Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl einer Herrenjacke

BAM­BERG. Aus einem Fit­ness-Cen­ter im Bam­ber­ger Nord-Osten wur­de am Sonn­tag zwi­schen 15.50 Uhr und 17.00 Uhr aus einem Umklei­de­raum eine dort abge­leg­te Her­ren­jacke, Far­be grau, im Zeit­wert von etwa 500 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Sonn­tag­früh kurz vor 07.30 Uhr miss­ach­te­te an der Ein­mün­dung St.-Getreu-Straße / Wil­densor­ger Stra­ße eine Mini-Coo­per-Fah­re­rin die Vor­fahrt einer VW-Golf-Fah­re­rin, wes­halb bei­de Fahr­zeu­ge zusam­men­stie­ßen. Die bei­den Auto­fah­re­rin­nen zogen sich dadurch jeweils Rücken­schmer­zen zu, wes­halb sie ins Kran­ken­haus gebracht wer­den muss­ten. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Ver­mut­lich der Fah­rer eines Paket­dien­stes hat am Sams­tag zwi­schen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr die vor­de­re Stoß­stan­ge eines in der Kant­stra­ße abge­stell­ten wei­ßen BMW ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher, der nach dem Zusam­men­stoß flüch­te­te, rich­te­te an dem Fahr­zeug Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro an, wes­halb die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 Zeu­gen­hin­wei­se entgegennimmt.

Dro­gen­fahrt auf dem E‑Scooter

BAM­BERG. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag fan­den Kräf­te der Poli­zei Bam­berg-Stadt Rausch­gift bei dem Fah­rer eines E‑Scooters. Außer­dem stand er wäh­rend der Fahrt ver­mut­lich unter Drogeneinfluss.

Am Sams­tag, 1 Uhr, geriet der 21-jäh­ri­ge Fah­rer eines E‑Scooters in das Visier einer Poli­zei­strei­fe. Die Beam­ten stopp­ten den jun­gen Mann in der Luit­pold­stra­ße in Bam­berg. Wäh­rend der Kon­trol­le bemerk­ten sie Mari­hua­na-Geruch und fan­den Haschisch und Mari­hua­na im zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich in der Unter­ho­se des 21-Jäh­ri­gen. Sie stell­ten das Rausch­gift sicher. Da der Mann aus Bam­berg im Gespräch den Kon­sum von Can­na­bis ein­ge­räumt hat­te, unter­ban­den die Poli­zi­sten die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me an. Außer­dem durch­such­ten sie die Woh­nung des Man­nes, ent­deck­ten dort wei­te­res Rausch­gift im zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich und stell­ten die­ses sicher.

Der 21-jäh­ri­ge Bam­ber­ger muss sich nun wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz und wegen der Fahrt unter Dro­gen­ein­fluss verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Son­sti­ges

VIER­ETH. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Sonn­tag­abend ein 60-jäh­ri­ger Auto­fah­rer in der Tros­dor­fer Stra­ße. Bei der Über­prü­fung weh­te den ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch ent­ge­gen. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Alko­test erbrach­te einem Wert von 1 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und die Fahr­zeug­schlüs­sel sichergestellt.

Den „Alko­hol­sün­der“ erwar­tet ein Buß­geld sowie ein Fahrverbot.

SAM­BACH. Mit einer Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus ende­te die Alko­hol­fahrt eines 47-Jäh­ri­gen. Am Mon­tag, kurz nach Mit­ter­nacht, wur­de der VW-Fah­rer im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le ange­hal­ten und kon­trol­liert. Auch hier nah­men die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten wäh­rend der Befra­gung deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch wahr. Zudem gab der Auto­fah­rer an, vor Fahrt­an­tritt ein Bier getrun­ken zu haben. Es folg­te ein Alko­test, der den stol­zen Wert von 1,11 Pro­mil­le anzeig­te. Auch hier muss­te der der 47-Jäh­ri­ge sei­nen Pkw ste­hen las­sen. Ihn erwar­tet eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

In die Leit­plan­ke gefah­ren und geflüchtet

Strul­len­dorf. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer ist im Lau­fe des Sonn­tags auf der A73 in Fahrt­rich­tung Suhl auf Höhe Strul­len­dorf nach rechts von der Fahr­bahn abge­kom­men. Eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei stell­te vier beschä­dig­te Schutz­plan­ken-Seg­men­te fest. Offen­sicht­lich hat­te jemand auf­grund der am Sonn­tag herr­schen­den Regen­fäl­le die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug ver­lo­ren, war ins Schleu­dern gekom­men und mas­siv in die Leit­plan­ke gekracht. Anschlie­ßend war der Ver­ur­sa­cher von der Unfall­stel­le geflüch­tet, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Allein der Scha­den an der Schutz­plan­ke wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Auf­ge­fun­de­ne Fahr­zeug­tei­le deu­ten auf einen Mer­ce­des älte­ren Bau­jah­res als unfall­ver­ur­sa­chen­des Fahr­zeug hin. Der Eigen­scha­den bei die­sem dürf­te erheb­lich sein. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Unfall­flucht läuft. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg, Tel. 0951/9129–510, zu melden.

