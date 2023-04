Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner über­gibt sie an Lucia und Johan­nes Dau­er: „Ohne Ehren­amt­li­che wäre vie­les ein­fach nicht machbar“

„Ohne Ehren­amt­li­che wür­de in den klei­nen Dör­fern vie­les nicht funk­tio­nie­ren“, sagt Lucia Dau­er. Für sie und ihren Mann ist es „eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit“, dass sie sich für ihr Dorf und das gesell­schaft­li­che Leben ein­set­zen – seit Jahr­zehn­ten. Für ihr gro­ßes Enga­ge­ment über­reich­te ihnen Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner am Mon­tag die gol­de­ne Ehren­amts­kar­te. Die­se wie­der­um ist eine Aner­ken­nung und sie bringt ihren Inha­bern bay­ern­weit vie­le Vergünstigungen.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner unter­strich: „Es ist mehr als beein­druckend, was unse­re Ehren­amt­li­chen im Land­kreis Lich­ten­fels lei­sten – ihre Arbeit ist unbe­zahlt und unbe­zahl­bar. Ohne sie wäre vie­les schlicht nicht mach­bar, wür­de vie­les ein­fach nicht funk­tio­nie­ren. Unse­re Ehren­amt­li­chen tra­gen maß­geb­lich dazu bei, dass das Leben in unse­rem Land­kreis für ande­re und damit für uns alle bes­ser wird.“

Der Land­rat betont wei­ter: „Wir sind sehr dank­bar, dass es bei uns so vie­le Men­schen gibt, die sich in ihrer Frei­zeit für ande­re enga­gie­ren, ob in Ver­ei­nen, Ver­bän­den oder Ret­tungs­or­ga­ni­sa­tio­nen, ob als Vor­le­se­pa­ten oder Hos­piz­be­glei­ter. Sie sind ‚tra­gen­de Säu­len unse­rer Gesell­schaft und das möch­ten wir würdigen.“

Aus die­sem Grund gibt der Land­kreis Lich­ten­fels auch die Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te aus, die es in zwei Kate­go­rien gibt, blau und gold. Inzwi­schen gibt es im Land­kreis rund 1.060 Ehren­amts­kar­ten­in­ha­be­rin­nen und –inha­ber, lässt Susan­ne Tischer wis­sen, am Land­rats­amt zustän­dig für deren Betreuung.

Die Dau­ers aus Wal­lers­berg enga­gie­ren sich seit Jahr­zehn­ten für die Feu­er­wehr und für den Kapel­len­er­hal­tungs­ver­ein „Sankt Katha­ri­na“. Mehr als 40 Jah­re ist Johan­nes Dau­er bei der Feu­er­wehr Mosen­berg, Wal­lers­berg, Fran­ken­berg, 24 Jah­re war er Kom­man­dant, erzählt er. Als er 1995 1. Kom­man­dant wur­de, sei es eine sei­ner ersten Amts­hand­lun­gen gewe­sen, eine Frau­en­grup­pe zu grün­den – mit Erfolg: Sie ist heu­te noch aktiv wie auch deren Gründungsmitglieder.

Dass sei­ne Frau Lucia (inzwi­schen seit 28 Jah­ren) mit dabei ist, ver­steht sich da gewis­ser­ma­ßen von selbst: „Eigent­lich war es so geplant, dass die Frau­en aus­hel­fen, falls was pas­siert, wenn die Män­ner tags­über auf der Arbeit sind. Dann haben wir aber alle Lei­stungs­ab­zei­chen gemacht und sind bis heu­te dabei“, erin­nert sie sich. Ein­mal im Monat trifft sich die Feu­er­wehr Mosen­berg, Wal­lers­berg, Fran­ken­berg zur Übung, infor­miert Johan­nes Dau­er. Sie orga­ni­siert das all­jähr­li­che Johan­nis­feu­er und den Fami­li­en­nach­mit­tag. In die­sem Win­ter ver­an­stal­te­te die Wehr erst­mals eine „Christ­baum-Ver­bren­nung“, bei der die Gesel­lig­keit im Vor­der­grund stand. „Der Zusam­men­halt der Dorf­ge­mein­schaft“ – das sei es, was es aus­ma­che, was einer der Beweg­grün­de für ihr ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment ist, sagen die Dauers.

