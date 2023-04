Mit dem Bür­ger­en­er­gie­preis zeich­nen die Regie­rung von Ober­fran­ken und das Bay­er­werk Men­schen in Ober­fran­ken aus, die sich in vor­bild­li­cher Wei­se für eine nach­hal­ti­ge, kli­ma­ge­rech­te Zukunft einsetzen.

Nach­hal­ti­ges Han­deln bestimmt den Weg zu einem kli­ma­neu­tra­len Bay­ern. „Schon seit Jah­ren zeich­nen wir Men­schen aus, die ihre per­sön­li­che Ener­gie einem nach­hal­ti­gen Bay­ern wid­men. Das ist Bür­ger­en­er­gie im besten Sin­ne“, betont Mar­kus Lec­zycki, der beim Bay­ern­werk die Part­ner­schaf­ten mit den baye­ri­schen Kom­mu­nen verantwortet“.

Auch in Zukunft will das Unter­neh­men Men­schen, die im eige­nen Umfeld mit bestem Bei­spiel vor­an­ge­hen und den Blick auf die Mög­lich­kei­ten nach­hal­ti­gen Han­delns legen, aus­zeich­nen. Mar­kus Lec­zycki: „Unser Bür­ger­en­er­gie­preis geht somit in die näch­ste Run­de. Gemein­sam mit der Regie­rung von Ober­fran­ken rufen wir zum zehn­ten Mal zum Bür­ger­en­er­gie­preis Ober­fran­ken auf. 10.000 Euro Preis­geld war­ten auf Ener­gie­hel­din­nen und Ener­gie­hel­den aus Oberfranken.“

Aus­zeich­nung für alle Generationen

Die Aus­zeich­nung ist für Men­schen aller Gene­ra­tio­nen, Insti­tu­tio­nen, Ver­ei­ne oder Bil­dungs­ein­rich­tun­gen gedacht, die sich in vor­bild­li­cher Wei­se vor Ort und nach ihren Mög­lich­kei­ten für die Belan­ge von Umwelt, Kli­ma und Natur stark machen. Das kann in Form von Pro­jek­ten oder Maß­nah­men rund um Ener­gie sein. Das kön­nen eben­so Pro­jek­te oder Akti­ons­ta­ge rund um Müll- oder Pla­stik­ver­mei­dung oder ein sinn­vol­ler Umgang mit Lebens­mit­teln sein. „Nur mit einer gro­ßen Band­brei­te an Maß­nah­men kön­nen wir die gesell­schaft­li­chen Her­aus­for­de­run­gen mei­stern, die uns das Ziel einer kli­ma­ge­rech­ten Zukunft abver­langt. Des­halb liegt uns viel dar­an, die unter­schied­li­chen Her­an­ge­hens­wei­sen auch mit dem Bür­ger­en­er­gie­preis auf­zu­zei­gen“, so Mar­kus Leczycki.

Das Bay­ern­werk und die Regie­rung von Ober­fran­ken machen sich jedes Jahr auf die Suche nach den Hel­din­nen und Hel­den der loka­len Ener­gie­zu­kunft, um sie mit dem Bür­ger­en­er­gie­preis Ober­fran­ken aus­zu­zeich­nen. Dadurch erfah­ren noch mehr Men­schen von den vie­len Impul­sen, die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger set­zen. In Ober­fran­ken beginnt nun die näch­ste Bür­ger­en­er­gie­preis-Run­de, bei der auch in die­sem Jahr wie­der die Regie­rung von Ober­fran­ken unterstützt.

Die mit ins­ge­samt 10.000 Euro dotier­te Aus­zeich­nung geht an Pri­vat­per­so­nen, Ver­ei­ne, Insti­tu­tio­nen, Schu­len und Kin­der­gär­ten, die mit ihren Pro­jek­ten einen Impuls für die Ener­gie­zu­kunft set­zen. Geför­dert wer­den pfif­fi­ge und außer­ge­wöhn­li­che Ideen und Maß­nah­men, die der Nach­hal­tig­keit die­nen und sich mit den The­men „Ener­gie – Kli­ma – Öko­lo­gie“ befassen.

Aus­ge­schlos­sen sind Pro­jek­te von Gewer­be­be­trie­ben, die deren eigent­li­chen Geschäfts­zweck unter­stüt­zen (z.B. ein Hei­zungs­bau­er, der eine neue Wär­me­pum­pe ent­wickelt hat).

Hier geht es zur Bewerbung

Die Teil­nah­me­be­din­gun­gen, die Online-Bewer­bung und Vide­os der Vor­jah­res­sie­ger sind im Inter­net unter www​.bay​ern​werk​.de/​b​u​e​r​g​e​r​e​n​e​r​g​i​e​p​r​eis zu finden.

Bewer­ben Sie sich für die­sen Preis und zei­gen Sie allen, mit wel­chen Ideen und Pro­jek­ten Sie die Ener­gie­zu­kunft vor­an­trei­ben. Alle Bewer­bun­gen, die bis zum 16. Mai 2023 hoch­ge­la­den wer­den, neh­men in die­ser Bewer­bungs­run­de teil. Spä­ter ein­ge­hen­de Bewer­bun­gen wer­den im Fol­ge­jahr berücksichtigt“.

Die Gewin­ner wer­den durch eine Fach­ju­ry benannt, die auch die Höhe des Preis­gel­des festlegt“.

Fra­gen zum Bewer­bungs­ver­fah­ren beant­wor­tet die Pro­jekt­ver­ant­wort­li­che des Bay­ern­werks, Annet­te Sei­del, Tele­fon 0921 2852082, annette.​seidel@​bayernwerk.​de.