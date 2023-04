BAY­REUTH. Nach einem Fuß­ball­spiel am Frei­tag­nach­mit­tag ent­ris­sen zwei Män­ner einem Drit­ten gewalt­sam sei­nen Fan-Schal. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth bit­tet um Zeugenhinweise.

Am Frei­tag, 17.30 Uhr, grif­fen zwei Män­ner einen 21-jäh­ri­gen Fuß­ball­fan in der Bay­reu­ther Fuß­gän­ger­zo­ne in der Maxi­mi­li­an­stra­ße an, wobei die­ser zu Boden ging. Einer der Angrei­fer trat dem am Boden Lie­gen­den gegen den Ober­kör­per, wäh­rend der ande­re den Fan-Schal an sich riss und zunächst mit der Beu­te flüch­te­te. Eine Poli­zei­strei­fe nahm anschlie­ßend bei­de Aggres­so­ren fest. Der 21-Jäh­ri­ge zog sich bei der Ran­ge­lei Prel­lun­gen an der Hand und am Knie zu.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen wegen Rau­bes auf­ge­nom­men und sucht Zeu­gen. Wer sach­dien­li­che Anga­ben zu dem Gesche­hen machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 zu melden.