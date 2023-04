Auf dem Weg zum Impuls­ge­ber für eine gan­ze Regi­on. Die fünf geför­der­ten Unter­neh­men des Medi­cal Val­ley Cen­ters Bam­berg zie­hen eine erfolg­rei­che Zwi­schen­bi­lanz, sehen aber auch Ent­wick­lungs­be­darf. Das wur­de beim Aus­tausch mit Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml deut­lich. Die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te hat­te zum Run­den Tisch gela­den, um mit den Pro­jekt­part­nern das wei­te­re Vor­ge­hen zu besprechen.

Nach der Anschub­fi­nan­zie­rung durch den Frei­staat Bay­ern wirt­schaft­lich auf eige­nen Bei­nen ste­hen. So lau­tet das pri­mä­re Ziel der Geschäfts­füh­rer. Dabei sei­en alle Pro­jekt­part­ner auf einem guten Weg, berich­ten Chri­sti­an Weig­and vom Mobi­le Health Lab des Fraun­ho­fer IIS, Ste­fan Bar­tosch vom Digi­tal Health Appli­ca­ti­on Cen­ter dmac, Susan Lind­ner vom HTK Hygie­ne Tech­no­lo­gie Kom­pe­tenz­zen­trum, Frank Zitz­mann vom Ifohra Insti­tut und Frank Feick vom Skills Lab, ein Pro­jekt der Bam­ber­ger Aka­de­mien für Gesund­heits­be­ru­fe gGmbH, die von Micha­el Springs ver­tre­ten wird.

Mit ins­ge­samt 13,5 Mil­lio­nen Euro för­dert Bay­ern die fünf Unter­neh­men als Grund­stein des Medi­cal Val­ley Cen­ters Bam­berg – eine sinn­vol­le Inve­sti­ti­on in Bam­bergs Zukunft, fin­det die Abge­ord­ne­te Huml. „Die Gesund­heit- und Pfle­ge­wirt­schaft sind Wachs­tums­bran­chen. Das Poten­ti­al gilt es zu nut­zen, damit Bam­berg ein star­ker Wirt­schafts­stand­ort bleibt. Des­halb habe ich mich für die direk­te Anbin­dung ans Medi­zin­tech­nik- und Gesund­heits­spit­zen­clu­ster Medi­cal Val­ley ein­ge­setzt und freue mich über die erfolg­rei­che Ent­wick­lung der geför­der­ten Unter­neh­men“, berich­tet Huml. Nun sei es an der Zeit, den näch­sten Schritt zu gehen und eine gemein­sa­me Stra­te­gie zu ent­wickeln, so die Mini­ste­rin weiter.

Bis­lang ent­wickel­ten sich die fünf Pro­jekt­part­ner gut, wenn auch noch weit­ge­hend unab­hän­gig von­ein­an­der. „Sinn­vol­le näch­ste Schrit­te könn­ten sein, enger zusam­men­zu­ar­bei­ten und mehr Netz­werk­ar­beit zu betrei­ben“, erklärt Mela­nie Huml. Ihr Ziel: „Unser Medi­cal Val­ley Cen­ter Bam­berg soll ech­te Strahl­kraft ent­wickeln und Bam­berg als Inno­va­ti­ons­stand­ort der Gesund­heits­wirt­schaft positionieren.“

Ein Mei­len­stein auf dem Weg dort­hin wird der gemein­sa­me Umzug in den Neu­bau „Lag­ar­de 2“ sein, geplant für 2025. Da der nörd­lich­ste Stand­ort im Medi­cal Val­ley EMN den Schwer­punkt auf die Anwen­dung legt, wer­den in dem moder­nen Gebäu­de­kom­plex auch ein inno­va­ti­ves Demenz­zen­trum, ein Quar­tiers­bü­ro sowie Miet­flä­chen für wei­te­re Unter­neh­men und Ein­rich­tun­gen der Daseins­vor­sor­ge ver­or­tet sein. Die­ser geleb­te Netz­werk­an­satz wur­de sogar für die Start-Up Chall­enge der ALTEN­PFLE­GE 2023 nomi­niert, die inter­na­tio­na­le Leit­mes­se der Pfle­ge­wirt­schaft. Ent­ste­hen soll das Medi­cal Val­ley Cen­ter direkt neben dem Digi­ta­len Grün­der­zen­trum Lag­ar­de 1.

