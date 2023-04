Zum Geden­ken an jüdi­sche Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge am 12.04.2023 von 14 bis 19 Uhr im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Land­rats­am­tes Wunsiedel

Der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge ver­an­stal­tet gemein­sam mit dem Fich­tel­ge­birgs­mu­se­um ein Sym­po­si­um zum Geden­ken an die Opfer des Nationalsozialismus.

Refe­ren­ten aus ganz Ober­fran­ken sind hier­zu gela­den. Den Auf­takt macht Prof. Dr. Gün­ter Dip­pold zum The­ma Jüdi­sches Leben in Ober­fran­ken. Herr Dr. Has­lau­er, stellv. Lei­ter des Staats­ar­chi­ves Bam­berg wird zur Quel­len­la­ge im Staats­ar­chiv Bam­berg refe­rie­ren. Sei­tens des Baye­ri­schen Lan­des­am­tes für Denk­mal­pfle­ge konn­te Frau Susan­ne Klemm M.A. vom Pro­jekt „Erfas­sung jüdi­scher Grab­mä­ler in Bay­ern“ gewon­nen wer­den. Eben­falls zustän­dig für das Pro­jekt „Net Olam“ Frau Eli­sa­beth Sin­ger-Brehm M.A. für einen Bei­trag mit dem The­ma „Todes­march-Opfer im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge“. Frau Stadt­ar­chi­va­rin Edith Kalbs­kopf legt anhand von Quel­len Infor­ma­tio­nen über Juden und Jüdin­nen in Markt­red­witz dar. Zu den Opfern des Natio­nal­so­zia­lis­mus in Selb refe­riert Dr. Ekke­hard Hübschmann.

Die Teil­nah­me am Sym­po­si­um ist kosten­frei. Um Anmel­dung wird, wenn mög­lich, gebe­ten unter: verwaltung@​fichtelgebirgsmuseum.​de oder unter Tel: 09232–2032 zu den Museumsöffnungszeiten.

Pro­gramm Sym­po­si­um (PDF, 206 KB)