Der gro­ße Kon­zert­tag für cir­ca 150 Kin­der und Jugend­li­che begann mit einer Mati­née des Junior­or­che­sters (JUNO) unter der Lei­tung von Johan­na Traut­ner. Dabei konn­te das Ensem­ble von cir­ca 45 Jung­mu­si­kern und ‑musi­ke­rin­nen zwi­schen 11 und 13 Jah­ren mit erstaun­li­chem Selbst­be­wusst­sein sein etwa ein­stün­di­ges Pro­gramm prä­sen­tie­ren. Auf­ge­lockert wur­de es vom „Tief­blech-Trio“ aus den Rei­hen des Jugenblas­or­che­sters (JBO). Die­se drei, sowie eine Grup­pe der Älte­ren aus dem JUNO zeig­ten dem Publi­kum, welch tol­le Mög­lich­kei­ten das „Spiel in klei­nen Grup­pen“ für Musi­ker und Zuhö­rer bie­ten kann.

Am Nach­mit­tag dann wur­de es noch merk­lich leb­haf­ter. „Wir spie­len mit Musik“ stand als Über­schrift über den rei­zen­den Dar­bie­tun­gen der 4–6jährigen Kin­der aus der „Musi­ka­li­schen Früh­erzie­hung“. Mit Feu­er­ei­fer wur­de unter Anlei­tung von Natha­lie Bau­er gesun­gen, gestampft und auf Schel­len, Klangstä­ben und Tri­an­geln „mit Musik gespielt“.

Flö­te-Orff-Aus­bil­dung nennt sich das näch­ste Ange­bot im durch­gän­gi­gen Kon­zept des Musik­ver­eins, und es geht an die Kin­der der ersten bei­den Grund­schul­jahr­gän­ge. Mit Sopran-Block­flö­te, Alt‑, Tenor- und Bass-Xylo­phon, Schel­len­ring und Orff-Schlag­werk lässt sich wun­der­bar musi­zie­ren, und das bewie­sen die Mäd­chen und Buben unter Anlei­tung von Lisa Loch­ner und Hei­ke Keu­chel auf herz­er­fri­schen­de Art.

Sobald für die Kin­der die drit­te Grund­schu­le-Jahr­gangs­stu­fe näher rückt, begin­nen im Musik­ver­ein stets auch die Vor­be­rei­tung für die Grün­dung einer Blä­ser­klas­se. Die Aktu­el­le hat­te ihren Start im Sep­tem­ber 2022 und prä­sen­tier­te sich, nach gera­de mal einem hal­ben Jahr, in vol­ler Blas­or­che­ster­be­set­zung mit ihrem etwa 30-minü­ti­gem Pro­gramm. Lisa Loch­ner, im Haupt­be­ruf Erzie­he­rin und im Musik­ver­ein als Blä­ser­klas­sen­lei­te­rin auch am Diri­gent­pult aktiv, erzeug­te mit ihren Schütz­lin­gen tosen­den Bei­fall. „We will rock you“, der legen­dä­re Queen-Klas­si­ker, war als Zuga­be die per­fek­te Ein­la­dung zur neu zu grün­den­den Blä­ser­klas­se 2023/25! Alle nöti­gen Infor­ma­tio­nen zu die­sem The­ma gibt es unter der Rubrik „Aus­bil­dung “ auf www​.mv​-fb​.de !

Nach zwei erfolg­rei­chen Jah­ren in der Blä­ser­klas­se geht es ins Juniororchester.