Was braucht es noch, um Impuls­ge­ber und Magnet zu sein? Dar­über wol­len sich die fünf Pro­jekt­part­ner nun gemein­sam bera­ten. Mela­nie Huml ist zuver­sicht­lich: „Die geför­der­ten Unter­neh­men haben schon viel erreicht und ein inno­va­ti­ves Pro­dukt­port­fo­lio. Sie sind bereits eine Berei­che­rung für unse­ren Wirt­schafts- und Gesund­heits­stand­ort Bam­berg. Ich bin über­zeugt, dass sie auch die anste­hen­den Her­aus­for­de­run­gen mei­stern kön­nen und unter­stüt­ze wei­ter­hin sehr gerne.“

Vor­stel­lung der fünf Projektpartner

Das Mobi­le Health Lab des Fraun­ho­fer IIS arbei­tet auf dem Gebiet der medi­zi­ni­schen Daten­kom­mu­ni­ka­ti­on, dabei vor allem an der Ent­wick­lung von Tele­me­di­zin-IT-Platt­for­men, wie dem „Digi­ta­len Pati­en­ten­ma­na­ger“ (DPM), zur Ver­net­zung von Dienst­lei­stern über alle Sek­to­ren hin­weg. „Ziel ist die Schaf­fung von dezen­tra­len jedoch inter­ope­ra­blen Infra­struk­tu­ren für die medi­zi­ni­sche Kom­mu­ni­ka­ti­on und Daten­aus­tausch. Indi­vi­du­el­le Pati­en­ten­da­ten kön­nen auto­ma­ti­siert erho­ben und zwi­schen Nut­zen­den und zustän­di­gen Lei­stungs­er­brin­gen­den (Arzt, Kran­ken­haus, The­ra­peut) aus­ge­tauscht wer­den. Das gilt für tele­me­di­zi­ni­sche Anwen­dun­gen, wie für den Aus­tausch und das Manage­ment von Daten bei kli­ni­schen Stu­di­en“, erklärt Chri­sti­an Weig­and, Mana­ger des Mobi­le Health Lab Bamberg.

„Im Digi­tal Health Appli­ca­ti­on Cen­ter dmac stel­len wir Wis­sen und Tech­no­lo­gie zur Ver­fü­gung, um Her­stel­ler dabei zu unter­stüt­zen digi­ta­le Gesund­heits­in­no­va­tio­nen zu ent­wickeln und auf den Markt zu brin­gen, die das Leben der Men­schen ver­bes­sern“, berich­tet Geschäfts­füh­rer Ste­fan Bar­tosch. Kon­kret: Das dmac beglei­tet ande­re Unter­neh­men ent­lang des gesam­ten Inno­va­ti­ons­pro­zes­ses sowohl in bera­ten­der als auch ope­ra­ti­ver Form – von der Stra­te­gie­be­ra­tung zu Markt­zu­gang und Rück­erstat­tung, über kli­ni­sche For­schungs­dienst­lei­stun­gen und gesund­heits­öko­no­mi­sche Eva­lua­tio­nen bis hin zur Durch­füh­rung von Inno­va­ti­ons­pro­gram­men für Startups.

