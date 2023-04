Was haben Kon­takt­re­du­zie­rung und stän­di­ge Unsi­cher­hei­ten mit unse­ren Kin­dern und Jugend­li­chen gemacht? Die einen sind schnell wie­der im Nor­mal­mo­dus, ande­re unmo­ti­viert, gestresst oder ein­fach oft trau­rig. Sozia­le Medi­en stel­len Depres­sio­nen als Trend dar, doch auf wel­cher Wis­sens­ba­sis? Wie kön­nen wir Kin­der und Jugend­li­che beglei­ten, die sich zurück­zie­hen und über­for­dert sind? Wie­viel depres­si­ve Stim­mung ist nor­mal? Wann soll­ten wir unter­stüt­zen und auf­merk­sam wer­den? Der Vor­trag unter der Lei­tung von Sarah Störch fin­det statt am Diens­tag, 25. April 2023 um 19.00 Uhr in der Büche­rei in Ste­gau­rach statt.

Es ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Inter­es­sier­ten! Infor­ma­ti­on bei der KEB im Land­kreis Bam­berg e. V. unter familienbildung.keb-bamberg@t‑online.de oder per Tele­fon unter Tel. 0151/214 987 93.