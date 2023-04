Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Sie­ben Män­ner und drei Frau­en wur­den im Lau­fe des Mon­tags beim Laden­dieb­stahl im Stadt­ge­biet Bam­berg erwischt. Sie woll­ten Beklei­dung, Ziga­ret­ten und Lebens­mit­tel für ins­ge­samt knapp 320 Euro stehlen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 36.000 Euro sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, den am Mon­tag­mit­tag gegen 13.30 Uhr der 51-jäh­ri­ge Fah­rer eines Wohn­mo­bils in der Von-Ket­te­ler-Stra­ße ver­ur­sacht hat­te. Der Mann stieß mit der Front in das Heck eines dort gepark­ten Autos, wel­ches dadurch auf drei wei­te­re Fahr­zeu­ge gescho­ben wur­de. Die Pkws waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt werden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In Kra­mers­feld am Renn­steig wur­de zwi­schen 15. und 27. März die­sen Jah­res ein Gar­ten­zaun umge­fah­ren, wes­halb die Poli­zei von einem Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro ausgeht.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

15-Jäh­ri­ge hat­te kei­nen Führerschein

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag kurz nach 12.00 Uhr fiel in der Tho­racker­stra­ße ein Klein­kraf­t­rad­fah­rer auf, weil er dort mit sei­nem Hon­da-Rol­ler knapp 70 km/​h schnell fuhr. Bei der Kon­trol­le räum­te der 15-jäh­ri­ge Fah­rer ein, dass das Fahr­zeug schnel­ler fährt als erlaubt. Dem jun­gen Mann wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Er wird wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis angezeigt.

Schlä­ge­rei am ZOB

BAM­BERG. Am Mon­tag kurz nach 15.30 Uhr wur­de die Poli­zei ver­stän­digt, weil am ZOB in der Pro­me­na­de­stra­ße eine Schlä­ge­rei im Gan­ge war. Beim Ein­tref­fen meh­re­rer Poli­zei­strei­fen stell­te sich her­aus, dass zwei Män­ner im Alter von 43 und 46 Jah­ren sich wegen einer fal­len gelas­se­nen Bier­fla­sche in die Haa­re beka­men, in des­sen Ver­lauf sich die Bei­den prü­gel­ten. Der 46-Jäh­ri­ge sprüh­te sei­nem Kon­tra­hen­ten noch Pfef­fer­spray ins Gesicht, bevor er mit sei­nem Fahr­rad flüch­te­te. Er konn­te aller­dings schnell von der Poli­zei gestellt wer­den konn­te. Der ver­letz­te Mann soll­te dann vom Ret­tungs­dienst ärzt­lich ver­sorgt wer­den, woge­gen er sich aber hef­ti­ge wehr­te und des­halb gefes­selt wer­den muss­te. Danach belei­dig­te er noch die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten, bevor er in Sicher­heits­ge­wahr­sam genom­men wur­de. Der Täter stand unter Alko­hol­ein­fluss und brach­te es bei einem Alko­hol­test auf 1,54 Pro­mil­le, wes­halb bei ihm eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wurde.

Unbe­kann­ter teilt Faust­schlag aus

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend kurz nach 20.00 Uhr ver­ließ ein 62-jäh­ri­ger Mann ein Geschäft in der Luit­pold­stra­ße und bekam von einem Unbe­kann­ten unver­mit­telt einen Faust­schlag ins Gesicht. Der Geschä­dig­te erlitt dadurch eine blu­ten­de Nase und eine Nasen­bein­prel­lung. Der Täter war etwa 25 Jah­re alt, hat­te eine dick­li­che Figur, war ca. 180 cm groß und führ­te einen Ruck­sack mit sich.

Die Poli­zei nimmt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

HIRSCHAID. Zu spät erkann­te eine 26-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin am Mon­tag­nach­mit­tag, dass sich auf der Kreis­stra­ße von Hirschaid in Rich­tung Sei­gen­dorf der Ver­kehr stau­te und prall­te des­halb in das Heck des vor­aus­fah­ren­den Pkw eines 77-Jäh­ri­gen. Glück­li­cher­wei­se blie­ben bei­de Fahr­zeug­füh­rer beim Zusam­men­stoß unver­letzt. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 10.000 Euro.

