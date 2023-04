BRK-Alt­stadt­park nimmt an BRK-wei­ten, von der Glücks­spi­ra­le geför­der­ten Pro­jekt zur Ein­füh­rung des Pfle­ge­per­so­nal­be­mes­sungs­ver­fah­rens (PeBeM) teil, um Arbeit in der Pfle­ge effi­zi­en­ter und attrak­ti­ver zu gestalten

Um die Ver­sor­gung von Pfle­ge­be­dürf­ti­gen in Zei­ten von bun­des­wei­tem Fach­kräf­te­man­gel und zuneh­men­der Über­al­te­rung der Gesell­schaft auch in Zukunft sicher­stel­len zu kön­nen, steht der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth vor der gro­ßen Her­aus­for­de­rung, die Arbeit in der Pfle­ge attrak­ti­ver zu gestal­ten. Als inno­va­ti­ver Sozi­al-und Gesund­heits­dienst­lei­ster ist er dabei stets auf der Suche nach neu­en Wegen, die Arbeits­be­din­gun­gen der Pfle­ge­be­ru­fe zu ver­bes­sern. Eine der bei­den sta­tio­nä­ren Senio­ren­ein­rich­tun­gen der BRK-Alt­stadt­park Bay­reuth hat sich nun erfolg­reich als Teil­neh­mer beim Pro­jekt zur Umset­zung des neu­en §113c des Sozi­al­ge­setz­bu­ches (SGB) XI – der Ein­füh­rung des Pfle­ge­per­so­nal­be­mes­sungs­ver­fah­ren (PeBeM) – des BRK-Lan­des­ver­ban­des bewor­ben. Ziel­set­zung des Pro­jek­tes ist es alle anfal­len­den Auf­ga­ben und Tätig­kei­ten des Per­so­nals in der Pfle­ge, fall- und pati­en­ten­ori­en­tiert, nach jewei­li­gen not­wen­di­gen Qua­li­fi­ka­tio­nen auf­zu­tei­len und zu ord­nen. Als Ergeb­nis wird so ein effi­zi­en­te­rer Ein­satz des Fach­per­so­nals und eine Ver­bes­se­rung der Arbeits­be­din­gun­gen in der Pfle­ge erwartet.

Mit einer Auf­takt­ver­an­stal­tung in der sta­tio­nä­ren Senio­ren­ein­rich­tung BRK-Alt­stadt­park in Bay­reuth, wur­de Anfang März die Teil­nah­me an dem von der Glücks­spi­ra­le geför­der­ten Pro­jekt zur Gestal­tung der Arbeits­be­din­gun­gen in der Pfle­ge fei­er­lich dem Mit­ar­bei­ten­den eröffnet.

Die Initia­ti­ve für Ver­än­de­run­gen in der Pfle­ge­ar­beit und die erfolg­rei­che Pro­jekt­be­wer­bung des BRK-Alt­stadt­parks wird ins­be­son­de­re vom Kreis­ge­schäfts­füh­rer des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth Mar­kus Ruck­de­schel begrüßt. Er sieht die Teil­nah­me an dem Pro­jekt als Chan­ce der schwie­ri­gen Gesamt­si­tua­ti­on in der Alten­pfle­ge ent­ge­gen­zu­wir­ken und wirbt beim gesam­ten Team des BRK-Alt­stadt­parks sich für das Pro­jekt zu enga­gie­ren. „Durch die Teil­nah­me am Pro­jekt zur Ein­füh­rung der Pfle­ge­per­so­nal­be­mes­sung und den gesam­mel­ten Erfah­run­gen, ist es unse­ren Mit­ar­bei­ten­den mög­lich die Rah­men­be­din­gun­gen ihrer beruf­li­chen Zukunft selbst mit­zu­ge­stal­ten“, so Ruckdeschel.

Richard Knorr, Abtei­lungs­lei­ter Sta­tio­nä­re Pfle­ge des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, sieht mit dem Start der

Pfle­ge­per­so­nal­be­mes­sung im BRK-Alt­stadt­park einen wei­te­ren Schritt hin zum Ziel, die Kom­pe­ten­zen der Pfle­ge­fach­kräf­te in der Alten­pfle­ge zu erwei­tern und somit den Beruf attrak­ti­ver zu gestal­ten erreicht. „Seit Lan­gem strebt der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth die Stär­kung der Kom­pe­ten­zen der Pfle­ge­fach­kräf­te in der Alten­pfle­ge an. Mit dem nun im BRK-Alt­stadt­park gestar­te­ten Pro­jekt ist ein Grund­stein für wei­te­re wirk­sa­me Ver­än­de­rung gelegt“, bewer­tet Knorr den Pro­jekt­start und bedank­te sich ins­be­son­de­re bei der Heim­lei­tung des BRK-Alt­stadt­parks Elke Lind­ner und dem Pfle­ge­dienst­lei­ter des BRK-Alt­stadt­parks Sieg­fried Krug für ihr Enga­ge­ment und ihre Bereit­schaft, das Pro­jekt zur Ein­füh­rung der Per­so­nal­be­mes­sung in ihre Ein­rich­tung zu holen.

