Am Mitt­woch, den 29. März 2023, fand das jähr­li­che Inge­nieur­kol­lo­qui­um der Hoch­schu­le Hof statt. Zum bereits zehn­ten Mal zeich­ne­te die Raum­e­dic AG dabei die besten Abschluss­ar­bei­ten an der Fakul­tät Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten aus. Erst­ma­lig wur­de der Raum­e­dic-Preis in die­sem Jahr in bei­den Kate­go­rien – Bache­lor und Master – im Rah­men eines gemein­sa­men Inge­nieur­kol­lo­qui­um vergeben.

Das von Raum­e­dic gespon­sor­te Inge­nieur­kol­lo­qui­um bie­tet den Stu­die­ren­den eine gute Platt­form, um ihre Ergeb­nis­se zu prä­sen­tie­ren und sich mit Exper­ten der Bran­che aus­zu­tau­schen. Das Event fand in die­sem Jahr bereits zum 14. Mal und bot ein inter­es­san­tes Rahmenprogramm.

Die Gewin­ner des Raum­e­dic-Prei­ses 2023

Domi­nik Ger­hard Weiß erhielt den Raum­e­dic-Preis für die beste Bache­lor­ar­beit für sei­ne Arbeit zur Aus­le­gung und Ana­ly­se von Getrie­be­sät­zen zur Reduk­ti­on der För­der­strom­pul­sa­ti­on einer bestehen­den Innen­zahn­rad­pum­pe. Der Preis für die beste Master­ar­beit ging an David Kie­se­wet­ter für sei­ne Arbeit über medi­en­dich­te Schnitt­stel­len in der Elektromobilität.

Die Aus­wahl der Gewin­ner erfolg­te anhand eines Ran­kings, das meh­re­re Fak­to­ren umfasst: Die Ein­schät­zung durch die betreu­en­den Pro­fes­so­rin­nen und Pro­fes­so­ren, die Rele­vanz der Arbeit für Wis­sen­schaft und indu­stri­el­le Pra­xis sowie zu einem gerin­gen Pro­zent­satz auch die Stu­di­en­ge­samt­no­te. Die Gewin­ner erhiel­ten jeweils ein Preis­geld von 1.000 Euro für den ersten Platz, 200 Euro für den zwei­ten und 100 Euro für den drit­ten Platz.

Beste Bache­lor­ar­bei­ten

Domi­nik Ger­hard: Aus­le­gung und Ana­ly­se von Getrie­be­sät­zen zu Reduk­ti­on der För­der­strom­pul­sa­ti­on einer bestehen­den Innenzahnradpumpe

Mar­kus Lie­del: Empi­ri­sche Ermitt­lung der Ver­ar­beit­bar­keit von Bio­kunst­stof­fen zu Füll­ad­ap­tern für Nar­ko­se­mit­tel mit­tels Spritzguss

Jana Wagen­füh­rer: Ein­füh­rung und Nor­mie­rung eines Kenn­zah­len­sy­stems für aus­ge­wähl­te Signi­fi­cant Ener­gy Uses (SEU) der REHAU-Group

Beste Master­ar­bei­ten

David Kie­se­wet­ter: Medi­en­dich­te Schnitt­stel­len in der Elek­tro­mo­bi­li­tät – Pla­nung und Durch­füh­rung eines sta­ti­sti­schen Ver­suchs­plans zur Vali­die­rung von Einflussparametern.

Mau­rice Walt­her: Modi­fi­ka­ti­on von koh­len­stoff­fa­ser­ver­stär­ken­den Kunst­stof­fen mit Kohlenstoffnanoröhren

Hubert Neu­bau­er: Poten­zi­al­ana­ly­se der Fle­xi­bi­li­täts­ver­mark­tung und der Ein­bin­dung erneu­er­ba­rer Ener­gien in der Wie­gand-Glas Unternehmensgruppe

Inter­es­san­ter Ver­an­stal­tungs­rah­men um die Preisverleihung

Die Preis­ver­lei­hung war umrahmt von inter­es­san­ten Vor­trä­gen. Nadi­ne Gut­tau, Spe­cia­list HR Mar­ke­ting bei Raum­e­dic, stell­te Raum­e­dic, den Spon­sor des Abends, in einem kur­zen Vor­trag als zukunfts­fä­hi­gen Arbeit­ge­ber für Inge­nieu­re in der Regi­on vor. Sie beton­te die Wich­tig­keit der engen Ver­net­zung mit der Hoch­schu­le Hof.

„Bei Raum­e­dic hal­ten wir den Aus­tausch zwi­schen Unter­neh­men und wis­sen­schaft­li­chen Ein­rich­tun­gen für sehr wich­tig. Bei­de Sei­ten kön­nen von den Erfah­rungs­wer­ten und Impul­sen in gemein­sa­men Pro­jek­ten pro­fi­tie­ren. Wir möch­ten die Fach­kräf­te von mor­gen för­dern und auch wei­ter­hin in unse­rer Regi­on hal­ten.“, sag­te Nadi­ne Guttau.

Frau Prof. Dr. Chri­sti­ne Fal­ken­reck, Stu­di­en­de­ka­nin der Fakul­tät Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten, bedank­te sich bei Raum­e­dic für ihr Enga­ge­ment für die Hoch­schu­le Hof und beton­te die Bedeu­tung des Ingenieurkolloquium.

„Das Inge­nieur­kol­lo­qui­um ist für die Hoch­schu­le Hof in zwei­er­lei Hin­sicht bedeut­sam: wir kön­nen unse­re besten Absol­ven­ten wür­di­gen und gleich­zei­tig den Kon­takt zu einem wich­ti­gen Unter­neh­men in der Regi­on her­stel­len. Der zwang­lo­se Aus­tausch am Buf­fet bil­det einen groß­ar­ti­gen Rah­men für das Netz­wer­ken, vor allem, wenn wir – wie in die­sem Jahr – noch das Glück haben, unse­re neue Hoch­schul­band musi­ka­lisch zu prä­sen­tie­ren. Wir dan­ken Raum­e­dic ganz herz­lich für ihr Enga­ge­ment für unse­re Hoch­schu­le!“, sag­te Prof. Dr. Chri­sti­ne Falkenreck.

Zwei Impuls­vor­trä­ge von Jan-Lucas Men­ger vom Digi­ta­len Grün­der­zen­trum Einstein1 zum The­ma „Grün­dung am Cam­pus Hof“ und von Dr. Jan­nik Lockl, CEO & Co-Foun­der von inCon­tAl­ert zum The­ma „Think BIG! If stu­dents don’t, nobo­dy will“ ermu­tig­ten die Stu­die­ren­den wei­ter­hin inno­va­tiv zu denken.