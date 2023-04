Frisch her­aus­ge­putzt öff­net die Burg Pot­ten­stein mit ihrem klei­nen Muse­um wie­der das Tor bei gleich blei­ben­den Prei­sen und den bekann­ten Öffnungszeiten:

Di. – So. 10 – 17.00 Uhr; letz­ter Ein­lass 16.30 Uhr.

Ostern 2023 ist ab Kar­frei­tag, 7. April bis Oster­mon­tag 10. April geöffnet.

Außer­dem an den April­wo­chen­en­den 15./16.04. und 22./23.04.23 von 12.00 bis 17.00 Uhr.

Am Wochen­en­de Sa., 29. April 2023 beginnt regu­lär um 10.00 Uhr die Sai­son und geht durch­ge­hend bis So., 07. Mai 2023. Danach geht es mit der Öff­nungs­zeit Di. – So. 10.00 bis 17.00 Uhr wei­ter. Auch an Fei­er­ta­gen wie Him­mel­fahrt, Pfingst­mon­tag, Maria Him­mel­fahrt 15. August und 3. Okto­ber ist die Burg geöffnet.

Aus­kunft gibt auch die Home­page www​.burg​pot​ten​stein​.de

Grup­pen­an­fra­gen bit­te per Mail an : burg.pottenstein@t‑online.de