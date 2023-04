„B4 Brand Land­wirt­schaft Stall / Scheu­ne“ war der Alarm­text mit dem BRK und Feu­er­wehr gestern Nacht (01.04.2023) gegen 23:00 Uhr durch die Inte­grier­te Leit­stel­le Bay­reuth Kulm­bach nach Les­s­au alar­miert wurden.

Die erst­ein­tref­fen­den Feu­er­weh­ren konn­ten die Alarm­mel­dung bestä­ti­gen. Eine Maschi­nen­hal­le stand in Voll­brand. Die ein­ge­setz­ten Feu­er­weh­ren gin­gen unter schwe­rem Atem­schutz zur Brand­be­kämp­fung im Innen­an­griff vor. Die ein­ge­setz­te Dreh­lei­ter über­nahm die Lösch­ar­bei­ten von außen. Des Wei­te­ren wur­den meh­re­re Schlauch­lei­tun­gen zur Ein­satz­stel­le gelegt. Zum Ein­satz kam auch der Abroll­be­häl­ter Was­ser der Feu­er­wehr Spei­chers­dorf wel­cher 10.000 Liter Was­ser mit sich führt.

Feder­füh­rend durch den Ein­satz­lei­ter sind die anrücken­den Feu­er­weh­ren koor­di­niert und zügig ein­ge­setzt wor­den. Ein über­grei­fen auf direkt angren­zen­de Gebäu­de konn­te so ver­hin­dert wer­den. Neben den Feu­er­weh­ren Kir­chen­lai­bach, Lankendorf/​Ützdorf, Neun­kir­chen a.M., Sey­bo­then­reuth, Spei­chers­dorf, dem Lösch­zug Ölschnitz­tal und Lösch­zug Wei­den­berg, sowie der Lösch­grup­pe Les­s­au der Wei­den­ber­ger Feu­er­wehr wur­den die Kame­ra­den der Stadt Bay­reuth sowie aus dem angren­zen­den Nach­bar­land­kreis die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Immenreuth alar­miert. Zusam­men mit den ein­ge­setz­ten Kräf­ten des Ret­tungs­dien­stes, des THW Bay­reuth und der Poli­zei eil­ten sie mit einer Gesamt­stär­ke von 141 Kräf­ten an die Einsatzstelle.

Der Ret­tungs­dienst war mit Kräf­ten des BRK Bay­reuth, dem Regel­ret­tungs­dienst, dem HvO, der Wache Bad Ber­neck sowie der SKS Ambu­lanz und einem Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst sowie dem Pres­se­spre­cher vor Ort. Sie waren ein­ge­setzt um die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung der ein­ge­setz­ten Feu­er­wehr­kräf­te sicher zu stel­len. Men­schen und Tie­re waren kei­ne in Gefahr. Die Ursa­che des Bran­des ist Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen. Gegen 01:30 Uhr konn­te ein Groß­teil der ein­ge­setz­ten Kräf­te wie­der zurück zu ihren Stand­or­ten fahren.