Son­sti­ges

VIER­ETH. Ohne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen an ihrem E‑Scooter war am Mon­tag­mit­tag eine 35-Jäh­ri­ge auf dem Rad­weg neben der Haupt­stra­ße unter­wegs. Dies blieb einer Poli­zei­strei­fe nicht ver­bor­gen. Die Wei­ter­fahrt wur­de sofort unter­bun­den und Anzei­ge wegen eines Ver­ge­hens nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz erstattet.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ille­gal in Deutsch­land unterwegs

Vier­eth-Trun­stadt. Die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Mon­tag­mit­tag einen voll­be­setz­ten VW, wel­cher auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le der Insas­sen muss­ten die Beam­ten fest­stel­len, dass sich davon zwei 35- und 41-jäh­ri­ge Män­ner ille­gal in Deutsch­land auf­hiel­ten. Zudem war kei­ner von den bei­den Män­nern im Besitz eines gül­ti­gen Aus­weis­pa­pie­res. Beson­ders die Iden­ti­fi­zie­rung des älte­ren Man­nes gestal­te­te sich schwie­rig, da er in einem erfolg­lo­sen Asyl­ver­fah­ren 2010 schon fal­sche Per­so­na­li­en ange­ge­ben hat­te. Der jün­ge­re Mann war dem Aus­län­der­amt auch schon bekannt, hat­te den Kon­takt zu den deut­schen Behör­den aber ein­fach abge­bro­chen und war damit sozu­sa­gen „unter­ge­taucht“. Auf die bei­den Män­ner kom­men jeweils Straf­ver­fah­ren wegen ille­ga­lem Auf­ent­halt ohne Auf­ent­halts­ti­tel und ohne Aus­weis­do­ku­ment zu. Die zustän­di­gen Aus­län­der­äm­ter wur­den infor­miert und die Män­ner nach Aus­rei­se­auf­for­de­rung wie­der entlassen.

Unter Dro­gen­ein­fluss am Steu­er – Mari­hua­na in der Hose

Vier­eth-Trun­stadt. Bei der Kon­trol­le eines Sko­da, wel­cher auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war, durch die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei, stell­ten die Beam­ten bei dem 26-jäh­ri­gen Fah­rer deut­li­chen Mari­hua­na-Geruch am Kör­per fest. Mit die­sem pikan­ten Düft­chen kon­fron­tiert, räum­te der jun­ge Mann sogar ein, dass sich Mari­hua­na in sei­ner Hose befin­den wür­de. Bei sei­ner Durch­su­chung wur­den dann auch fast 15 Gramm auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Da auch ein frei­wil­li­ger Dro­gen­test posi­tiv auf THC anschlug, ging es direkt wei­ter zur Blut­ent­nah­me. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen des Dro­gen­be­sit­zes und ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Was­ser­schutz­po­li­zei Bamberg

Biber­däm­me zerstört

Eber­mann­stadt, Eschlip­per Tal. Durch einen Zeu­gen wur­de der Was­ser­schutz­po­li­zei Bam­berg mit­ge­teilt, dass in den letz­ten Tagen drei Biber­däm­me im Brei­ten­bach im Eschlip­per Tal­grund mas­siv zer­stört wur­den. Der Täter ver­wen­de­te dabei augen­schein­lich eine grö­ße­re Bau­ma­schi­ne. Der Pegel­stand des Brei­ten­bachs wur­de dadurch soweit abge­senkt, dass die Ein­gän­ge zu den Biber­bau­ten offen­lie­gen und somit für Fress­fein­de zugäng­lich sind. Die Was­ser­schutz­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung unter 0951/9129–590.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth Land

Wer hat Betrun­ke­nen Fahr­zeug­füh­rer fah­ren sehen?

Fichtelberg/​Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land führt zur Zeit ein Straf­ver­fah­ren wegen Ver­dacht der Trun­ken­heits­fahrt gegen einen 57Jährigen Mann aus dem öst­li­chen Land­kreis. Zur Ver­fe­sti­gung der Beweis­la­ge wird nun im Auf­trag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth um Mit­hil­fe gebe­ten. Es wird gefragt, wer hat am Diens­tag, den 28.03.2023, gegen 07.45 Uhr, einen grau­en Golf mit Bay­reu­ther-Zulas­sung im Bereich der St 2181, Absch. 220, km 0,3, am sog. Wan­der­park­platz Grün­stein fah­ren bzw. ran­gie­ren sehen. Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land, Tel. 0921/506‑2230.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Train­meu­sel. In der Woche vom 27.03.2023 bis 03.04.2023 wur­de die Dach­rin­ne einer Scheu­ne von einem Unbe­kann­ten beschä­digt. Auf­grund der Anstoß­hö­he von ca. 3,50 m han­del­te es sich ver­mut­lich um einen Lkw oder ein grö­ße­res land­wirt­schaft­li­ches Fahr­zeug. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 250 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Son­sti­ges