„Wenn kei­ner Ver­ant­wor­tung über­nimmt, geht nichts vor­wärts. Frei­lich ist das immer mit Arbeit ver­bun­den“, sagt Lucia Dau­er. Bei­spiels­wei­se war die Wal­lers­ber­ger Dorf­ge­mein­schaft mehr als 1000 Stun­den für die Innen­re­no­vie­rung ihrer „Katha­ri­nen-Kapel­le“ im Ein­satz – dabei hat das Dorf gera­de mal 35 Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­ner. Mehr Mit­glie­der – 45 an der Zahl – hat der Kapel­len­er­hal­tungs­ver­ein, der 2010 zum Erhalt der klei­nen Kir­che gegrün­det wur­de. Johan­nes Dau­er ist seit­her Vor­sit­zen­der, sei­ne Gat­tin Mitglied.

Sie haben „ein­fach Freu­de am Hel­fen, sich ein­zu­brin­gen“, sagen sie – es sei für sie „ein­fach selbst­ver­ständ­lich“. Dass ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment in der heu­ti­gen Zeit alles ande­re als selbst­ver­ständ­lich ist, beton­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. Des­we­gen sei es auch so wich­tig, das her­aus­zu­stel­len und dafür Dank zu sagen. „Unse­re Ehren­amt­li­chen bau­en mit am Fun­da­ment, auf dem unse­re Gesell­schaft steht“, unter­strich der Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. Es sei wich­tig, die Lei­stun­gen her­aus­zu­stel­len und dafür Dank zu sagen. Gleich­zei­tig gel­te es aber auch, immer wie­der Men­schen zu moti­vie­ren, sich ehren­amt­lich für ande­re einzusetzen.

Genau da setzt die Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te an, mit der Ehren­amt­li­che eine Rei­he von Ver­gün­sti­gun­gen erhalten.

Hin­ter­grund: Wer bekommt die Baye­ri­sche Ehrenamtskarte?

Die blaue Ehren­amts­kar­te, die drei Jah­re gül­tig ist, kön­nen alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ab 16 Jah­ren bean­tra­gen, die

sich seit min­de­stens zwei Jah­ren frei­wil­lig durch­schnitt­lich fünf Stun­den pro Woche gemein­wohl­ori­en­tiert oder bei Pro­jekt­ar­bei­ten min­de­stens 250 Stun­den jähr­lich enga­gie­ren oder

Inha­ber einer Julei­ca (Jugend­lei­ter­card) sind oder

aktiv in der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr sind mit abge­schlos­se­ner Trupp­mann­aus­bil­dung bzw. mit min­de­stens abge­schlos­se­nem Basis-Modul der Modu­la­ren Trup­paus­bil­dung (MTA), oder

als Ein­satz­kräf­te im Kata­stro­phen­schutz und im Ret­tungs­dienst mit abge­schlos­se­ner Grund­aus­bil­dung tätig sind oder

als Reser­vist regel­mä­ßig akti­ven Wehr­dienst in der Bun­des­wehr lei­sten, indem sie ent­we­der in den ver­gan­ge­nen zwei Kalen­der­jah­ren ins­ge­samt min­de­stens 40 Tage Reser­vi­sten-Dienst­lei­stung erbracht haben oder in den ver­gan­ge­nen zwei Kalen­der­jah­ren stän­di­ger Ange­hö­ri­ger eines Bezirks- oder Kreis­ver­bin­dungs­kom­man­dos waren, oder

einen Frei­wil­li­gen­dienst ablei­sten in einem Frei­wil­li­gen Sozia­len Jahr (FSJ), einem Frei­wil­li­gen Öko­lo­gi­schen Jahr (FÖJ) oder einem Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst (BFD).

