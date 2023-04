Jugend­sym­pho­nie­or­che­ster Ober­fran­ken in der Konzerthalle

Für die Jung­mu­si­ke­rin­nen und Jung­mu­si­ker ist es ein ganz beson­de­res Erleb­nis, im „Zuhau­se der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker“ auf­zu­tre­ten. Am Oster­mon­tag (10. April 2023) ist es für das Jugend­sym­pho­nie­or­che­ster Ober­fran­ken soweit: Mit Klas­si­kern der sym­pho­ni­schen Lite­ra­tur tre­ten die 70 jun­gen Musi­ker im Alter von 14 bis 21 Jah­ren im Joseph-Keil­berth-Saal auf.

Für das Orche­ster­pro­jekt des Bezirks Ober­fran­ken hat Diri­gent Till Fabi­an Weser in die­sem Jahr Beet­ho­vens „Die Geschöp­fe des Pro­me­theus“, das Kon­zert für Trom­pe­te und Orche­ster Es-Dur von Haydn sowie die Sin­fo­nie „Aus der Neu­en Welt“ von Dvořák aus­ge­wählt. Solist des Trom­pe­ten­kon­zerts ist Chri­sto­pher Seg­gel­ke. Der 1998 in Bam­berg gebo­re­ne Trom­pe­ter stu­diert an der Hoch­schu­le für Musik Det­mold. Er war bereits Mit­glied in zahl­rei­chen Orche­stern, wie dem Baye­ri­schen Lan­des­ju­gend­or­che­ster und dem Jun­gen Ton­künst­ler­or­che­ster. Als Sti­pen­di­at der Gen­e­va Instru­ments Cor­po­ra­ti­on wur­de er 2016 an das Solo Cor­net der 3BA Con­cert Band unter ihrem Chef­di­ri­gen­ten Mag. Tho­mas Lude­scher beru­fen. Er spiel­te mit der For­ma­ti­on bei den Euro­päi­schen Brass Band Mei­ster­schaf­ten in Utrecht und Ost­ende – dort gewann er mit ihr den Titel des Deut­schen Brass Band Meisters.

Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm weiß, wie wich­tig eine geziel­te För­de­rung jun­ger Musi­ke­rin­nen und Musi­ker ist. „Haus Mar­teau ist in die­ser Hin­sicht in Ober­fran­ken die erste Adres­se. Unse­re Mei­ster­kur­se genie­ßen welt­weit einen exzel­len­ten Ruf und unser Orche­ster­pro­jekt Jugend­sym­pho­nie­or­che­ster, das sich ins­be­son­de­re an Nach­wuchs­ta­len­te aus Ober­fran­ken rich­tet, hat immer wie­der groß­ar­ti­ge Talen­te zuta­ge gebracht und so freu­en wir uns auch die­ses Jahr wie­der auf mit­rei­ßen­de Konzerterlebnisse.“

Kon­zert des Jugend­sym­pho­nie­or­che­sters Ober­fran­ken in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le in Bamberg

Oster­mon­tag, 10. April 2023, 17:30 Uhr

Joseph-Keil­berth-Saal, Muß­stra­ße 1, 96047 Bamberg

Tickets im Vor­ver­kauf jeweils zu 8/​ermäßigt 5 Euro und an der Abend­kas­se zu 10/​ermäßigt 7,50 Euro. Kin­der bis zwölf Jah­re haben frei­en Eintritt.

Kar­ten gibt es online unter www​.jso​-ober​fran​ken​.de/​k​o​n​z​e​rte sowie an allen bekann­ten Vorverkaufsstellen.