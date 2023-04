„Ich rei­se nie­mals ohne mein Tage­buch. Man soll­te immer etwas Auf­re­gen­des zu lesen bei sich haben“, wuss­te schon Oscar Wil­de. Im Online-Work­shop der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth mit dem Jour­na­li­sten Andre­as Dah­l­berg am Sams­tag, 15. April, ab 10 Uhr, dreht sich alles ums Tagebuchschreiben.

Ein Tage­buch ist nicht nur Notiz­buch für tri­via­le All­tags­er­eig­nis­se. Es ist so viel mehr: ein Schreib­ort, an dem man Ideen wach­sen und Gedan­ken rei­fen las­sen kann. Ein Ort der Selbst­er­for­schung und Welt­ver­ge­wis­se­rung, der einem hilft, kla­rer ins Leben zu blicken und die eige­nen Res­sour­cen, Stär­ken und Mög­lich­kei­ten zu sehen. Ein Schreib­raum, in dem man sich acht­sam begeg­nen, aber auch spie­le­risch ent­fal­ten kann. Kurz­um: Ein Tage­buch ist Notiz­buch und All­tags­chro­nik, Geschich­ten­samm­lung und Refle­xi­ons­klad­de, Res­sour­cen- und Acht­sam­keits­jour­nal, Ideen­ar­chiv und Gedan­ken­spei­cher in einem. So ein Tage­buch kann also ziem­lich auf­re­gend sein.

Wie viel­fäl­tig das Jour­nal­schrei­ben ist, dar­um geht es in die­sem Online-Kurs. Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen sind bis Don­ners­tag, 6. April, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder tele­fo­nisch unter 0921 / 50703840 möglich.