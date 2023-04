„Bereits 2021 hat der Stadt­rat ein­stim­mig den Beschluss gefasst, dass eine gemein­sa­me Erklä­rung mit dem Frei­staat Bay­ern unter­zeich­net wird, in der sich die Stadt ver­pflich­tet, den Güter­bahn­hof abzu­rei­ßen. Als Ober­bür­ger­mei­ster habe ich natür­lich die im ver­gan­ge­nen Jahr ent­fach­te Debat­te um den Abriss des Gebäu­des wahr­ge­nom­men. Mir war es daher ein­fach wich­tig, eine offi­zi­el­le Aus­sa­ge vor­lie­gen zu haben, die uns beschei­nigt, dass es sich bei dem Güter­bahn­hof um kein Denk­mal han­delt. Da alle Ein­schät­zun­gen, die uns bis dahin bekannt waren, nie eine Denk­mal­ein­stu­fung in Betracht gezo­gen haben, ging ich fest davon aus, dass uns dies auch das Lan­des­amt für Denk­mal­pfle­ge so bestä­tigt. Die uns inzwi­schen vor­lie­gen­de Stel­lung­nah­me des Lan­des­am­tes sieht die Vor­aus­set­zun­gen für die Ein­stu­fung als Denk­mal aller­dings als gege­ben an. Es wur­de jedoch noch nicht in die Liste der Denk­mä­ler auf­ge­nom­men. Zunächst wur­den nun die Unte­re und Obe­re Denk­mal­be­hör­de zu einer Stel­lung­nah­me aufgefordert.

Wie bereits ange­kün­digt, wer­den wir uns unter die­sen nun neu­en Umstän­den zügig mit der Uni­ver­si­tät und dem Frei­staat abspre­chen, wie wei­ter ver­fah­ren wird. Ich kann aber mit Gewiss­heit sagen, dass die Stadt Kulm­bach und ich als Ober­bür­ger­mei­ster die Rea­li­sie­rung des Cam­pus wei­ter vor­an­trei­ben wer­den. Erst in der ver­gan­ge­nen Stadt­rats­sit­zung vom 22. März wur­de mein Bekennt­nis zum Flä­chen-Cam­pus mit frak­ti­ons­über­grei­fen­der Zustim­mung zur Kennt­nis genom­men, was mir zeigt, dass wir als Stadt­rat hier fest hin­ter unse­rer Ent­schei­dung ste­hen. Als Stadt haben wir kei­ne Ver­wen­dung für die­ses Gebäu­de und auch die Uni­ver­si­tät hat sich bereits deut­lich posi­tio­niert und her­aus­ge­stellt, dass sie eben­falls den Güter­bahn­hof nicht in ihre Pla­nun­gen inte­grie­ren kann.

Ich bit­te um Ver­ständ­nis, dass ich zum aktu­el­len Zeit­punkt kei­ne wei­te­ren Aus­sa­gen tref­fen wer­de, nun ste­hen erst ein­mal die Gesprä­che mit Frei­staat und Uni­ver­si­tät an, um die neu­en Erkennt­nis­se in unser wei­te­res Vor­ge­hen ein­zu­be­zie­hen. Ich gehe davon aus, dass in der kom­men­den Stadt­rats­sit­zung am 27.04. noch ein­mal über die­sen Sach­ver­halt gespro­chen wird. Bis dahin bit­te ich um Geduld. Vie­len Dank.“