­ER / Uni­ver­si­tät Bay­reuth: Böden – Archi­ve der Vergangenheit

• Mi. 09.08.2023 Dr. Nor­man Gentsch, Insti­tut für Boden­kun­de, Leib­niz Uni­ver­si­tät Han­no­ver: Gesun­de Böden – Bio­mas­se Pro­duk­ti­on für Nahrungsmittelsicherheit

• Mi. 13.09.2023 Dr. Fre­de­ric Leu­ther, Boden­phy­sik, Bay­CE­ER / Uni­ver­si­tät Bay­reuth: Böden als Fil­ter und Spei­cher von Was­ser für sau­be­res Trinkwasser

• Mi. 11.10.2023 Prof. Till­mann Lüders, Öko­lo­gi­sche Mikro­bio­lo­gie, Bay­CE­ER / Uni­ver­si­tät Bay­reuth: Mikro­or­ga­nis­men im Boden – Abbau von Mikro­pla­stik und ande­ren Bodenverschmutzungen

• Vir­tu­al Rea­li­ty Akti­ons­ta­ge: Ein ein­zig­ar­ti­ger Aus­flug in die Streu­schicht, den Poren­raum und die Was­ser­fil­me im Boden und die Begeg­nung mit Spring­schwän­zen, Horn­mil­ben, wei­ßen Wür­mern und einem Tau­send­füß­ler auf Augen­hö­he. Das funk­tio­niert mit­tels einer soge­nann­ten Vir­tu­al-Rea­li­ty-Bril­le: Die wirk­li­che Umge­bung wird aus­ge­blen­det und man fin­det sich im Tun­nel­sy­stem eines Regen­wurms wie­der, wo einem die nun über­le­bens­gro­ßen Boden­be­woh­ner über den Weg lau­fen. Ein Con­trol­ler dient als Taschen­lam­pe und per Knopf­druck bewegt man sich damit durch die Gän­ge. Für Kin­der ab sechs Jah­ren und Erwach­se­ne glei­cher­ma­ßen geeig­net. Zeit­fen­ster zu je 15 Minu­ten an den VR-Akti­ons­ta­gen müs­sen im Vor­aus online gebucht wer­den: https://​www​.bay​ce​er​.uni​-bay​reuth​.de/​b​o​d​e​n​/​d​e​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​t​e​r​m​i​n​e​/​d​e​t​a​i​l​.​p​h​p​?​i​d​_​o​b​j​=​1​6​8​114

• Zwei Umwelt­bil­dungs­an­ge­bo­te im Öko­lo­gisch-Bota­ni­schen Gar­ten grei­fen The­men der Aus­stel­lung in inter­ak­ti­ven Work­shops für Grup­pen auf: „So‚n Dreck! Fas­zi­na­ti­on Boden und was er mit dir zu tun hat“ sowie „Was­ser­spei­cher für Stadt und Land“. Ziel­grup­pe und Dau­er sind bei der Anmel­dung abzu­stim­men. Dar­über hin­aus kön­nen Füh­run­gen durch die Aus­stel­lung gebucht werden.

Die Anmel­dung für Grup­pen­an­ge­bo­te erfolgt über das Sekre­ta­ri­at des Öko­lo­gisch-Bota­ni­schen Gar­tens. Kon­takt: Hei­ke Schwar­zer; Tele­fon: +49 (0)921 / 55–2961; E‑Mail: obg@​uni-​bayreuth.​de