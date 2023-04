Bay­ern­li­ga­kra­cher und Stadt­du­ell FC Ein­tracht Bam­berg gegen die DJK Don Bos­co Bam­berg am 04. April 2023 um 19.00 Uhr im Fuchs-Park-Sta­di­on: Wäh­rend bei­de Teams unter Flut­licht um wich­ti­ge Punk­te kämp­fen, gibt es in Bam­berg und Umge­bung vie­le Kin­der, denen die Mög­lich­kei­ten feh­len, selbst auch Sport zu trei­ben. Um hier zu unter­stüt­zen, plant der FC Ein­tracht Bam­berg zusam­men mit der preis­ge­krön­ten Bam­ber­ger Pro­fi-Foto­gra­fin Danie­la Schrey­er ein gemein­sa­mes Pro­jekt zugun­sten des Pro­jekts „Sport ver­netzt“, das Kin­dern Zugang zu Bewe­gungs­an­ge­bo­ten im All­tag ermöglicht.

Die Idee: Zehn aus­ge­such­te Bild­mo­ti­ve des Der­by­abends wer­den auf eine Foto­lein­wand gezo­gen und jeweils an den Meist­bie­ten­den ver­stei­gert. Der Erlös der Akti­on fließt an das Bewe­gungs­pro­jekt „Sport ver­netzt“, das mit den Gel­dern in Bam­berg gezielt Sport­an­ge­bo­te für Jugend­li­che schafft. „Für uns ist es eine Selbst­ver­ständ­lich­keit, dass wir drei­mal die Woche trai­nie­ren und am Wochen­en­de spie­len kön­nen, da den­ken wir oft gar nicht dar­über nach“, unter­stützt Bam­bergs Übungs­lei­ter Jan Gern­lein die­ses Pro­jekt. „Wenn nun durch die Akti­on Gel­der gespen­det wer­den, die den Jugend­li­chen und dem Sport­an­ge­bot zugu­te­kom­men, kön­nen wir das gar nicht hoch genug ein­schät­zen.“ DJK-Coach Micha­el Hutz­ler schlägt in die glei­che Ker­be: „Das ist eine Mega-Idee. Eine der besten Foto­gra­fin­nen der Regi­on hält das Der­by in packen­den Bil­dern fest, und am Ende pro­fi­tie­ren unse­re Kin­der. Das unter­stüt­ze ich zu 100 Prozent!“