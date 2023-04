Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

BAM­BERG. Sonn­tag­abend sol­len ein 21-Jäh­ri­ger und ein 22-Jäh­ri­ger einen Mann in einer Asyl­un­ter­kunft bedroht und Geld gefor­dert haben. Die Kri­po Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ ein Ermitt­lungs­rich­ter am Mon­tag Haft­be­fehl gegen die bei­den Tatverdächtigen.

Am Sonn­tag, 2. April, gegen 20.15 Uhr, sol­len zwei Män­ner einen 32-Jäh­ri­gen in einer Bam­ber­ger Asyl­un­ter­kunft in ein Zim­mer gezo­gen haben und unter Vor­halt eines Mes­sers die Her­aus­ga­be von Bar­geld gefor­dert haben. Der 32-Jäh­ri­ge soll dar­auf­hin einen nied­ri­gen drei­stel­li­gen Bar­geld­be­trag an die Män­ner aus­ge­hän­digt haben. Spä­ter erstat­te­te er bei der Poli­zei Bam­berg-Stadt Anzei­ge. Die Beam­ten nah­men die Tat­ver­däch­ti­gen vor­läu­fig fest. Im Anschluss über­nah­men die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg und die Staats­an­walt­schaft Bam­berg die Ermittlungen.

Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­den der 21-Jäh­ri­ge und der 22-Jäh­ri­ge einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Haft­be­feh­le wegen des Ver­dachts der schwe­ren räu­be­ri­schen Erpres­sung. Bei­de Män­ner befin­den sich inzwi­schen in Justizvollzugsanstalten.