Durchs Han­dy abge­lenkt und von der Fahr­bahn abgekommen

Ebens­feld. Am Sonn­tag­mor­gen fuhr eine 47-jäh­ri­ge Audi-Fah­re­rin auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg. Kurz vor der Lei­ter­bach­brücke kam sie nach rechts von der Fahr­bahn ab und tou­chier­te die rech­te Leit­plan­ke. Im Schock fuhr sie noch wei­ter nach Bam­berg und ver­stän­dig­te dort die Poli­zei. Die Unfall­stel­le konn­te nach eini­ger Suche gefun­den wer­den. Zwei Fel­der der Leit­plan­ke aber auch der Audi waren erheb­lich beschä­digt. Der Gesamt­scha­den wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Sie räum­te ein, dass der Grund für ihr Abkom­men von der Fahr­bahn eine Ablen­kung durch ihr Han­dy war. Sie habe sich damit beschäf­tigt, da sie mit dem bord­ei­ge­nen Navi­ga­ti­ons­ge­rät nicht zurecht­ge­kom­men sei.

Land­kreis Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Bar­geld aus Kas­se gestohlen

PEG­NITZ, LKR. BAY­REUTH. Von Sams­tag auf Sonn­tag dran­gen Unbe­kann­te in eine Gast­stät­te in Peg­nitz ein und stah­len Bar­geld. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Sams­tag, 22 Uhr, bis Sonn­tag, 15.30 Uhr, ver­schaff­ten sich die Die­be Zugang zu einer Gast­stät­te in der Bay­reu­ther Stra­ße in Peg­nitz. Dort öff­ne­ten sie die Regi­strier­kas­se und nah­men über Tau­send Euro an sich, bevor sie uner­kannt flüchteten.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 mit der Kri­po Bay­reuth in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Klein­sen­del­bach. Am Sonn­tag­mor­gen gegen 05:50 Uhr ver­lor ein 21-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer auf der Staats­stra­ße 2240 zwi­schen Klein­sen­del­bach und Neun­kir­chen a. Brand die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug, kam von der Fahr­bahn ab und lan­de­te im rech­ten Stra­ßen­gra­ben. Eine unbe­tei­lig­te Zeu­gin ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Poli­zei, die­se traf nur kur­ze Zeit spä­ter an der Unfall­stel­le ein. Bei der Auf­nah­me nah­men die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch wahr. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,22 Pro­mil­le. Der Füh­rer­schein des Fah­rers wur­de sicher­ge­stellt und eine Blut­ent­nah­me in einem nahe­ge­le­ge­nen Kran­ken­haus durch­ge­führt. Das Auto muss­te abge­schleppt wer­den, ver­letzt wur­de bei dem Unfall jedoch nie­mand. Den Fah­rer erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ohne gül­ti­gen Ver­si­che­rungs­schutz gefahren

LICH­TEN­FELS. Wäh­rend einer Strei­fen­fahrt fiel Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Sonn­tag­abend auf dem Rad­weg zwi­schen Lich­ten­fels und Mistel­feld ein E‑S­coo­ter-Fah­rer auf, an des­sen Rol­ler kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Der 27-Jäh­ri­ge wur­de dar­auf­hin kon­trol­liert. Hier­bei reagier­te er sofort ver­bal aggres­siv auf die Beam­ten und zeig­te Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum, die sich mit einem posi­ti­ven Schnell­test bestä­tig­ten. Wei­ter­hin hat­te er ein Mari­hua­na-Tabak-Gemisch bei sich, wes­halb er ent­spre­chen­de Anzei­gen erhält. Ihm wur­de die Wei­ter­fahrt vor­erst unter­sagt und sein Scoo­ter vor­über­ge­hend sicher­ge­stellt. Zudem erhält er eine Anzei­ge wegen eines Ver­ge­hens nach dem Pflichtversicherungsgesetz.