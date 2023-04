Am Mon­tag, den 17. April 2023, tagt um 16 Uhr der Senio­ren­bei­rat der Stadt Bam­berg im Spie­gel­saal der Harmonie.

Schwer­punkt der Sit­zung wer­den die Berich­te der neu gegrün­de­ten The­men­be­zo­ge­nen Arbeits­grup­pen (TAGs) des Bei­ra­tes sein. So berich­tet bei­spiels­wei­se die Arbeits­grup­pe Mobi­li­tät über ihre Kam­pa­gne Bam­berg nimmt Rück­sicht, die im April star­tet. Dabei geht es um die Sen­si­bi­li­sie­rung von Jung und Alt für einen rück­sichts­vol­len Umgang im Stra­ßen­ver­kehr bzw. bei der Nut­zung öffent­li­cher Ver­kehrs­mit­tel. Wei­te­re The­men­fel­der, mit denen sich die TAGs beschäf­ti­gen, sind Pfle­ge, Teil­ha­be, Woh­nen im Quar­tier und Smart City.

Dar­über hin­aus wird das Stra­te­gie­pa­pier Gute Pfle­ge. Daheim in Bay­ern der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung vor­ge­stellt. In ihm sind Eck­punk­te zur Stär­kung der Hand­lungs­op­tio­nen für die Kom­mu­nen fest­ge­legt, um die Ver­sor­gungs­in­fra­struk­tu­ren in der Pfle­ge auszubauen.

Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich zu der öffent­li­chen Sit­zung des Senio­ren­bei­rats am 17.04.2023, im Spie­gel­saal der Har­mo­nie ein­ge­la­den. Beginn der Sit­zung ist 16:00 Uhr.