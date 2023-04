Einen der ersten Früh­lings­ta­ge hat­te die Gemein­de Ste­gau­rach für die gro­ße Müllak­ti­on ZAM­MA RAM­MA DAM­MA im kom­plet­ten Gemein­de­ge­biet reser­viert. Am 18.03.2023 zogen rund 80 enga­gier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus­ge­stat­tet mit Hand­schu­hen und Müll­säcken durch Ste­gau­rach und die Orts­tei­le und sam­mel­ten flei­ßig her­um­lie­gen­den Müll ein.

Herz­li­cher Dank geht an alle Teil­neh­mer fürs Mitmachen!

Vor­ne mit dabei waren auch vie­le Ver­ei­ne aus der Gemein­de, z.B. die FFW Ste­gau­rach, die FFW Debring, die Kreuz­schu­her Run­de, der Krie­ger­ver­ein Müh­len­dorf oder die Dorf­ge­mein­schaft Unter­au­rach sowie die Gemein­de­rä­tin­nen und ‑räte.

In die­sem Jahr war bei strah­len­dem Son­nen­schein auch wie­der eine Kin­der­grup­pe in See­höf­lein unter der Lei­tung von Sil­ke Bitt­ner unter­wegs. In der Woche vor der Müllak­ti­on sam­mel­ten außer­dem schon 200 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Grund- und Mit­tel­schu­le Alten­burg­blick in Ste­gau­rach und Müh­len­dorf allen mög­li­chen Unrat ein. Vom Auto­rei­fen über unzäh­li­ge Ziga­ret­ten­kip­pen bis hin zu Glas­fla­schen war alles dabei. So wur­den die Kin­der bestens sen­si­bi­li­siert, dass man sei­nen Müll auf kei­nen Fall in der Umwelt ent­sor­gen darf und was die­ses gedan­ken­lo­se Ver­hal­ten für schlim­me Aus­wir­kun­gen hat. Belohnt wur­de das Enga­ge­ment nach der Sam­mel­ak­ti­on mit einer lecke­ren Bre­ze für jedes Kind. Die Teil­neh­mer beim ZAM­MA RAM­MA DAM­MA 2023 tra­fen sich auch end­lich wie­der zu einer Brot­zeit in der Feuerwehrhalle.

Herz­li­chen Dank noch ein­mal allen Teil­neh­mern, die ins­ge­samt 655 kg Müll zusam­men­ge­tra­gen haben!