Herr Alex­an­der Dwor­schak, Geschäfts­füh­rer des kom­mu­na­len Woh­nungs­un­ter­neh­mens GWS Forch­heim wur­de in der Mit­glie­der­ver­samm­lung der Ober­frän­ki­schen Woh­nungs­un­ter­neh­men (AdW Ober­fran­ken) zum Vor­stands­vor­sit­zen­den gewählt. Nach zwölf Jah­ren über­gibt Herr Dr. Rai­ner May­er­ba­cher von der WBG Coburg damit das Amt an sei­nen Nach­fol­ger. In glei­cher Sit­zung wur­de Herr Patrik Keil von der gemein­nüt­zi­gen Bay­reu­ther Woh­nungs­bau­ge­nos­sen­schaft neu in den Vor­stand gewählt.

In der AdW Ober­fran­ken sind 51 Woh­nungs­un­ter­neh­men mit einem Bestand von rund 50.000 Woh­nun­gen orga­ni­siert. Rund ein Zehn­tel der Bevöl­ke­rung in Ober­fran­ken lebt in einer Woh­nung von Ver­bands­mit­glie­dern. Die Auf­ga­be der Arbeits­ge­mein­schaft ist, in Abstim­mung mit dem VdW Bay­ern (Ver­band Bay. Woh­nungs­un­ter­neh­men), die Inter­es­sen der Mit­glieds­un­ter­neh­men im Regie­rungs­be­zirk zu ver­tre­ten und die Mit­glie­der über den Erfah­rungs­aus­tausch in allen Berei­chen der Woh­nungs­wirt­schaft zu informieren.

Im Rah­men der Mit­glie­der­ver­samm­lung infor­mier­te Herr Hans Mai­er als Ver­bands­di­rek­tor des VdW Bay­ern über die sich schnell ändern­den gesetz­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen im Woh­nungs­bau. Außer­dem zeig­te Herr Chri­stoph Rei­chel (Sach­ge­biets­lei­ter Woh­nungs­we­sen der Regie­rung von Ober­fran­ken) die neu­en För­der­mög­lich­kei­ten im Woh­nungs­neu­bau und in der Bestands­sa­nie­rung auf. Abschlie­ßend gaben Herr Robert Dobrosch­ke vom VdW Bay­ern mit sei­nem Kol­le­gen Herrn Enri­co Gro­ßer Pra­xis­hin­wei­se zur EDV-Umstellung.

Der Vor­stand des AdW und die Mit­glie­der bedan­ken sich bei Herrn Dr. Rai­ner May­er­ba­cher für sei­ne lang­jäh­ri­ge, pro­fes­sio­nel­le und mensch­li­che Arbeit als Vor­stands­vor­sit­zen­der des AdW.