Die unbe­grenzt gül­ti­ge gol­de­ne Ehren­amts­kar­te erhal­ten auf Antrag

Inha­ber des Ehren­zei­chens des Ministerpräsidenten,

Feu­er­wehr­dienst­lei­sten­de und Ein­satz­kräf­te im Ret­tungs­dienst und in son­sti­gen Ein­hei­ten des Kata­stro­phen­schut­zes, die eine Dienst­zeit­aus­zeich­nung nach dem Feu­er­wehr- und Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen-Ehren­zei­chen­ge­setz (FwHOEzG) haben,

Reser­vi­sten, die seit min­de­stens 25 Jah­ren regel­mä­ßig akti­ven Wehr­dienst in der Bun­des­wehr lei­sten, indem sie in die­ser Zeit ent­we­der ins­ge­samt min­de­stens 500 Tage Reser­vi­sten-Dienst­lei­stung erbracht haben oder in die­ser Zeit stän­di­ger Ange­hö­ri­ger eines Bezirks- oder Kreis­ver­bin­dungs­kom­man­dos waren, und

Ehren­amt­li­che, die seit min­de­stens 25 Jah­ren min­de­stens fünf Stun­den pro Woche oder 250 Stun­den pro Jahr ehren­amt­lich tätig waren.

Ver­gün­sti­gun­gen mit der Ehrenamtskarte

Die Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te ist ein sicht­ba­res Zei­chen der Aner­ken­nung für beson­de­res bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment. Aus­ge­ge­ben wird die Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te vom Land­kreis Lich­ten­fels in Zusam­men­ar­beit mit dem Baye­ri­schen Mini­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les. Dadurch soll Ehren­amt belohnt wer­den zum Bei­spiel durch

attrak­ti­ve Prei­se­nach­läs­se bei Unter­neh­men, Fir­men etc., die Akzep­tanz­part­ner sind

Ver­gün­sti­gun­gen zum Bei­spiel bei Ein­tritts­prei­sen staat­li­cher Ein­rich­tun­gen wie Muse­en, Bur­gen, Schlös­ser und der Seeschifffahrt

Ver­gün­sti­gun­gen beim Besuch von Kul­tur- und Frei­zeit­ein­rich­tun­gen (Thea­ter, Freizeitpark)

Rabat­te und Nach­läs­se bei kom­mu­na­len Anbie­tern und Ein­rich­tun­gen wie zum Bei­spiel Schwimm­bä­der, Apo­the­ken, Fri­seu­ren etc.

über­re­gio­na­le Ver­lo­sun­gen zur Teil­nah­me an exklu­si­ven Ver­an­stal­tun­gen (zum Bei­spiel Preis­ver­lei­hun­gen, Neu­jahrs­emp­fän­ge, Ehrenamtskongress)

Rund 4.000 Akzep­tanz­part­ner auf regio­na­ler Ebe­ne gibt es in ganz Bay­ern. Wel­che Akzep­tanz­part­ner bei uns im Land­kreis dabei sind und mehr über die Ehren­amts­kar­te unter Land­kreis Lich­ten­fels, Ober­fran­ken, Bay­ern | Ehren­amts­kar­te (lkr​-lif​.de), wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ehren​amts​kar​te​.bay​ern​.de.

Unter­neh­men, Ein­rich­tun­gen, Fir­men, Restau­rants, Lebens­mit­tel­märk­te, und alle ande­ren im Land­kreis Lich­ten­fels, die das Enga­ge­ment der Ehren­amt­li­chen wür­di­gen und als Akzep­tanz­part­ner Ver­gün­sti­gun­gen anbie­ten möch­ten, wer­den dabei immer gesucht. Auch die Ehren­amts­kar­ten­in­ha­ber selbst kön­nen Akzep­tanz­part­ner wer­ben. Ansprech­part­ne­rin am Land­rats­amt Lich­ten­fels bei allen Fra­gen rund um die Ehren­amts­kar­te ist Susan­ne Tischer (Mail: ehrenamtskarte@​landkreis-​lichtenfels.​de).