Wei­ßen­ohe. Ein 66-jäh­ri­ger Mann führ­te am Mon­tag­nach­mit­tag Aus­bes­se­rungs­ar­bei­ten an der Fas­sa­de sei­nes Stal­les durch. Hier­bei ver­lor er das Gleich­ge­wicht auf der Lei­ter und stürz­te zu Boden. Ein 54-jäh­ri­ger Nach­bar eil­te zu Hil­fe und rief den Not­arzt. Mit leich­ten Ver­let­zun­gen wur­de der 66-Jäh­ri­ge ins Kli­ni­kum nach Forch­heim verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Neun­kir­chen a. Brand. Am Mon­tag gegen 22:35 Uhr befuhr ein 29-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw, Ford/​Mondeo, die Kreis­stra­ße FO 28, von Neun­kir­chen a. Brand in Rich­tung Erm­reuth. Nach einer lang­ge­zo­ge­nen Rechts­kur­ve kam er auf­grund erhöh­ter Geschwin­dig­keit nach links von der Fahr­bahn ab, fuhr ca. 25 Meter das Ban­kett der lin­ken Fahr­bahn­sei­te ent­lang und schlug anschlie­ßend fron­tal in eine Leit­plan­ke ein. Der 29-Jäh­ri­ge wur­de bei dem Unfall schwer ver­letzt, er erlitt mul­ti­ple Prel­lun­gen und einen Schlüs­sel­bein­bruch, er wur­de zur wei­te­ren Behand­lung in das Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Erlan­gen ver­bracht. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,5 Pro­mil­le, der Füh­rer­schein wur­de auf­grund des­sen sicher­ge­stellt. Es ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den von ca. 15.000,- Euro.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mon­tag zwi­schen 09:30 Uhr und 12:45 Uhr, park­te eine 27-Jäh­ri­ge ihren Pkw, Audi/​RS Q3 in grau, in der Andre­as-Stein­metz-Stra­ße 3. Als die 27-Jäh­ri­ge zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te sie einen fri­schen Unfall­scha­den an der vor­de­ren lin­ken Tür und am lin­ken Kot­flü­gel fest­stel­len. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Der Scha­den wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Dieb­stäh­le

Herolds­bach. In der Zeit von Frei­tag, den 31.03.2023, 20:00 Uhr, bis Mon­tag, 02.04.2023, 07:45 Uhr, ent­wen­de­ten bis­her unbe­kann­te Täter auf einer Bau­stel­le in der Schloß­stra­ße 45 Meter Stark­strom­ka­bel. Zeu­gen, die im rele­van­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Hal­lern­dorf. Aus bis­her uner­klär­li­chen Grün­den woll­te sich am Mon­tag­mor­gen gegen 09:48 Uhr ein 65-jäh­ri­ger Mann Zutritt zu einer Lager­hal­le in der Lehm­gru­be in Hal­lern­dorf ver­schaf­fen. Als ihm durch einen 31-Jäh­ri­gen der Zutritt ver­wehrt wur­de, kam es zu einem Streit­ge­spräch, in des­sen Ver­lauf schlug der 65-Jäh­ri­ge dem 31-Jäh­ri­gen mit der Faust gegen die Brust. Der 31-Jäh­ri­ge kam mit Schmer­zen zur Wache der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim. Der 65-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen Kör­per­ver­let­zung verantworten.

Hau­sen. Am Mon­tag­vor­mit­tag gegen 10:30 Uhr, ging bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim eine Mel­dung über einen Hecken­brand in der Süd­stra­ße in Hau­sen ein. Vor Ort wur­de bekannt, dass am Nach­bar­grund­stück Unkraut mit­tels eines Bren­ners ent­fernt wur­de. Hier­bei geriet die Hecke in Brand, durch die Feu­er­wehr konn­te der Brand gelöscht wer­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 1.000,- Euro.

Forchheim/​Buckenhofen. Am Mon­tag­abend gegen 18:55 Uhr wur­de ein 28-Jäh­ri­ger auf­grund der Nut­zung eines Mobil­te­le­fons beim Fahr­rad­fah­ren in der Paut­z­fel­der Stra­ße einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Der 28-Jäh­ri­ge wur­de mehr­mals dazu auf­ge­for­dert, den Beam­ten ein Aus­weis­do­ku­ment aus­zu­hän­di­gen oder sei­nen Namen zu nen­nen. Als er die­ser Auf­for­de­rung nicht nach­kam, wur­de ihm eine Durch­su­chung ange­kün­digt, bei die­ser lei­ste­te er Wider­stand und ver­letz­te die Beam­ten leicht. Der 28-Jäh­ri­ge wur­de zur Iden­ti­täts­fe­stel­lung zur Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Vor­fahrt missachtet

MICHEL­AU-LET­TEN­REUTH, LKR. LICH­TEN­FELS. Rund 5.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mon­tag­abend an der Ein­mün­dung Zur Blu­men­au / Berg­gas­se ereig­ne­te. Ein 48-jäh­ri­ger VW-Fah­rer befuhr die Berg­gas­se und woll­te an der Ein­mün­dung nach links in die Stra­ße „Zur Blu­men­au“ abbie­gen. Hier­bei über­sah er einen vor­fahrt­be­rech­tig­ten Hyun­dai-Fah­rer und es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Autos. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.