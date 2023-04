Die Stadt Bay­reuth baut die Mög­lich­kei­ten für Fahrradfahrer/​innen, am Bay­reu­ther Haupt­bahn­hof das eige­ne Rad sicher und kom­for­ta­bel abzu­stel­len, wei­ter aus. Bereits Mit­te Novem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res war dort in Feder­füh­rung des städ­ti­schen Tief­bau­am­tes für rund 352.000 Euro mit Hil­fe erheb­li­cher staat­li­cher För­der­mit­tel von Bund und Frei­staat Bay­ern ein moder­nes Fahr­rad-Park­haus errich­tet wor­den. Jetzt ist das neue Ange­bot in einer zwei­ten Aus­bau­stu­fe für wei­te­re 28.000 Euro durch 64 Dop­pel­stock­par­ker ergänzt wor­den. Auch sie kön­nen ab sofort genutzt wer­den. Im End­aus­bau wer­den an den bei­den Stand­or­ten Haupt­bahn­hof und Tun­nel­stra­ße zusam­men rund 300 Stell­plät­ze für Fahr­rä­der zur Ver­fü­gung ste­hen. In das gesam­te Pro­jekt „Fahr­rad­fah­ren am Haupt­bahn­hof“ wird die Stadt rund 660.000 Euro investieren.

Die staat­li­chen För­der­mit­tel hier­für belau­fen sich auf etwa 231.500 Euro des Bun­des sowie 218.000 Euro des Frei­staats Bay­ern. „Mit Blick auf eine kli­ma­freund­li­che Nah­mo­bi­li­tät kommt dem Rad­ver­kehr in Bay­reuth eine völ­lig neue Bedeu­tung zu. Die Stadt trägt die­ser Ent­wick­lung Rech­nung durch eine ver­bes­ser­te Infra­struk­tur bei den Rad­we­gen, aber auch durch mehr kom­for­ta­ble und siche­re Abstell­mög­lich­kei­ten“, betont Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger. „Die neu­en Ange­bo­te rund um den Bahn­hof sind hier­bei ein wich­ti­ger Baustein.“