Heim­lei­te­rin des BRK-Alt­stadt­parks Lind­ner und Pfleg­dienst­lei­ter Krug bedank­ten sich im Gegen­zug bei Abtei­lungs­lei­tung und Geschäfts­füh­rung für die Unter­stüt­zung der Bewer­bung ihrer Ein­rich­tung für die Teil­nah­me am Pro­jekt. „Nach drei­jäh­ri­ger Aus­bil­dung, über­neh­men Pfle­ge­fach­kräf­te in den sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen vie­le Arbei­ten und Hel­fer­tä­tig­kei­ten, die unter ihrer eigent­li­chen Qua­li­fi­ka­ti­on sind. Mit der Ein­füh­rung der Pfle­ge­per­so­nal­be­mes­sung, wol­len wir errei­chen, dass Pfle­ge­fach­kräf­te end­lich die­je­ni­gen Auf­ga­ben aus­füh­ren, für die sie eigent­lich aus­ge­bil­det wur­den“, erklärt Lind­ner ihre Moti­va­ti­on für die Projektteilnahme.

Die ersten Schrit­te im Rah­men der Ein­füh­rung der Pfle­ge­per­so­nal­be­mes­sung sind zunächst alle in der Ein­rich­tung anfal­len­den Arbei­ten nach den Qua­li­fi­ka­ti­ons­ni­veaus der Mit­ar­bei­ten­den ein- und auf­zu­tei­len, erklärt Pfle­ge­dienst­lei­ter Krug. „Hier­durch wer­den die Res­sour­cen der Pfle­ge­fach­kräf­te geschont, und mehr Kapa­zi­tä­ten für Auf­ga­ben ihrer Qua­li­fi­ka­ti­on ent­spre­chend geschaf­fen. Als Bemes­sungs­grund­la­ge wird hier­zu ein soge­nann­ter Case-Care-Mix ange­wandt, der je nach indi­vi­du­el­len Pati­en­ten und des­sen Pfle­ge­grad die not­wen­di­gen durch ent­spre­chend qua­li­fi­zier­ten Per­so­nals durch­zu­füh­ren­den Auf­ga­ben fest­legt. Durch Wei­ter­bil­dun­gen der Pfle­ge­fach­kräf­te, sol­len die­se zudem befä­higt wer­den Pfle­ge­hilfs­kräf­te ent­spre­chend anzu­ler­nen und anzu­lei­ten, um die Arbeit in der Alten­pfle­ge mög­lichst Per­so­nal­ef­fi­zi­ent zu gestal­ten“, führt Krug wei­ter aus. Des Wei­te­ren wer­den inner­halb des Teams Pro­mo­to­ren und Care-Koor­di­na­to­ren ein­ge­setzt, die einer­seits für das Pro­jekt inner­halb des Teams wer­ben und ande­rer­seits die spe­zi­fi­sche Per­spek­ti­ve des Pfle­ge­per­so­nals in das Gesamt­pro­jekt ein­flie­ßen lassen.

Zur Auf­takt­ver­an­stal­tung im BRK-Alt­stadt­park war auch die Pro­jekt­ma­na­ge­rin des durch die Glück­spi­ra­le geför­der­ten Pro­jek­tes des BRK-Lan­des­ver­ban­des Nel­le­ke Jakob gela­den. Die­se beton­te, dass für den Zuspruch der Auf­nah­me der Bay­reu­ther Senio­ren­ein­rich­tung in das Pro­jekt ins­be­son­de­re die gemein­sa­me Moti­va­ti­on des Füh­rungs­teams – aus Ein­rich­tungs- und Pfle­ge­dienst­lei­tung – aus­schlag­ge­bend gewe­sen ist. Den Rah­men der fei­er­li­chen Auf­takt­ver­an­stal­tung nut­ze die BRK-Pro­jekt­ko­or­di­na­to­rin das gesam­te Team des BRK-Alt­stadt­parks auf das Pro­jekt ein­zu­stim­men. „Das Pro­jekt zur Umset­zung der Pfle­ge­per­so­nal­be­mes­sung wird für alle Mit­ar­bei­ten­den des BRK-Alt­stadt­parks eine Her­aus­for­de­rung bedeu­ten und Ver­än­de­run­gen mit sich brin­gen – aber es wer­den Ände­run­gen zum Guten sein“, so Jakob wäh­rend einer kur­zen Erläu­te­rung der drei Jah­re andau­ern­den Pro­jekt­pha­se, bei der sie das Team des BRK-Alt­stadt­parks beglei­ten wird.