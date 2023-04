Bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Baur SV im Restau­rant der Sport­hal­le stan­den die Berich­te der Abtei­lun­gen und der Jah­res­be­richt des 1. Vor­sit­zen­den im Mittelpunkt.

Der 1. Vor­sit­zen­de Karl-Heinz Lie­bich dank­te in sei­nem Bericht allen Vor­stands­mit­glie­dern, Abtei­lungs­lei­tern, Übungs­lei­tern sowie den Päch­tern des Restau­rants für die gute Zusam­men­ar­beit. Auch ging an die Fir­ma Baur ein beson­de­rer Dank für die Unter­stüt­zung. Das ver­gan­ge­ne Jahr ist auf sport­li­chem Gebiet sehr gut ver­lau­fen. Beson­ders erfreu­lich hob der 1. Vor­sit­zen­de den deut­li­chen Mit­glie­der­zu­wachs in der Ten­nis­ab­tei­lung durch die zahl­rei­chen Pro­jek­te von Ste­fan Kor­nitz­ky her­vor (Schnup­per­trai­ning, Kom­pakt­kur­se, Schul­sport). In die­sem Zusam­men­hang bedank­te sich der 1. Vor­sit­zen­de bei Ste­fan Kor­nitz­ky für sein Enga­ge­ment. Beim Arbeits­ein­satz gab es bei den bei­den letz­ten Ter­mi­nen eine erfreu­lich hohe Rekord­be­tei­li­gung. Von ihren fest­ge­leg­ten Stun­den zum Arbeits­ein­satz befreit sind künf­tig Spie­ler über 75 Jah­re, kön­nen aber auf eige­nen Wunsch wei­ter­hin ger­ne Tätig­kei­ten übernehmen.

Nach Aus­schei­den des lang­jäh­ri­gen Trai­ners Vla­di­mir Nemec über­nah­men erfreu­li­cher­wei­se Ste­fan Kor­nitz­ky und Seba­sti­an Schnei­der die­se Tätig­keit. Dafür bedank­te sich der Vor­sit­zen­de ganz herz­lich. Für 25-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft konn­te Tat­ja­na Zell und Adam Nemec vom 1. Vor­sit­zen­den geehrt werden.

Abtei­lung Tennis:

Stef­fen Fischer gab für die Abtei­lung einen umfas­sen­den Bericht ab. Die Spiel­sai­son 2021/2022 star­te­te mit der Teil­nah­me an der Win­ter­run­de mit drei Mann­schaf­ten, wobei die Her­ren Mei­ster in der Bezirks­li­ga 1 wur­den. Einen zwei­ten und drit­ten Platz beleg­ten die Her­ren 2 und Mixed­mann­schaft. Zur Vor­be­rei­tung konn­te wie­der nach drei­jäh­ri­ger Pau­se ins Trai­nings­la­ger nach Kroa­ti­en gefah­ren wer­den. Bei den Medenspie­len in der Som­mer­sai­son waren 6 Erwach­se­nen- und 5 Jugend­mann­schaf­ten betei­ligt. Her­vor­zu­he­ben sind hier­bei das gute Abschnei­den der 1.Herren in der Lan­des­li­ga 2 und der Damen in der Nord­li­ga 2 mit jeweils der Vize­mei­ster­schaft. Alle ande­ren Mann­schaf­ten konn­ten die Klas­se hal­ten. Nico­las Win­ter konn­te bei den Nord­baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten U 10 im Frei­en und Hal­le den 1. Platz errei­chen. Ein LK-Tur­nier wur­de im Juni durch­ge­führt und es betei­lig­ten sich dabei 19 Tennisspieler.

Der Sport- und Jugend­wart Ste­fan Kor­nitz­ky ver­mel­de­te, dass sich momen­tan ca. 90 Mit­glie­der im Grup­pen­trai­ning befin­den. In der ver­gan­ge­nen Woche wur­de zudem erst­mals eine Trai­ner­fort­bil­dung des BTV erfolg­reich beim Baur SV abge­hal­ten. Das Hal­len­bu­chungs­sy­stem hat sich sehr gut bewährt und für eine gute Hal­len­aus­la­stung gesorgt.

