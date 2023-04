Am 18.03.2023 fand die ordent­li­che Gene­ral­ver­samm­lung des Schüt­zen­ver­eins Ein­tracht Eggols­heim statt.

Der dies­jäh­ri­gen Gene­ral­ver­samm­lung ging wie gehabt der obli­ga­to­ri­sche Kirch­gang zur Jose­fi-Gene­ral­kom­mu­ni­on vor­aus. In sei­ner Pre­digt erläu­ter­te Pfar­rer Dani­el Schu­ster ein­drucks­voll die Hin­ter­grün­de und Zusam­men­hän­ge zwi­schen Jose­fi-Gene­ral­kom­mu­ni­on und den Eggols­hei­mer Ein­tracht Schüt­zen. Im Anschluss fand im Schüt­zen­heim die ordent­li­che Gene­ral­ver­samm­lung 2023 statt.

1. Vor­stand Ste­fan Hart­mann blick­te in sei­nem Rechen­schafts­be­richt auf ein ereig­nis­rei­ches erstes Füh­rungs­jahr zurück. Neben den obli­ga­to­ri­schen Tages­ord­nungs­punk­ten wie dem Ver­le­sen des Jah­res­pro­to­kolls (in gekürz­ter Form), des Sport­be­richts sowie des Kas­sen­be­richts, der Ent­la­stung von Kas­sier und Vor­stand­schaft, stan­den auch Ehrun­gen auf dem Programm.

Ehren­mit­glied Dr. Hans-Jür­gen Ditt­mann wur­de für 60 Jah­re Ver­eins­treue aus­ge­zeich­net. Zwei wei­te­re Jubi­la­re (Mari­on Schwarz­mann für 40 Jah­re Ver­eins­treue und Wer­ner Star­k­lauf für 60 Jah­re Ver­eins­treue) konn­ten lei­der aus Ter­min­grün­den der Ehrung nicht per­sön­lich beiwohnen.

Im Anschluss folg­te Histo­ri­sches: Für Ihre außer­or­dent­li­chen Ver­dien­ste in fast 40 Jah­ren Ehren­amt wur­den Tho­mas Kügel (seit 1988 Mit­glied in der Vor­stand­schaft als Bei­sit­zer, 2. Schüt­zen­mei­ster und lang­jäh­ri­ger 3. Schüt­zen­mei­ster, sowie seit 2009 Ver­gnü­gungs­wart) und Roland Stähr (seit 1982 Mit­glied in der Vor­stand­schaft als 3. Schüt­zen­mei­ster, 2. Schüt­zen­mei­ster und von 1997–2022 2. Vor­stand) zu Ehren­mit­glie­dern ernannt.

Jür­gen Schwarz­mann (seit 1980 Mit­glied in der Vor­stand­schaft als 3. Schüt­zen­mei­ster, Schrift­füh­rer, 2. Vor­stand und von 1997–2022 1. Vor­stand) wur­de zum Ehren­vor­stand ernannt.

Dem sicht­lich gerühr­ten Trio vom ehe­ma­li­gen „har­ten Kern“ der alten Vor­stand­schaft wur­de somit die größt­mög­li­che Aner­ken­nung der Ein­tracht zuteil. Noch nie wur­den in einer Gene­ral­ver­samm­lung der Ein­tracht gleich drei Mit­glie­der zu Ehren­mit­glie­dern ernannt. Jür­gen Schwarz­mann ist nun zudem der ein­zig leben­de Ehren­vor­stand der Eintracht.

Im Anschluss über­nahm der 1. Schüt­zen­mei­ster Tho­mas Kohl­mann die Ehrun­gen und Aus­zeich­nun­gen für sport­li­che Lei­stun­gen im abge­lau­fe­nen Sportjahr.

Die­se lau­ten wie folgt:

Gau­mei­ster­schaft 2022:

Tho­mas Kohl­mann (1. Platz, Gau­mei­ster Luft­ge­wehr, Her­ren I)

Jür­gen Schwarz­mann (2. Platz, Luft­ge­wehr, Her­ren III)

Wil­fried Hanisch (1. Platz, Gau­mei­ster Luft­ge­wehr Auf­la­ge, Senio­ren II/​m)

Ingrid Wag­ner (1. Platz, Gau­mei­ster Luft­ge­wehr Auf­la­ge, Senio­ren IV/​w)

Her­mann Haag (2. Platz, Gau­vie­ze­mei­ster Luft­pi­sto­le Auf­la­ge, Senio­ren III/​m)

Nicht anwe­send:

Wolf­gang Grau (1. Platz, Gau­mei­ster Luft­ge­wehr, Her­ren III)

Andre­as Rickert (2. Platz, Gau­vie­ze­mei­ster Luft­ge­wehr Auf­la­ge, Senio­ren IV/​m)

St.-Martin Cup 2022: 3. Platz für das Team der Ein­tracht (Katha­ri­na Schlund, Han­na Höfer, Emi­lia Sommer)

Jahr­gangs­mei­ster­schaft 2023:

Andre­as Höfer (1. Platz, Luft­pi­sto­le, Jahr­gang 2008 männlich)

Emi­lia Som­mer (1. Platz, Luft­ge­wehr 3‑Stellung, Jahr­gang 2011 weib­lich und 2. Platz, Luft­ge­wehr, Jahr­gang 2011 weiblich)

Katha­ri­na Schlund (3. Platz, Luft­ge­wehr, Jahr­gang 2006 weiblich)

Gegen 20:57 Uhr ende­te die Gene­ral­ver­samm­lung, im Anschluss ließ man den histo­ri­schen Abend gemüt­lich ausklingen.