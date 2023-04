Frisch gelie­fert steht sie start­be­reit im Innen­hof des Dia­ko­nie-Senio­ren­zen­trums Katha­ri­na von Bora in Lit­zen­dorf. Dank vie­ler Spen­der und Unter­stüt­zer konn­te das Team um Haus­lei­ter Micha­el Wag­ner eine neue Senio­ren-Rik­scha anschaf­fen. „Bei uns steht die älte­ste Rik­scha die­ser Art“, berich­te­te Micha­el Hei­chel, Pfle­ge­dienst­lei­ter vor Ort, bei der Spen­den­über­ga­be Ende März. Die sei in die Jah­re gekom­men. Da die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner aber die Fahr­ten mit dem beson­de­ren Fahr­zeug und den ehren­amt­li­chen Rad­lern so genie­ßen, woll­te man die­ses Ange­bot wei­ter­hin auf­recht erhal­ten. „Wir freu­en uns sehr, dass wir so viel Unter­stüt­zung dafür erhal­ten haben“, so Micha­el Hei­chel. Bei der Spen­den­über­ga­be lie­ßen sich Jes­si­ca Nickel vom Spen­den­ver­ein „Fran­ken hel­fen Fran­ken“ der Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken und Ralf Klo­se vom Bür­ger­ver­ein Mühl­wie­sen die Neu­an­schaf­fung zei­gen. Von letz­te­rem kamen 1.100 Euro an Spen­den­gel­dern; „Fran­ken hel­fen Fran­ken“ steu­er­te 2.300 Euro bei. „Außer­dem haben unser Pro­jekt noch die Stif­tung neue Mobi­li­tät, Anten­ne Bay­ern hilft und die Dr. Robert Pfle­ger Stif­tung geför­dert.“ Zudem habe das Pfle­ge­heim-Team den Aldi-Wett­be­werb „Gut für hier, Gut fürs wir“ gewon­nen: „Das Geld fließt eben­falls in die neue Rik­scha“, ver­riet Heichel.

Wil­li­bald Götz freut’s. Er wohnt im Dia­ko­nie-Senio­ren­zen­trum und macht ger­ne Aus­flü­ge mit der Rik­scha. Das gute Wet­ter genie­ßen, sich den Wind um die Nase wehen las­sen, mit den radeln­den Ehren­amt­li­chen ins Gespräch kom­men: das sind High­lights für die Senio­ren. „Wir sind allen Spen­dern sehr dank­bar, dass das Ange­bot wei­ter bestehen kann“, so Micha­el Hei­chel. Über wei­te­re Ehren­amt­li­che, die das Fah­ren der beson­de­ren Rik­scha über­neh­men wür­den, freut sich das Dia­ko­nie-Senio­ren­zen­trum: „Die neue Rik­scha ist wirk­lich leicht zu fah­ren. Außer­dem gibt es einen E‑Motor. Unse­re klei­nen Hügel sind also gut zu bewäl­ti­gen. Und geschult wer­den unse­re Fah­rer natür­lich auch.“ Wer sich für die­ses Ehren­amt inter­es­siert, erfährt Nähe­res bei Ein­rich­tungs­lei­ter Micha­el Wag­ner unter Tel. 09505 80790–0 oder per Mail an m.​wagner@​dwbf.​de.