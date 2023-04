Über syste­mi­sche Risi­ken des Finanz­sy­stems refe­rie­ren an der Uni­ver­si­tät Bam­berg renom­mier­te Öko­no­men. Sie bie­ten Per­spek­ti­ven aus Wis­sen­schaft und Praxis.

Coro­na-Pan­de­mie, inter­na­tio­na­le Kon­flik­te, Finanz- und Wirt­schafts­kri­se: Regie­rung und Gesell­schaft sind einer Viel­falt von Her­aus­for­de­run­gen aus­ge­setzt. Um auf Kri­sen fle­xi­bel reagie­ren zu kön­nen, sie abzu­mil­dern und sich davon erho­len zu kön­nen, sind vor­be­rei­ten­de Maß­nah­men zur Kri­sen­be­wäl­ti­gung für Staa­ten essen­ti­ell. Doch: Wie sind das Wirt­schafts­sy­stem und die deut­sche Gesell­schaft für sol­che Her­aus­for­de­run­gen gewapp­net? Wie könn­te man eine Poli­tik gestal­ten, die auf eine höhe­re Resi­li­enz zielt? Die­se Fra­gen wer­den mit renom­mier­ten Öko­no­men am Mon­tag, 27. April 2023, ab 17.00 Uhr an der Uni­ver­si­tät Bam­berg diskutiert.

In Poli­tik, Wirt­schaft und Gesell­schaft ent­fach­ten die Wirt­schafts­exper­tin Prof. Dr. Dr. Isa­bel­la Maria Weber und Wirt­schafts­exper­te Prof. Dr. Seba­sti­an Dul­li­en im ver­gan­ge­nen Jahr durch einen Gast­bei­trag für die „Süd­deut­sche Zei­tung“, in dem sie eine Gas­preis­brem­se for­der­ten, eine kon­tro­ver­se Debat­te. Mit dem Volks­wirt­schaft­ler Prof. Dr. Tho­mas Lux wer­den sie in jeweils rund 25 Minu­ten lan­gen Impuls­vor­trä­gen zum The­ma „Syste­mi­sche Risi­ken und sozio-öko­no­mi­sche Resi­li­enz“ refe­rie­ren. ZDF-Mode­ra­to­rin Eva Schmidt führt durch eine anschlie­ßen­de Podiumsdiskussion.

Die kosten­freie Ver­an­stal­tung wird live auf dem You­Tube-Kanal der Uni­ver­si­tät Bam­berg über­tra­gen. An der Uni­ver­si­tät 7, Raum 01.05, sind zudem Teilnehmer*innen in Prä­senz herz­lich ein­ge­la­den. Bit­te mel­den Sie sich unter naira.​kotb@​uni-​bamberg.​de an.

Orga­ni­sa­tor ist Prof. Dr. Chri­sti­an Pro­a­ño, Inha­ber der Pro­fes­sur für Volks­wirt­schafts­leh­re, ins­be­son­de­re Ange­wand­te Wirt­schafts­for­schung, an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg. Die Ver­an­stal­tung fin­det im Rah­men des fest­li­chen Auf­takts zum Pro­mo­ti­ons­kol­leg „Beschränk­te Ratio­na­li­tät, Hete­ro­ge­ni­tät und Netz­werk­ef­fek­te“ statt, das durch die Hans-Böck­ler-Stif­tung geför­dert wird. Das Pro­mo­ti­ons­kol­leg bie­tet Stipendiat*innen ein betreu­ungs­in­ten­si­ves For­schungs­um­feld mit regel­mä­ßig statt­fin­den­den Kon­fe­ren­zen, For­schungs­auf­ent­hal­ten und soge­nann­ten „Rese­arch Work­shops“ mit inter­na­tio­nal aner­kann­ten Wissenschaftler*innen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Veranstaltung:

Zu den Vortragenden

ISA­BEL­LA MARIA WEBER lehrt und forscht als Pro­fes­so­rin für Volks­wirt­schafts­leh­re an der Uni­ver­si­ty of Mas­sa­chu­setts Amherst (USA) und lei­tet dort die Chi­na-For­schung am Poli­ti­cal Eco­no­my Rese­arch Insti­tu­te. Die Schwer­punk­te der aus Nürn­berg stam­men­den Öko­no­min sind die poli­ti­sche Öko­no­mie Chi­nas, inter­na­tio­na­ler Han­del, die Geschich­te des wirt­schaft­li­chen Den­kens sowie die Preis– und Geldtheorie.

SEBA­STI­AN DUL­LI­EN lei­tet seit 2019 als wis­sen­schaft­li­cher Direk­tor das Insti­tut für Makro­öko­no­mie und Kon­junk­tur­for­schung der Hans-Böck­ler-Stif­tung und ist Pro­fes­sor an der Hoch­schu­le für Tech­nik und Wirt­schaft Ber­lin sowie Seni­or Non-Resi­dent Fel­low am Ame­ri­can Insti­tu­te for Con­tem­po­ra­ry Ger­man Stu­dies in Washing­ton D.C. (USA). Fast acht Jah­re berich­te­te Dul­li­en als Redak­teur für die Finan­cial Times Deutschland.

THO­MAS LUX habi­li­tier­te sich an der an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg und ist seit 2000 Pro­fes­sor am Insti­tut für Volks­wirt­schafts­leh­re an der Chri­sti­an-Albrechts-Uni­ver­si­tät zu Kiel, wo er am Insti­tut für Welt­wirt­schaft den For­schungs­be­reich „Finanz­märk­te und makro­öko­no­mi­sche Akti­vi­tät“ lei­tet. Zudem hat er den Ban­co de Espa­ña Chair of Com­pu­ta­tio­nal Eco­no­mics an der Uni­ver­si­tät Jau­me (Spa­ni­en) inne. Sei­ne Schwer­punk­te lie­gen in den Berei­chen: Geld, Wäh­rung, inter­na­tio­na­le Finanzmärkte.