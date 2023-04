Am Diens­tag, 4. April 2023, führt der „Kunst­snack“, die mit­täg­li­che Kurz­füh­rung der Dom­berg­mu­se­en, in das Histo­ri­sche Muse­um in der Alten Hof­hal­tung. Um 12:30 Uhr stellt dort die Kunst­hi­sto­ri­ke­rin Eleo­no­ra Cagol aus­ge­wähl­te Wer­ke von Künst­le­rin­nen und Künst­lern der Moder­ne vor.

In der Gemäl­de­ga­le­rie des Histo­ri­schen Muse­ums Bam­berg sind Mei­ster­wer­ke aus sie­ben Jahr­hun­der­ten aus­ge­stellt, ein Aus­schnitt aus dem rei­chen Bestand der städ­ti­schen Sammlung.

Die Gemäl­de des 20. Jahr­hun­derts spie­geln die Äng­ste und Hoff­nun­gen die­ses Jahr­hun­derts wider. Eben­so zei­gen sie die Viel­falt der künst­le­ri­schen Aus­drucks­for­men die­ser Epo­che. Ein Jahr­hun­dert, das extre­me Ver­än­de­run­gen, zwei Welt­krie­ge sowie den Beginn und das Ende natio­na­li­sti­scher und tota­li­tä­rer Dik­ta­tu­ren mit sich brach­te. Auch in der Kunst war die­se Zeit von Umbrü­chen und dem Auf­ein­an­der­pral­len von Denk­strö­mun­gen geprägt.

Der Freun­des­kreis der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom lädt alle Inter­es­sier­ten zu die­ser Kurz­füh­rung ein. Treff­punkt ist im Foy­er des Histo­ri­schen Muse­ums, Dom­platz 7, Bam­berg. Die Teil­nah­me an der Füh­rung ist frei, es fal­len ledig­lich die regu­lä­ren Ein­tritts­ko­sten an.