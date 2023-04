Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

82-Jäh­ri­ger ver­letzt sich bei Verkehrsunfall

COBURG. Nach einem Ver­kehrs­un­fall mit einer Vor­fahrts­ver­let­zung wur­de ein 82-Jäh­ri­ger am Sonn­tag­nach­mit­tag mit einer Ver­let­zung im Brust­be­reich in der Not­auf­nah­me des Cobur­ger Kli­ni­kums behan­delt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher blieb unverletzt.

Ein 26-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg bog am Sonn­tag um 14:50 Uhr vom Damm­weg in die vor­fahrts­be­rech­tig­te Rosen­au­er Stra­ße ein. Dabei über­sah der Mann den Mer­ce­des des 82-jäh­ri­gen Rent­ners, der auf der vor­fahrts­be­rech­ti­gen Rosen­au­er Stra­ße unter­wegs war. Die bei­den Fahr­zeu­ge stie­ßen im Ein­mün­dungs­be­reich zusam­men und waren nicht mehr fahr­fä­hig. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Fah­rer des Mer­ce­des ver­letz­te sich bei dem Zusam­men­stoß leicht. Den Sach­scha­den an den bei­den Fahr­zeu­gen schät­zen die Beam­ten auf min­de­stens 7.000 Euro.

Gegen den 26-jähir­gen Unfall­ver­ur­sa­cher ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung im Stra­ßen­ver­kehr sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Unbe­kann­ter Lang­fin­ger lässt Süßig­kei­ten mitgehen

COBURG. Von einer Tank­stel­le im Cobur­ger Stadt­ge­biet woll­te am Sonn­tag­mit­tag ein bis­lang unbe­kann­ter Dieb Süßig­kei­ten im Wert von acht Euro ent­wen­den. Das auf­merk­sa­me Ver­kaufs­per­so­nal bemerk­te aller­dings den Diebstahlsversuch.

Der Unbe­kann­te kauf­te sich um 11:45 Uhr einen Six­pack Bier im Ver­kaufs­be­reich der Tank­stel­le. Im Bereich der Süß­wa­ren steck­te er zwei Packun­gen mit Pra­li­nen ein und woll­te nach dem Bezah­len des Bie­res mit dem Die­bes­gut die Tank­stel­le ver­las­sen. Der Tank­stel­len­mit­ar­bei­ter sprach ihn auf dem Dieb­stahls­ver­such an. Dar­auf­hin leg­te der Mann die Süßig­kei­ten auf den Ver­kaufs­tre­sen und ver­ließ flucht­ar­tig die Tank­stel­le. Im Außen­be­reich stieg er als Bei­fah­rer in einen Opel und flüch­te­te zusam­men mit dem Fah­rer des Autos. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln hier wegen Ladendiebstahls.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bre­cher erbeu­ten Lap­top und Bargeld

KÖDITZ, LKR. HOF. Am Frei­tag­abend zwi­schen 18.15 Uhr und 21.15 Uhr ver­schaff­ten sich Ein­bre­cher Zugang zu einem Ein­fa­mi­li­en­haus in Köditz und ent­ka­men mit Lap­top und Bargeld.

Die Täter bra­chen die Ter­as­sen­tür auf und durch­such­ten die Schrän­ke nach Wert­ge­gen­stän­den. Sie erbeu­te­ten Die­bes­gut im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­reich. Es ist ein Sach­scha­den in Höhe von Tau­send Euro entstanden.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet, Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, sich unter der Tel.-Nr.: 09281/704–0 zu melden.

Ein­bruch in Einfamilienhaus

FEI­LITZSCH, LKR. HOF. Von Frei­tag auf Sonn­tag ver­schaff­ten sich Ein­bre­cher gewalt­sam Zugang zu einem Anwe­sen in Fei­litzsch. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermittelt.

Die unge­be­te­nen Gäste bra­chen übers Wochen­en­de in das Haus ein und ver­ur­sach­ten dabei einen Scha­den von Tau­send Euro. Anschlie­ßend flüch­te­ten sie uner­kannt mit dem erbeu­te­ten Schmuck und Bar­geld. Der Beu­te­scha­den wird auf einen mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­trag beziffert.

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr.: 09281/704–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -