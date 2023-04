Wäh­rend der Früh­ling sich noch bit­ten lässt, könnt ihr euch bereits jetzt in som­mer­li­che Festi­val­stim­mung ver­set­zen: Rock im Park und Rock am Ring kün­di­gen für die­sen Don­ners­tag, den 06. April 2023, die 42-minü­ti­ge Festi­val­do­ku­men­ta­ti­on „Call It A Come­back“ mit High­lights aus 2022 an. Neben zahl­rei­chen Fans und Besucher*innen kom­men unter ande­rem die Dono­ts, Mar­te­ria, Sport­freun­de Stil­ler und Cam­pi­no von den Toten Hosen in „Call It A Come­back“ zu Wort. Par­al­lel geht der Vor­ver­kauf für Rock im Park und Rock am Ring 2023 in die näch­ste Pha­se: Tages­tickets für bei­de Festi­vals sind jetzt erhältlich.

In weni­gen Wochen star­tet die Festi­valsai­son 2023 mit der dies­jäh­ri­gen Aus­ga­be der Zwil­lings­fe­sti­vals Rock im Park und Rock am Ring. Zeit, sich noch ein­mal an das letz­te Jahr zu erin­nern und in Stim­mung zu brin­gen. Am Don­ners­tag, den 06. April um 19:15 Uhr, ver­öf­fent­li­chen Rock im Park und Rock am Ring die 42-minü­ti­ge Festi­val­do­ku­men­ta­ti­on „Call It A Come­back“ auf www​.rock​-im​-park​.com und www​.rock​-am​-ring​.com.

CALL IT A COME­BACK | DIE DOKU

„Call It A Come­back“ ist eine beson­de­re Doku­men­ta­ti­on über ein außer­ge­wöhn­li­ches Festi­val­jahr gewor­den. 2022 war das Jahr, in dem die Schat­ten der Coro­na­pan­de­mie wichen und das Kon­zert­le­ben zurück­kehr­te. Nach drei Jah­ren Durst­strecke konn­ten die Fans end­lich wie­der zu den größ­ten Festi­vals des Lan­des pil­gern. Aus der Per­spek­ti­ve ein­zel­ner Fans, Festivalmitarbeiter*innen und Musiker*innen ver­mit­telt der Film die Gän­se­haut, die Eupho­rie, die Freu­de über die wie­der­ge­won­ne­ne Festi­val­frei­heit. Die Dono­ts und Sport­freun­de Stil­ler erlau­ben Zugang zu ihren Back­stage­räu­men und ver­mit­teln den Zuschauer*innen, wie sich die­ser beson­de­re Moment für sie ange­fühlt hat.

Die per­sön­li­chen Erin­ne­run­gen und Ein­drücke zahl­rei­cher Betei­lig­ter wer­den ergänzt durch furio­se Live- Auf­trit­te aus dem 2022er Line-up – von New­co­mern wie Kafv­ka bis zu Head­linern wie Green Day oder den Beatsteaks.

Spek­ta­ku­lär gerät der Über­ra­schungs­auf­tritt der Toten Hosen: Damit rech­nen konn­te nie­mand, und den­noch hat­te man dar­auf gehofft, dass es die Hosen sei­en, die schließ­lich die Türen zu ihrem „Wohn­zim­mer“ wie­der auf­sper­ren wür­den. „Rock am Ring ist wahr­schein­lich das beste Festi­val in Deutsch­land“, sagt Cam­pi­no nach dem zuvor nicht ange­kün­dig­ten Auf­tritt sei­ner Band, und so ist es nicht wei­ter ver­wun­der­lich, dass die Die Toten Hosen auch 2023 als erster Head­li­ner für die Rocks bestä­tigt wurden.

Für alle Besucher*innen, die Rock im Park und Rock am Ring 2023 nur an einem ein­zi­gen Tag besu­chen kön­nen, gibt es neben den Weekend Festi­val Tickets ab sofort wie­der die begehr­ten Tages­tickets. Die­se sind im Vor­ver­kauf ab 99 Euro erhältlich.

Für die dies­jäh­ri­ge Aus­ga­be der Zwil­lings­fe­sti­vals wur­den Die Toten Hosen, Kings Of Leon, Limp Biz­kit, Rise Against, Bring Me The Hori­zon, K.I.Z, Eva­ne­s­cence u.v.a. angekündigt.

Als beson­de­res High­light spie­len die Foo Figh­ters 2023 exklu­siv bei Rock im Park und Rock am Ring. Die Band um Dave Grohl tritt in die­sem Som­mer erst­mals seit fünf Jah­ren wie­der bei den Rocks auf. Die Auf­trit­te sind die ein­zi­gen Foo Figh­ters Head­line-Shows in Euro­pa in die­sem Jahr.

Vom 2. bis 4. Juni fin­den Rock im Park und Rock am Ring auf dem Zep­pel­in­feld in Nürn­berg und am Nür­burg­ring statt.

Tickets und wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.rock​-im​-park​.com und www​.rock​-am​-ring​.com