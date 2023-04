Am Oster­mon­tag lohnt sich ein Aus­flug nach Effel­trich im Land­kreis Forch­heim. Dort fin­det nach der Mes­se das Patro­nats­fest mit dem bekann­ten Geor­gi­ritt statt.

Die Trach­ten­be­ra­tung des Bezirks Ober­fran­ken und das Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land zei­gen an die­sem Tag im Pfarr­saal eine Aus­stel­lung über die­se „Geleb­te Tra­di­ti­on“. Die Aus­stel­lung über Effel­trich und sei­ne Trach­ten kann am 10. April 2023 von 11 bis 17 Uhr im Pfarr­saal der Pfar­rei Sankt Georg in Effel­trich besich­tigt werden.