Neue Rou­ten ab April

Ab April 2023 wird das bekann­te Bür­ger­bus-Sche­ma im Land­kreis Bay­reuth um drei Rou­ten rund um Wei­den­berg erwei­tert. Die neu­en Tou­ren wer­den don­ners­tags – außer an Fei­er­ta­gen – bedient. Erst­ma­lig star­ten die drei neu­en Tou­ren also am kom­men­den Don­ners­tag, den 6. April. Als Fahr­ten auf einer festen Linie und zu festen Zei­ten bin­den Tour 1 Emt­manns­berg und Sey­bo­then­reuth, Tour 2 Kir­chen­pin­gar­ten sowie Tour 3 Unter­stein­ach an Wei­den­berg an. Ange­fah­ren wer­den die nor­ma­len Bus­hal­te­stel­len. Die Rück­fahrt wird jeweils bedarfs­ori­en­tiert geplant. Für die Fahr­ten gilt der nor­ma­le Bürgerbustarif.

Ziel ist es, mit die­sem Ange­bot den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Wei­den­berg, eine ein­fa­che Mög­lich­keit zu geben, die Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten in der Markt­ge­mein­de zu nut­zen, dort einen Arzt oder das Rat­haus auf­zu­su­chen. „Ins­be­son­de­re immo­bi­le Fahr­gä­ste pro­fi­tie­ren von die­sem Bür­ger­bus­an­ge­bot, das neue Mög­lich­kei­ten bie­tet und Anrei­ze schafft,“ freut sich Land­rat Flo­ri­an Wiedemann.

Die Bür­ger­bus­se wer­den von ehren­amt­li­chen Fah­re­rin­nen und Fah­rern gefah­ren und sind eine wich­ti­ge Ergän­zung zum öffent­li­chen Personennahverkehr.

Die Fahr­plä­ne und der Bür­ger­bus­ta­rif sind im Inter­net auf der Home­page des Land­krei­ses unter die­sem Link abrufbar:

https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​v​e​r​k​e​h​r​/​o​e​f​f​e​n​t​l​i​c​h​e​-​v​e​r​k​e​h​r​s​m​i​t​t​e​l​/​b​u​e​r​g​e​r​b​u​s​s​e​-​f​a​h​r​p​l​a​e​ne/