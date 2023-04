Bau­ar­bei­ten in den Osterferien

Von Mon­tag, den 3. April bis vor­aus­sicht­lich Sams­tag, den 15. April 2023 ist die Klein­see­ba­cher Stra­ße in Fahrt­rich­tung Haupt­stra­ße ab Ein­mün­dung Schul­stra­ße halb­sei­tig gesperrt. Der Ver­kehr kann in Rich­tung Klein­see­bach als Ein­bahn­stra­ße flie­ßen. In Fahrt­rich­tung Möh­ren­dorf ist die Zufahrt bis zur Schul­stra­ße gewähr­lei­stet. Eine Umlei­tung über Klein­see­bach ist ein­ge­rich­tet. Grund dafür ist die Glasfaserverlegung.

Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt bit­tet alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um Ent­schul­di­gung für die ent­ste­hen­den Unannehmlichkeiten.