Car­lot­ta ist das 100. Baby in die­sem Jahr

Am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge erblick­te das 100. Baby in die­sem Jahr das Licht der Welt.

Die Geburt der 56 Zen­ti­me­ter klei­nen und 3.390g leich­ten Car­lot­ta wur­de beson­ders gefei­ert: Sie ist das 100. Baby, das in die­sem Jahr im Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge gebo­ren wur­de. Für Fami­lie Schu­ster ist sie das zwei­te Kind und kom­plet­tiert das Fami­li­en­glück. Daheim, in Wald­sas­sen, war­tet schon Schwe­ster Mar­le­na sehn­süch­tig auf die klei­ne Schwester.

Für die jun­ge Fami­lie gab es zum Foto­ter­min ein klei­nes Geschenk und natür­lich jede Men­ge Glück­wün­sche vom Team der Frau­en­kli­nik. „Noch immer besteht bei wer­den­den Eltern ein beson­ders gro­ßer Infor­ma­ti­ons­be­darf. Vie­le Eltern wol­len wis­sen, wie die Abläu­fe bei uns gere­gelt sind“ erklärt die Chef­ärz­tin der Frau­en­kli­nik, Dr. Maria Dietrich.

„Wir sind sehr froh, dass der Ablauf inzwi­schen wie­der wie vor der Coro­na­pha­se ist.“ Sie ergänzt: „Die Geburt eines Kin­des gehört zu den schön­sten Augen­blicken im Leben. Wir möch­ten das ein­zig­ar­ti­ge Erleb­nis der Geburt so indi­vi­du­ell und fami­li­en­freund­lich wie mög­lich gestal­ten. Des­halb bie­ten wir – je nach Aus­la­stung – auch unbe­grenzt Fami­li­en­zim­mer an. Fami­lie Schu­ster hat die­ses Ange­bot auch ger­ne genutzt und so die ersten Stun­den mit der zwei­ten Toch­ter ganz beson­ders inten­siv erle­ben können.“

„Die Geburt des 100. Babys in die­sem Jahr ist ein bedeu­ten­der Mei­len­stein für die Frau­en­kli­nik am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge und auch ein Zeug­nis für die her­vor­ra­gen­de Arbeit unse­res Teams“, erklärt Dr. Diet­rich wei­ter. „Wir sind stolz dar­auf, den Fami­li­en in unse­rer Regi­on eine siche­re und ver­trau­ens­wür­di­ge Umge­bung für die Geburt ihrer Kin­der bie­ten zu können.“