Mit dem U9-/U10-Kids-Cup auf unse­rer Anla­ge steht der Abtei­lung im Juni eine grö­ße­re BTV-Ver­an­stal­tung bevor. Dafür konn­te die Fir­ma Baur als Spon­sor gewon­nen wer­den. Ein Gau­di-Ten­nis­tur­nier zum Sai­son­start der Som­mer­sai­son ist aktu­ell für den 29.04.2023 geplant. Für die Medenspie­le im Som­mer gehen in die­sem Jahr 12 Mann­schaf­ten an den Start.

Der erfolg­reich gestar­te­te Joga-Kurs in der Hal­le wird im Mai fort­ge­setzt. Ein­zel­hei­ten wer­den dazu noch bekanntgegeben.

Ver­eins­mei­ster­schaf­ten:

Jugend­ver­eins­mei­ster wur­den bei den Junio­ren 18 Dani­el Tward­zik, Kna­ben 15 Nico­las Win­ter, Bam­bi­ni 12 John Hei­nisch, Klein­feld Emil Beu­erle. Nach der Sie­ger­eh­rung fand die Ver­ab­schie­dung von Vla­di Nemec statt, der nach 30 Jah­ren in den ver­dien­ten Ruhe­stand ging. Über 100 Mit­glie­der waren anwe­send und gaben der Ver­an­stal­tung einen wür­di­gen Rah­men. Vom BTV wur­de er mit der sil­ber­nen Ehren­na­del aus­ge­zeich­net und vom Ver­ein zum Ehren­mit­glied ernannt.

Bei den Erwach­se­nen wur­den bei guter Betei­li­gung neue Ver­eins­mei­ster: Damen Julia Wim­mer, Her­ren Ste­fan Kor­nitz­ky, Her­ren 30 Jan Schwarz­mei­er, Senio­ren Erwin Fischer, Theo Sei­ler, Heinz Thon (alle glei­che Punk­te), Dop­pel Erwin Fischer/​Theo Seiler.

Abtei­lung Kegeln:

Dani­el Zeit­ler berich­te­te, dass die Sai­son am kom­men­den Wochen­en­de für alle Mann­schaf­ten been­det wird. Lei­der ver­lor die Abtei­lung durch unter­schied­li­che Umstän­de sehr gute Keg­ler, so dass die sport­li­chen Erfol­ge und Ergeb­nis­se hin­ter den Erwar­tun­gen geblie­ben sind. Die 1. Her­ren kön­nen sich vom vor­letz­ten Tabel­len­platz nicht mehr ver­bes­sern und sind auf Ergeb­nis­se ande­re Klas­sen ange­wie­sen, um evtl. doch nicht abzusteigen.

Im obe­ren Mit­tel­feld haben sich die 2. Her­ren plat­ziert und konn­ten nicht immer in Best­be­set­zung antre­ten. Die 3. Mann­schaft trat als gemisch­te Mann­schaft an und konn­ten damit 2 Damen inte­grie­ren. Auch hier wur­de ein guter Mit­tel­platz erreicht. Das Tref­fen mit den Ilmen­au­er-Keg­lern bleibt gesell­schaft­li­cher Höhe­punkt und der dabei aus­ge­spiel­te Pokal ging die­ses Mal an die Ilmen­au­er. Erfreu­lich ist die Anmel­dung von zwei Neu­zu­gän­gen. Über eine Video­über­tra­gung kön­nen künf­tig die Ergeb­nis­se der Bah­nen 1 und 2 online ver­folgt werden.

Die Kreis­mei­ster­schaft fin­det nach Ostern am Wochen­en­de auf unse­ren Bah­nen statt. Da sich der SKV Lich­ten­fels auf­ge­löst hat, muss­te sich die Abtei­lung dem Cobur­ger-Ver­band anschließen.

Kas­sen­be­richt:

Schatz­mei­ster Stef­fen Fischer konn­te einen posi­ti­ven Bericht erstat­ten. Von den Kas­sen­prü­fern Die­ter Kestel und Erwin Fischer wur­de eine ein­wand­freie und ord­nungs­ge­mä­ße Kas­sen­füh­rung bestä­tigt und die Ver­samm­lung hat der Ent­la­stung des Schatz­mei­sters ein­stim­mig entsprochen.