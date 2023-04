Der Bezirk Ober­fran­ken hat sei­nen Jah­res­be­richt 2022 ver­öf­fent­licht. Dar­in blickt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm auf 104 Sei­ten zurück auf ein Jahr vol­ler Her­aus­for­de­run­gen aber auch Erfol­ge, die das viel­fäl­ti­ge Wir­ken des Bezirks als „Sozia­les Herz“ Ober­fran­kens widerspiegeln.

„2022 war mit all sei­nen Unwäg­bar­kei­ten und Kri­sen kein ein­fa­ches Jahr für uns alle“, so Schramm im Vor­wort des Jah­res­be­rich­tes. Doch er sei dank­bar, dass auch Vie­les erreicht wur­de, das Ansporn für kom­men­de Her­aus­for­de­run­gen sei.

So konn­te 2022 ein Jahr Voll­be­trieb des Kri­sen­dien­stes Ober­fran­ken gefei­ert wer­den. Der Kri­sen­dienst ist eine erste Anlauf­stel­le für Men­schen bei psy­chi­schen und psych­ia­tri­schen Not­fäl­len und seit Juli 2021 rund um die Uhr in ganz Ober­fran­ken unter der 0800/6553000 erreich­bar. Im Leit­ar­ti­kel des Jah­res­be­richts wird dar­über berich­tet, wie über­aus gut das Ange­bot, das von den baye­ri­schen Bezir­ken ins Leben geru­fen wur­de, mitt­ler­wei­le ange­nom­men wird.

Ein wei­te­rer Mei­len­stein des Jah­res 2022 war die Ein­wei­hung der deutsch­land­weit ein­ma­li­gen TBC-Sta­ti­on für krank­heits­un­ein­sich­ti­ge Pati­en­ten in Kut­zen­berg. Im Bereich Kul­tur gab es ein gro­ßes Jubi­lä­um zu fei­ern: Haus Mar­teau, die inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks in Lich­ten­berg, wur­de vor 40 Jah­ren eröff­net und hat sich bis heu­te zu einer bekann­ten und geschätz­ten Grö­ße in der Kul­tur­sze­ne ent­wickelt. Im August 2022 zeich­ne­te der Bezirk Ober­fran­ken Bau­her­ren aus ganz Ober­fran­ken mit dem Denk­mal­pfle­ge­preis aus und belohn­te damit den Mut, ein denk­mal­ge­schütz­tes Objekt zu sanie­ren und einer neu­en Nut­zung zuzuführen.

Die­se und wei­te­re inter­es­san­te The­men aus den Auf­ga­ben­be­rei­chen der drit­ten kom­mu­na­len Ebe­ne in Ober­fran­ken fin­den inter­es­sier­te Lese­rin­nen und Leser im Jah­res­be­richt des Bezirks Ober­fran­ken, der über die Home­page www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​s​m​a​t​e​r​ial bestellt wer­den kann und dort auch zum kosten­lo­sen Down­load zur Ver­fü­gung steht.