Die HTK Hygie­ne Tech­no­lo­gie Kom­pe­tenz­zen­trum GmbH ist ein unab­hän­gi­ges Insti­tut für anwen­dungs­ori­en­tier­te For­schung, Bera­tung und Bil­dung vor­ran­gig zu den Schwer­punk­ten Hygie­ne­ma­nage­ment und Infek­ti­ons­prä­ven­ti­on. „Wir sind Pro­jekt­dienst­lei­ster für Unter­neh­men aus der Medi­zin­tech­nik, für Gesund­heits- und Sozi­al­ein­rich­tun­gen, aber auch bran­chen­über­grei­fend tätig. Bei der Ent­wick­lung oder Imple­men­tie­rung neu­er Pro­duk­te im Gesund­heits­kon­text ist das inter­dis­zi­pli­nä­re Team des HTK der Über­set­zer zwi­schen Ent­wick­lern und Anwen­dern, um so Inno­va­tio­nen in der Pra­xis zu ver­an­kern“, erklärt Geschäfts­füh­re­rin Susan Lind­ner. Das HTK ist Teil der Unter­neh­mens­grup­pe Sozi­al­stif­tung Bamberg.

„Im Skills Lab Bam­berg haben Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten, Indu­strie, Gesund­heits­un­ter­neh­men und Berufs­an­ge­hö­ri­ge unter­schied­lich­ster Pro­fes­sio­nen die Mög­lich­keit, neue Tech­no­lo­gien, Pro­duk­te und Pro­zes­se anzu­wen­den und somit die Gesund­heits­ver­sor­gung auf ein neu­es Level zu heben“, so Micha­el Springs, Geschäfts­füh­rer der Bam­ber­ger Aka­de­mie für Gesund­heits­be­ru­fe gGmbH. Pro­jekt­lei­ter Frank Feick ergänzt: „Als inno­va­ti­ver Lern­ort bie­ten wir Ler­nen­den die Mög­lich­keit, Hand­lungs­ab­läu­fe aus ihrem Berufs­all­tag rea­li­täts­ge­treu zu erfah­ren und zu trai­nie­ren. Durch moder­ne Tech­no­lo­gien, wie zum Bei­spiel High Fide­li­ty Simu­la­to­ren, sprach­ge­steu­er­te Tools und VR ent­ste­hen neue Mög­lich­kei­ten zur Unter­stüt­zung des Ler­nens.“ Zusätz­lich bie­te sich die Gele­gen­heit, den All­tag von Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten sowie Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen ande­rer Pro­fes­sio­nen nach­zu­emp­fin­den. So wür­den nicht nur Fach- und Metho­den­kom­pe­ten­zen, son­dern auch Sozi­al- und Per­so­nen­kom­pe­ten­zen geför­dert und weiterentwickelt.

IFOHRA agiert an der Schnitt­stel­le zwi­schen Gesund­heits­ein­rich­tun­gen und Med­Tech-Her­stel­lern. IFOHRA ermög­licht die Opti­mie­rung der qua­li­ta­ti­ven und quan­ti­ta­ti­ven Wert­schöp­fungs­ket­ten in medi­zi­ni­schen Ein­rich­tun­gen wie Kran­ken­häu­ser, Alten-/ Pfle­ge­hei­me und Medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­zen­tren durch z.B. Auto­ma­ti­sie­rung, Pro­zess­stan­dar­di­sie­rung, ‑opti­mie­rung und – digi­ta­li­sie­rung. „Mit unse­rem bran­chen­über­grei­fen­den Part­ner­netz­werk ent­wickeln wir lang­fri­sti­ge Tech­no­lo­gie­vor­ha­ben im Rah­men der Automatisierung/​Robo­tik, 5G-Infra­struk­tur, der Digi­ta­li­sie­rung von kli­ni­schen Unter­stüt­zungs­pro­zes­sen sowie der Opti­mie­rung der Logi­stik­in­fra­struk­tu­ren. Basie­rend auf dem von IFOHRA ent­wickel­ten und wis­sen­schaft­lich fun­dier­ten Pro­zess­rei­fe-Refe­renz­mo­dell hel­fen wir kli­ni­schen Dienst­lei­stern bei der Ver­bes­se­rung ihrer gesam­ten Abläu­fe und Wert­schöp­fungs­ket­ten, um auch mit knap­pen Per­so­nal­res­sour­cen hoch­wer­ti­ge Dienst­lei­stun­gen erbrin­gen zu kön­nen“, erklärt Geschäfts­füh­rer Frank Zitzmann.