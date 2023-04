Der lin­ke Reg­nitz­arm darf auf­grund von Instand­set­zungs­ar­bei­ten im Bereich des Hoch­was­ser­sperr­tors Bam­berg bei Bug (100 m fluss­auf­wärts und 100 m fluss­ab­wärts) in der Zeit vom 1. April bis ein­schließ­lich 15. August 2023 nicht befah­ren wer­den. Betrof­fen von die­sem Ver­bot sind Fahr­zeu­ge ohne eige­ne Trieb­kraft, also Kanus, Kajaks, Falt- und Ruder­boo­te, Stand Up Padd­les, Schlauch- und Tret­boo­te sowie Flö­ße u.ä.

Im Zuge von Instand­set­zungs­ar­bei­ten durch das Was­ser­stra­ßen- und Schiff­fahrts­amt Donau MDK am Hoch­was­ser­sperr­tor ist es not­wen­dig, jeweils eines der bei­den Tor­seg­men­te für ca. 6 – 8 Wochen in die Tiefst­la­ge zu brin­gen. Hier­bei ist die ent­spre­chen­de Tor­öff­nung sowohl für Fahr­zeu­ge als auch für das Was­ser kom­plett geschlos­sen; die Reg­nitz kann in die­ser Zeit nur durch das zwei­te (geöff­ne­te) Feld flie­ßen. Durch das Schlie­ßen von jeweils einem Tor­feld kommt es zu geän­der­ten Strö­mungs­ver­hält­nis­sen und erhöh­ten Fließ­ge­schwin­dig­kei­ten der Reg­nitz. Eine Befah­rung mit Fahr­zeu­gen ohne eige­ne Trieb­kraft ist daher wäh­rend des Maß­nah­men­zeit­raums aus Sicher­heits­grün­den zu unter­las­sen. Auch das Baden ist in die­sem Bereich nicht gestattet.

Die dies­be­züg­lich erlas­se­ne All­ge­mein­ver­fü­gung und ihre Begrün­dung kön­nen wäh­rend der all­ge­mei­nen Dienst­zei­ten im Kli­ma- und Umwelt­amt der Stadt Bam­berg, Michels­berg 10, 96049 Bam­berg, Zim­mer 024 sowie auf der Inter­net­sei­te der Stadt Bam­berg (www​.stadt​.bam​berg​.de/​u​m​w​e​l​t​-​b​e​k​a​n​n​t​m​a​c​h​u​n​gen) ein­ge­se­hen werden.